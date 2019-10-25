Дубль Пепе принес «Арсеналу» победу над «Виторией Гимарайнш» в Лиге Европы
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» одержал победу над португальской «Виторией Гимарайнш» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» одержал победу над португальской «Виторией Гимарайнш» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы F, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала», в составе которого дубль оформил Пепе (80-я и 90+3-я минуты), еще один гол забил Габриэл Мартинелли (32). У проигравших отличились Маркус Эдвардс (9-я) и Бруно Дуарте (37-я).
В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле обыграл бельгийский «Стандард» — 2:1. У победителей голы забили Давид Абрахам (28-я) и Мартин Хинтереггер (73-я), у «Стандарда» результативный удар на счету Селима Амалла (82-я).
После трех туров «Арсенал» с девятью очками лидирует в группе, «Айнтрахт» (6) располагается на второй строчке, «Стандард» (3) идет третьим, «Витория» (0) замыкает турнирную таблицу.
|Унаи Эмери
|Иву Виейра
|Габриел Мартинелли(Киран Тирни)
|32′
|Маркус Эдвардс(Виктор Гарсия)
|9′
|Николя Пепе
|80′
|Бруну Дуарте
|37′
|Николя Пепе
|90+3′
|26
|Эмилиано Мартинес
|56
|Мигел Силва
|2
|Эктор Бельерин
|3
|Фредерику Венансиу
|3
|Киран Тирни
|6
|Эдмонд Тапсоба
84′
|16
|Роб Холдинг
|15
|Виктор Гарсия
58′
|20
|Шкодран Мустафи
35′
|29
|Флоран Анин
|11
|Лукас Торрейра
|24
|Микел Агу
|32
|Эмил Смит-Роу
|28
|Дени Вилл Поа
61′
|35
|Габриел Мартинелли
|96
|Бруну Дуарте
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
45′
|70
|Андре Алмейда I
64′
|8
|Дани Себальос
|88
|Пепе I
|28
|Джозеф Уиллок
45′
|23
|Маркус Эдвардс
70′
|29
|Маттео Гендузи
|21
|Андре Перейра
|9
|Александр Ляказетт
75′75′
|91
|Давидсон
87′
|19
|Николя Пепе
|16
|Рошинья
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк(Нидерланды)