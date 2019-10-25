Дубль Пепе принес «Арсеналу» победу над «Виторией Гимарайнш» в Лиге Европы

Источник: AP 2019

Встреча группы F, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала», в составе которого дубль оформил Пепе (80-я и 90+3-я минуты), еще один гол забил Габриэл Мартинелли (32). У проигравших отличились Маркус Эдвардс (9-я) и Бруно Дуарте (37-я).

В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле обыграл бельгийский «Стандард» — 2:1. У победителей голы забили Давид Абрахам (28-я) и Мартин Хинтереггер (73-я), у «Стандарда» результативный удар на счету Селима Амалла (82-я).

После трех туров «Арсенал» с девятью очками лидирует в группе, «Айнтрахт» (6) располагается на второй строчке, «Стандард» (3) идет третьим, «Витория» (0) замыкает турнирную таблицу.