«Арсенал» позорился на «Эмирейтс» с 4-й командой Португалии. Спасли два фантастических штрафных Пепе

Сейчас Унаи Эмери — один из самых критикуемых тренеров АПЛ. Его «Арсенал» не показывает внятный футбол и выезжает только за счет исполнительского мастерства тройки форвардов Обамеянг — Ляказетт — Пепе. Потому неудивительно, что Унаи по примеру других английских клубов не забивает на Лигу Европы. Хоть где-то надо оправдываться.

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Тем не менее, в первом тайме болельщики были еще ближе к тому, чтобы устроить огромный флешмоб с хэштегом #EmeryOut. Приехавшая на «Эмирейтс» «Витория Гимарайнш» (4-е место, а чемпионате Португалии) просто лупила оборону хозяев резкими выпадами.

Сначала Эдвардс сделал клоунов из всех защитников «Арсенала», а чуть позже Бруну роскошно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу. «Канониры» ответили только голом молодого Мартинелли.

В перерыве Эмери заменил Мейтланд-Найлса и Уиллока на более опытных Себальоса и Гуендузи. Игра пошла поживее, но опасных моментов все еще не хватало. И это был бы очередной позор «Арсенала», если бы не третья замена Унаи, с которой он попал в точку.

Николя Пепе дали немного отдохнуть, потому ивуариец появился на поле только на 75-й минуте. А на 80-й уже положил со штрафного и сравнял счет.

Через пару минут с той же точки Пепе подал точно в голову Холдингу, но спас вратарь «Витории». А за две минуты до конца ничего сделать не мог уже и он: Пепе со штрафного положил в самую девятину. Дубль со штрафного — это мощно.

Оставшийся вне заявки Обамеянг искренне радовался за Николя.

«Арсенал» набирает 9 очков в трех турах ЛЕ. Если даже сезон в АПЛ будет провален, в качестве оправдания Эмери готовится разыграть козыря в турнире, в котором побеждал чаще всех в истории.