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37Как менялась форма сборной России
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
01:31 (мск), источник: ТАСС

Россия не сумела догнать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 25 октября. Россия не смогла опередить Португалию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вернуть себе шестую строчку. В четверг состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» (0:1), а «Краснодар» взял три очка в матче с турецким «Трабзонспором» (2:0). От Португалии в Лиге Европы выступают четыре клуба. «Брага» обыграла турецкий «Бешикташ» (2:1), «Порту» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» (1:1), «Спортинг» победил в игре с норвежским «Русенборгом» (1:0), «Витория» уступила английскому «Арсеналу» (2:3).

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 24.10.2019, 19:55

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Совокупность результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 44,849, в то время как у России стало 43,883 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

На групповой стадии Лиги чемпионов Россию представляют московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Во вторник железнодорожники уступили итальянскому «Ювентусу» (1:2), днем позже петербуржцы проиграли немецкому «Лейпцигу» (1:2).


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В еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

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«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 24.10.2019, 22:00

Трабзонспор0Краснодар2

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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