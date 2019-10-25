«Арсенал» позорился на «Эмирейтс» с 4-й командой Португалии. Спасли два фантастических штрафных Пепе
Вышел на замену и двумя ударами сделал 3:2 из 1:2.
Вышел на замену и двумя ударами сделал 3:2 из 1:2.
Сейчас Унаи Эмери — один из самых критикуемых тренеров АПЛ. Его «Арсенал» не показывает внятный футбол и выезжает только за счет исполнительского мастерства тройки форвардов Обамеянг — Ляказетт — Пепе. Потому неудивительно, что Унаи по примеру других английских клубов не забивает на Лигу Европы. Хоть
Тем не менее, в первом тайме болельщики были еще ближе к тому, чтобы устроить огромный флешмоб с хэштегом #EmeryOut. Приехавшая на «Эмирейтс» «Витория Гимарайнш» (4-е место, а чемпионате Португалии) просто лупила оборону хозяев резкими выпадами.
Сначала Эдвардс сделал клоунов из всех защитников «Арсенала», а чуть позже Бруну роскошно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу. «Канониры» ответили только голом молодого Мартинелли.
В перерыве Эмери заменил
Через пару минут с той же точки Пепе подал точно в голову Холдингу, но спас вратарь «Витории». А за две минуты до конца ничего сделать не мог уже и он: Пепе со штрафного положил в самую девятину. Дубль со штрафного — это мощно.
Оставшийся вне заявки Обамеянг искренне радовался за Николя.
«Арсенал» набирает 9 очков в трех турах ЛЕ. Если даже сезон в АПЛ будет провален, в качестве оправдания Эмери готовится разыграть козыря в турнире, в котором побеждал чаще всех в истории.
|Унаи Эмери
|Иву Виейра
|Габриел Мартинелли(Киран Тирни)
|32′
|Маркус Эдвардс(Виктор Гарсия)
|9′
|Николя Пепе
|80′
|Бруну Дуарте
|37′
|Николя Пепе
|90+3′
|26
|Эмилиано Мартинес
|56
|Мигел Силва
|2
|Эктор Бельерин
|3
|Фредерику Венансиу
|3
|Киран Тирни
|6
|Эдмонд Тапсоба
84′
|16
|Роб Холдинг
|15
|Виктор Гарсия
58′
|20
|Шкодран Мустафи
35′
|29
|Флоран Анин
|11
|Лукас Торрейра
|24
|Микел Агу
|32
|Эмил Смит-Роу
|28
|Дени Вилл Поа
61′
|35
|Габриел Мартинелли
|96
|Бруну Дуарте
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
45′
|70
|Андре Алмейда I
64′
|8
|Дани Себальос
|88
|Пепе I
|28
|Джозеф Уиллок
45′
|23
|Маркус Эдвардс
70′
|29
|Маттео Гендузи
|21
|Андре Перейра
|9
|Александр Ляказетт
75′75′
|91
|Давидсон
87′
|19
|Николя Пепе
|16
|Рошинья
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк(Нидерланды)