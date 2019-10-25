«Базель» обыграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

Встреча группы C, прошедшая в четверг в Хетафе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 18-й минуте забил Фабиан Фрай. «Базель» с 74-й минуты играл вдесятером после удаления Кевина Буа.