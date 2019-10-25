«Базель» обыграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Футболисты швейцарского «Базеля» на выезде обыграли испанский «Хетафе» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Футболисты швейцарского «Базеля» на выезде обыграли испанский «Хетафе» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы C, прошедшая в четверг в Хетафе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 18-й минуте забил Фабиан Фрай. «Базель» с 74-й минуты играл вдесятером после удаления Кевина Буа.
В другом матче данной группы «Краснодар» одержал гостевую победу над турецким «Трабзонспором» — 2:0.
После трех туров «Базель» возглавляет таблицу группы, набрав семь очков. «Хетафе» (6 баллов) занимает второе место, «Краснодар» (3) идет третьим, а «Трабзонспор» (1) замыкает таблицу.
|Пепе Бордалас
|Марсель Коллер
|Фабиан Фрай(Рауль Петретта)
|18′
|1
|Леандро Чичисола
|13
|Джордже Николич
60′
|2
|Даконам Джене
|4
|Эрай Джемерт
29′
|12
|Аллан Ньом
|5
|Сильван Видмер
|14
|Карнеро Рауль Гарсия
|6
|Омар Альдерете
56′
|20
|Неманья Максимович
|28
|Рауль Петретта
|21
|Файкаль Фажр
|7
|Лука Дзуффи
51′
|25
|Кенеди
45+3′
|20
|Фабиан Фрай
65′
|9
|Родригес Анхель
90′
|33
|Кевин Буа
54′74′
|4
|Бруно Гонсалес
14′
|34
|Таулант Джака
39′
|6
|Леандро Кабрера
|14
|Валентин Штокер
35′90′
|8
|Франсиско Портильо
54′57′
|19
|Афимико Пулулу
|23
|Давид Ремесейро Хасон
|99
|Кемаль Адеми
69′
|19
|Видаль Хорхе Молина
70′
|98
|Артур Кабрал
|15
|Марк Кукурелья
|3
|Желтые карточки
|9
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Жером Бризар(Франция)