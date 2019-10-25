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24 октября, источник: ТАСС

Гончаренко: Футболисты ЦСКА стали хуже играть во втором тайме матча ЛЕ с «Ференцварошем»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА продемонстрировали плохую игру во втором тайме матча Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша». Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА уступил «Ференцварошу» в третьем туре групповой стадии на своем поле со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил полузащитник гостей Роланд Варга.

«У нас идет продолжение того, что есть во многих матчах, — сказал Гончаренко. — Мы хорошо проводим первый тайм, во втором играем очень плохо. Конечно, моменты в первом тайме должны были реализовать, но главная причина — второй тайм гораздо хуже, чем первый. Много атак проводим, но мы очень часто путаем, что такое играть быстро и торопиться, когда играешь быстро, надо держать мяч, а мы пытаемся обострять ситуацию, поэтому появляется пространство сзади».


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Гончаренко считает, что команде не хватает опытных футболистов. «Надо улучшать молодую команду тренировками, второй момент — крупные турниры выигрывают опытные футболисты. В моем случае это может звучать как оправдание, но двое опытных игроков должны быть в команде. У нас молодые ребята, и опыт приобретается благодаря таким вот поражениям», — отметил специалист.

Также главный тренер ЦСКА подчеркнул, что в команде есть проблемы в центральной зоне. «Мы постоянно говорим об этом, игроки знают тоже об этой проблеме. Когда Иван Обляков и Ильзат Ахметов сваливаются во фланг, оставляя свободные зоны для футболистов соперника, трудно обороняться», — заключил Гончаренко.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, не сумев набрать ни одного очка после трех матчей. «Ференцварош» идет на третьей строчке, имея в активе 4 очка. Лидирует испанский «Эспаньол» (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде со счетом 1:0 переиграл болгарский «Лудогорец», идущий вторым в таблице (6 очков).

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