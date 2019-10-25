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8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
00:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Базель» обыграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Футболисты швейцарского «Базеля» на выезде обыграли испанский «Хетафе» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы C, прошедшая в четверг в Хетафе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 18-й минуте забил Фабиан Фрай. «Базель» с 74-й минуты играл вдесятером после удаления Кевина Буа.

В другом матче данной группы «Краснодар» одержал гостевую победу над турецким «Трабзонспором» — 2:0.

После трех туров «Базель» возглавляет таблицу группы, набрав семь очков. «Хетафе» (6 баллов) занимает второе место, «Краснодар» (3) идет третьим, а «Трабзонспор» (1) замыкает таблицу.

Хетафе
0:1
Первый тайм: 0:1
Базель
Футбол, Лига Европы, Группа C24.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМарсель Коллер
Голы
Фабиан Фрай(Рауль Петретта)18′
Составы команд
1Леандро Чичисола
13Джордже Николич
60′
2Даконам Джене
4Эрай Джемерт
29′
12Аллан Ньом
5Сильван Видмер
14Карнеро Рауль Гарсия
6Омар Альдерете
56′
20Неманья Максимович
28Рауль Петретта
21Файкаль Фажр
7Лука Дзуффи
51′
25Кенеди
45+3′
20Фабиан Фрай
65′
9Родригес Анхель
90′
33Кевин Буа
54′74′
4Бруно Гонсалес
14′
34Таулант Джака
39′
6Леандро Кабрера
14Валентин Штокер
35′90′
8Франсиско Портильо
54′57′
19Афимико Пулулу
23Давид Ремесейро Хасон
99Кемаль Адеми
69′
19Видаль Хорхе Молина
70′
98Артур Кабрал
15Марк Кукурелья
Статистика
3Желтые карточки9
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
14Фолы13
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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