Ребров: «Ференцварош» воспользовался тем, что ЦСКА «подсел» во втором тайме матча ЛЕ
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА
Венгерская команда в четверг добилась гостевой победы над ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил полузащитник Роланд Варга.
«В футболе всегда самое главное — результат. Для игроков не нужна была лишняя мотивация, игра против ЦСКА в Лиге Европы — другой мотивации не нужно. Я знаю силу ЦСКА в атаке, мы пытались насытить центральную зону. Армейцы немного подсели во втором тайме, они перестали прессинговать,
ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, не сумев набрать ни одного очка после трех матчей. «Ференцварош» идет на третьей строчке, имея в активе 4 очка. Лидирует испанский «Эспаньол» (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде со счетом 1:0 переиграл болгарский «Лудогорец», идущий вторым в таблице (6 очков).