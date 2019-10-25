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01:12 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» позорился на «Эмирейтс» с 4-й командой Португалии. Спасли два фантастических штрафных Пепе

Вышел на замену и двумя ударами сделал 3:2 из 1:2.

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Сейчас Унаи Эмери — один из самых критикуемых тренеров АПЛ. Его «Арсенал» не показывает внятный футбол и выезжает только за счет исполнительского мастерства тройки форвардов Обамеянг — Ляказетт — Пепе. Потому неудивительно, что Унаи по примеру других английских клубов не забивает на Лигу Европы. Хоть где-то надо оправдываться.

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Тем не менее, в первом тайме болельщики были еще ближе к тому, чтобы устроить огромный флешмоб с хэштегом #EmeryOut. Приехавшая на «Эмирейтс» «Витория Гимарайнш» (4-е место, а чемпионате Португалии) просто лупила оборону хозяев резкими выпадами.

Сначала Эдвардс сделал клоунов из всех защитников «Арсенала», а чуть позже Бруну роскошно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу. «Канониры» ответили только голом молодого Мартинелли.

В перерыве Эмери заменил Мейтланд-Найлса и Уиллока на более опытных Себальоса и Гуендузи. Игра пошла поживее, но опасных моментов все еще не хватало. И это был бы очередной позор «Арсенала», если бы не третья замена Унаи, с которой он попал в точку.

Николя Пепе дали немного отдохнуть, потому ивуариец появился на поле только на 75-й минуте. А на 80-й уже положил со штрафного и сравнял счет.

Через пару минут с той же точки Пепе подал точно в голову Холдингу, но спас вратарь «Витории». А за две минуты до конца ничего сделать не мог уже и он: Пепе со штрафного положил в самую девятину. Дубль со штрафного — это мощно.

Оставшийся вне заявки Обамеянг искренне радовался за Николя.

«Арсенал» набирает 9 очков в трех турах ЛЕ. Если даже сезон в АПЛ будет провален, в качестве оправдания Эмери готовится разыграть козыря в турнире, в котором побеждал чаще всех в истории.

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Арсенал
3:2
Первый тайм: 1:2
Витория Гимарайнш
Футбол, Лига Европы, Группа F24.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериИву Виейра
Голы
Габриел Мартинелли(Киран Тирни)32′
Маркус Эдвардс(Виктор Гарсия)9′
Николя Пепе80′
Бруну Дуарте37′
Николя Пепе90+3′
Составы команд
26Эмилиано Мартинес
56Мигел Силва
2Эктор Бельерин
3Фредерику Венансиу
3Киран Тирни
6Эдмонд Тапсоба
84′
16Роб Холдинг
15Виктор Гарсия
58′
20Шкодран Мустафи
35′
29Флоран Анин
11Лукас Торрейра
24Микел Агу
32Эмил Смит-Роу
28Дени Вилл Поа
61′
35Габриел Мартинелли
96Бруну Дуарте
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
45′
70Андре Алмейда I
64′
8Дани Себальос
88Пепе I
28Джозеф Уиллок
45′
23Маркус Эдвардс
70′
29Маттео Гендузи
21Андре Перейра
9Александр Ляказетт
75′75′
91Давидсон
87′
19Николя Пепе
16Рошинья
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)18
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
12Фолы12
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСердар Гезюбюйюк(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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