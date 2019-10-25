Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.10
Севилья
Дюделанж
30
Футбол. Еврокубки
24.10
Динамо К
Копенгаген
11
Футбол. Еврокубки
24.10
Мальме
Лугано
21
Футбол. Еврокубки
24.10
Хетафе
Базель
01
Футбол. Еврокубки
24.10
Трабзонспор
Краснодар
02
Футбол. Еврокубки
24.10
Спортинг
Русенборг
10
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ
ЛАСК
00
Футбол. Еврокубки
24.10
Селтик
Лацио
21
Футбол. Еврокубки
24.10
Ренн
ЧФР
01
Футбол. Еврокубки
24.10
Арсенал
Витория Гимарайнш
32
Футбол. Еврокубки
24.10
Айнтрахт Ф
Стандард Л
21
Футбол. Еврокубки
24.10
Карабах
АПОЭЛ
22
Футбол. Еврокубки
24.10
Порту
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
24.10
Янг Бойз
Фейеноорд
20
Футбол. Еврокубки
24.10
ЦСКА
Ференцварош
01
Футбол. Еврокубки
24.10
Лудогорец
Эспаньол
01
Футбол. Еврокубки
24.10
Гент
Вольфсбург
22
Футбол. Еврокубки
24.10
Сент-Этьен
Александрия
11
Футбол. Еврокубки
24.10
Рома
Боруссия М
11
Футбол. Еврокубки
24.10
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
10
Футбол. Еврокубки
24.10
Бешикташ
Брага
12
Футбол. Еврокубки
24.10
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Еврокубки
24.10
Партизан
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Еврокубки
24.10
АЗ
Астана
60
Все события
Фоторепортажи
37Как менялась форма сборной России
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Пепе принес «Арсеналу» победу над «Виторией Гимарайнш» в Лиге Европы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» одержал победу над португальской «Виторией Гимарайнш» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча группы F, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала», в составе которого дубль оформил Пепе (80-я и 90+3-я минуты), еще один гол забил Габриэл Мартинелли (32). У проигравших отличились Маркус Эдвардс (9-я) и Бруно Дуарте (37-я).

В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле обыграл бельгийский «Стандард» — 2:1. У победителей голы забили Давид Абрахам (28-я) и Мартин Хинтереггер (73-я), у «Стандарда» результативный удар на счету Селима Амалла (82-я).

После трех туров «Арсенал» с девятью очками лидирует в группе, «Айнтрахт» (6) располагается на второй строчке, «Стандард» (3) идет третьим, «Витория» (0) замыкает турнирную таблицу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Арсенал
3:2
Первый тайм: 1:2
Витория Гимарайнш
Футбол, Лига Европы, Группа F24.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериИву Виейра
Голы
Габриел Мартинелли(Киран Тирни)32′
Маркус Эдвардс(Виктор Гарсия)9′
Николя Пепе80′
Бруну Дуарте37′
Николя Пепе90+3′
Составы команд
26Эмилиано Мартинес
56Мигел Силва
2Эктор Бельерин
3Фредерику Венансиу
3Киран Тирни
6Эдмонд Тапсоба
84′
16Роб Холдинг
15Виктор Гарсия
58′
20Шкодран Мустафи
35′
29Флоран Анин
11Лукас Торрейра
24Микел Агу
32Эмил Смит-Роу
28Дени Вилл Поа
61′
35Габриел Мартинелли
96Бруну Дуарте
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
45′
70Андре Алмейда I
64′
8Дани Себальос
88Пепе I
28Джозеф Уиллок
45′
23Маркус Эдвардс
70′
29Маттео Гендузи
21Андре Перейра
9Александр Ляказетт
75′75′
91Давидсон
87′
19Николя Пепе
16Рошинья
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)18
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
12Фолы12
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСердар Гезюбюйюк(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витория Гимарайнш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Как же так? «Армейцы» опозорились в матче с венгерским клубом
Футболист, оскорбивший Слуцкого, отстранен от тренировок
Проклятие ЛЕ снято. «Краснодар» побеждает «Трабзонспор»
Сафин: Шарапова не может стать моей девушкой
Трусова и рекорды: в Канаде пройдет этап Гран-при
Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов
«Арсенал» спасся в ЛЕ с помощью 2 фантастических штрафных Пепе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь