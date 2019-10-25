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00:08 (мск), источник: Sport24

Проклятие ЛЕ снято! «Краснодар» побеждает «Трабзонспор» на выезде и врывается в борьбу за плей-офф

Маркус Берг в деле.

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Источник: РИА "Новости"

Летом «Краснодар» потратил более 30 млн евро на новичков. Клуб умышленно вкладывался в новичков для успешного выступления на несколько фронтов. Но вот, половина сезона позади, и Мусаеву приходится с трудом набирать состав на важнейший матч Лиги Европы с «Трабзонспором».

Список травмированных просто пугает: Классон, Вандерсон, Кабелла, Игнатьев и Газинский. Все они были игроками основы, и всех их сейчас очень не хватает команде. Плюс по прежнему в лазарете Скопинцев и Синицын. Тренерскому штабы пришлось даже оставлять одну строчку в заявке пустой. Несмотря на все, «Краснодару» было кого выпустить на замену: на лавке остались Ари, Уткин, Фернандеш и Намли.

У «Трабзонспора» тоже были проблемы с кадрами: в том числе пропускали игру две звезды — Джон Оби Микел и Дэниэл Старридж.

Зато в старте был Хосе Соса — опытнейший аргентиец, который в свое время поиграл в «Милане», «Баварии» и «Атлетико». Он и вел игру команды, взвинчивая темп своими передачами. Чаще него в первом тайме пасовали только защитник «Трабзона» Перейра и Урош Спайич. В отличие от них, Соса очень круто двигал мяч и создал несколько опасных моментов. Турки за тайм нанесли 8 ударов, 5 из них в створ, и если бы не Сафонов, «Краснодару» вслед за ЦСКА досрочно пришлось бы прощаться с Лигой Европы. Матвей отразил несколько опасных дальних ударов и за счет звериной реакции вытащил мяч после выноса Спайича точно в голову Новаку.


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У «Краснодара» игра вообще не клеилась. Олссон и Вильена постоянно ошибались в передачах и вместе с Камболовым много фолили в центре поля, а Берг плохо цеплялся за дальние передачи. В отличие от ЦСКА, который в матче с «Ференцварошем» делал ставку на передачи в сторону Фернандеса, у «Краснодара», казалось, и не было вариантов, как двигать мяч вперед. Главным энерджайзером команды был Сулейманов, который пытался тащить мяч на дриблинге со своего левого фланга и в самом начале игры даже зарядил в перекладину, но на этом вся атакующая мысль команды была исчерпана.

В самом начале второго тайма «Краснодар» все же выдумал кое-что очень интересное на чужой половине поля: Олссон сделал, наверное, первую за матч хорошую передачу и нашел в штрафной подключившегося Петрова. Прострел, сейв рукой Перейры и добивание Маркуса Берга. Несмотря на всю корявость в приеме мяча и передачах, швед делает то, зачем его брали — забивает. Плюс здорово отрабатывает в обороне.

После этого гола рисунок игры стал совсем понятным — «Краснодар» сел еще глубже и навязывал борьбу на всех участках поля, «Трабзонспор» пытался придумать что-то более вразумительное, чем навесы и дальние удары. Получалось не очень — хороший момент был у ворвавшегося в штрафную Сосы, но снова спас Сафонов, которого смело можно признавать игроком матча.

«Краснодар» пытался ловить соперника на быстрых атаках. Тут очень помог заменивший Стоцкого Ману Фернандеш. Португалец пока не набрал форму и также часто ошибался в передачах, но его пас на Вильену — просто конфетка. Тони просто обязан был попадать по воротам и делать счет 0:2. Отличная возможность была и у Сулейманова, которого вывел на удар вышедший вместо Берга Ари, но Магомед-Шапи решил простреливать. Лучше б бил. Но главное — «Краснодар» выстоял и набрал первые три очка в этом розыгрыше ЛЕ. Очень неоднозначный матч с обилием борьбы и ошибок со стороны обеих команд, но главное сейчас — результат.

На второй добавленной минуте Ари сделал еще одну умную передачу и снова вывел на удар Вильену. На этот раз Тони не оплошал — 0:2.

«Краснодар» берет три очка и выходит на второе место в таблице, теперь обязательно нужно обыгрывать «Трабзонспор» дома, чтобы сохранить шансы на плей-офф. В параллельной игре «Базель» обыграл «Хетафе» и с 7 очками вышел на первое место. На втором «Базель» и его 6 очков. Нужно поднажать!

Трабзонспор
0:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C24.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Senol Gunes Stadium
Главные тренеры
Унал КараманМурад Мусаев
Голы
Маркус Берг49′
Тонни Вилена(Арикленес да Силва Ари)90+2′
Составы команд
1Угурджан Чакыр
39Матвей Сафонов
47Жоау Перейра
49′
98Сергей Петров
77Филип Новак
6Кристиан Рамирес
63′
14Иванилду Фернандеш
78′
4Александр Мартынович
20Юсуф Сари
5Урош Спаич
31′
9Энтони Нвакаеме
14Кристоффер Олссон
29′
11Александр Серлот
52Тонни Вилена
8Хосе Соса
54′
93Магомед-Шапи Сулейманов
22Гастон Матиас Кампи
83′
33Маркус Берг
70′
38Ахмет Джанбаз
9Арикленес да Силва Ари
2Камиль Черечки
68′
77Руслан Камболов
76′
21Доган Эрдоган
3Йон Гудни Фьолусон
61Абдюлькадир Пармак
72′
89Дмитрий Стоцкий
62′
7Донис Авдияй
99Мануэл Фернандеш
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)15
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
9Фолы18
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХаральд Лехнер(Австрия)
Боковой судьяАндреас Хайденрайх(Австрия)
Боковой судьяМаксимилиан Кольбич(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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