Ребров: «Ференцварош» воспользовался тем, что ЦСКА «подсел» во втором тайме матча ЛЕ

«В футболе всегда самое главное — результат. Для игроков не нужна была лишняя мотивация, игра против ЦСКА в Лиге Европы — другой мотивации не нужно. Я знаю силу ЦСКА в атаке, мы пытались насытить центральную зону. Армейцы немного подсели во втором тайме, они перестали прессинговать, из-за этого мы взяли мяч под контроль», — сказал украинский специалист.