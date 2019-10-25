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00:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Селтика» победили «Лацио» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Шотландский «Селтик» дома обыграл итальянский «Лацио» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: AP 2019

Встреча группы E, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:1. В составе «Селтика» отличились Райан Кристи (67-я минута) и Кристофер Жюльен (89-я), у гостей гол забил Мануэль Лаццари (40-я).

В другом матче группы румынский «ЧФР Клуж» одержал выездную победу над французским «Ренном» — 1:0. Единственный гол на 9-й минуте забил Чиприан Дяк. Футболист «Ренна» М’Байе Ньянг не смог реализовать пенальти на 28-й минуте. Соперники заканчивали матч в неполных составах после удалений Эдуарда Менди (5) и Эдуардо Камавинги (46) у хозяев и Матео Сушича (82) у гостей.

После трех туров «Селтик» с семью очками лидирует в группе, далее следуют «ЧФР Клуж» (6) и «Лацио» (3), «Ренн» (1) замыкает таблицу.

Результаты матчей группы D:

ПСВ (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия) — 0:0,

«Спортинг» (Португалия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0.

Положение команд: ПСВ — 7 очков, «Спортинг» — 6, ЛАСК — 4, «Русенборг» — 0.

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