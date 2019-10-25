Проклятие ЛЕ снято! «Краснодар» побеждает «Трабзонспор» на выезде и врывается в борьбу за плей-офф
Маркус Берг в деле.
Маркус Берг в деле.
Летом «Краснодар» потратил более 30 млн евро на новичков. Клуб умышленно вкладывался в новичков для успешного выступления на несколько фронтов. Но вот, половина сезона позади, и Мусаеву приходится с трудом набирать состав на важнейший матч Лиги Европы с «Трабзонспором».
Список травмированных просто пугает: Классон, Вандерсон, Кабелла, Игнатьев и Газинский. Все они были игроками основы, и всех их сейчас очень не хватает команде. Плюс по прежнему в лазарете Скопинцев и Синицын. Тренерскому штабы пришлось даже оставлять одну строчку в заявке пустой. Несмотря на все, «Краснодару» было кого выпустить на замену: на лавке остались Ари, Уткин, Фернандеш и Намли.
У «Трабзонспора» тоже были проблемы с кадрами: в том числе пропускали игру две звезды — Джон Оби Микел и Дэниэл Старридж.
Зато в старте был Хосе Соса — опытнейший аргентиец, который в свое время поиграл в «Милане», «Баварии» и «Атлетико». Он и вел игру команды, взвинчивая темп своими передачами. Чаще него в первом тайме пасовали только защитник «Трабзона» Перейра и Урош Спайич. В отличие от них, Соса очень круто двигал мяч и создал несколько опасных моментов. Турки за тайм нанесли 8 ударов, 5 из них в створ, и если бы не Сафонов, «Краснодару» вслед за ЦСКА досрочно пришлось бы прощаться с Лигой Европы. Матвей отразил несколько опасных дальних ударов и за счет звериной реакции вытащил мяч после выноса Спайича точно в голову Новаку.
У «Краснодара» игра вообще не клеилась. Олссон и Вильена постоянно ошибались в передачах и вместе с Камболовым много фолили в центре поля, а Берг плохо цеплялся за дальние передачи. В отличие от ЦСКА, который в матче с «Ференцварошем» делал ставку на передачи в сторону Фернандеса, у «Краснодара», казалось, и не было вариантов, как двигать мяч вперед. Главным энерджайзером команды был Сулейманов, который пытался тащить мяч на дриблинге со своего левого фланга и в самом начале игры даже зарядил в перекладину, но на этом вся атакующая мысль команды была исчерпана.
В самом начале второго тайма «Краснодар» все же выдумал
После этого гола рисунок игры стал совсем понятным — «Краснодар» сел еще глубже и навязывал борьбу на всех участках поля, «Трабзонспор» пытался придумать
«Краснодар» пытался ловить соперника на быстрых атаках. Тут очень помог заменивший Стоцкого Ману Фернандеш. Португалец пока не набрал форму и также часто ошибался в передачах, но его пас на Вильену — просто конфетка. Тони просто обязан был попадать по воротам и делать счет 0:2. Отличная возможность была и у Сулейманова, которого вывел на удар вышедший вместо Берга Ари, но
На второй добавленной минуте Ари сделал еще одну умную передачу и снова вывел на удар Вильену. На этот раз Тони не оплошал — 0:2.
«Краснодар» берет три очка и выходит на второе место в таблице, теперь обязательно нужно обыгрывать «Трабзонспор» дома, чтобы сохранить шансы на
|Унал Караман
|Мурад Мусаев
|Маркус Берг
|49′
|Тонни Вилена(Арикленес да Силва Ари)
|90+2′
|1
|Угурджан Чакыр
|39
|Матвей Сафонов
|47
|Жоау Перейра
49′
|98
|Сергей Петров
|77
|Филип Новак
|6
|Кристиан Рамирес
63′
|14
|Иванилду Фернандеш
78′
|4
|Александр Мартынович
|20
|Юсуф Сари
|5
|Урош Спаич
31′
|9
|Энтони Нвакаеме
|14
|Кристоффер Олссон
29′
|11
|Александр Серлот
|52
|Тонни Вилена
|8
|Хосе Соса
54′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|22
|Гастон Матиас Кампи
83′
|33
|Маркус Берг
70′
|38
|Ахмет Джанбаз
|9
|Арикленес да Силва Ари
|2
|Камиль Черечки
68′
|77
|Руслан Камболов
76′
|21
|Доган Эрдоган
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|61
|Абдюлькадир Пармак
72′
|89
|Дмитрий Стоцкий
62′
|7
|Донис Авдияй
|99
|Мануэл Фернандеш
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харальд Лехнер(Австрия)
|Боковой судья
|Андреас Хайденрайх(Австрия)
|Боковой судья
|Максимилиан Кольбич(Австрия)