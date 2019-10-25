Футболисты «Селтика» победили «Лацио» в матче Лиги Европы

Встреча группы E, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:1. В составе «Селтика» отличились Райан Кристи (67-я минута) и Кристофер Жюльен (89-я), у гостей гол забил Мануэль Лаццари (40-я).

В другом матче группы румынский «ЧФР Клуж» одержал выездную победу над французским «Ренном» — 1:0. Единственный гол на 9-й минуте забил Чиприан Дяк. Футболист «Ренна» М’Байе Ньянг не смог реализовать пенальти на 28-й минуте. Соперники заканчивали матч в неполных составах после удалений Эдуарда Менди (5) и Эдуардо Камавинги (46) у хозяев и Матео Сушича (82) у гостей.