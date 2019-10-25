Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Источник: AP 2019

Встреча группы B, прошедшая в четверг в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На гол Пиероса Сотириу на 2-й минуте хозяева ответили точным ударом Артема Шабанова (53-я минута).

В другом матче группы шведский «Мальмё» дома обыграл швейцарский «Лугано» — 2:1. У «Мальмё» голы забили Йо-Инге Бергет (13-я минута, с пенальти) и Гильермо Молинс (32-я), у проигравших отличился Александр Герндт (50-я).

Положение команд в группе после трех туров: «Копенгаген» и «Динамо» — по 5 очков, «Мальмё» — 4, «Лугано» — 1.

В матче группы A испанская «Севилья» на своем поле разгромила люксембургский «Дюделанж» со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Франко Васкес (49-я и 75-я минуты), еще один гол на счету Мунира Эль-Хаддади (78-я). Ранее в этом квартете азербайджанский «Карабах» и кипрский АПОЭЛ сыграли вничью — 2:2.