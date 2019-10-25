Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» разошлись миром с датским «Копенгагеном» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» разошлись миром с датским «Копенгагеном» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы B, прошедшая в четверг в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На гол Пиероса Сотириу на 2-й минуте хозяева ответили точным ударом Артема Шабанова (53-я минута).
В другом матче группы шведский «Мальмё» дома обыграл швейцарский «Лугано» — 2:1. У «Мальмё» голы забили
Положение команд в группе после трех туров: «Копенгаген» и «Динамо» — по 5 очков, «Мальмё» — 4, «Лугано» — 1.
В матче группы A испанская «Севилья» на своем поле разгромила люксембургский «Дюделанж» со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Франко Васкес (49-я и 75-я минуты), еще один гол на счету Мунира
Положение команд: «Севилья» — 9 очков, «Карабах» — 4, «Дюделанж» — 3, АПОЭЛ — 1.