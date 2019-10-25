ЦСКА на дне Европы

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ЦСКА опять унижен в Европе. Поражение от «Ференцвароша», чей коэффициент наряду с румынским «Клужем», худший среди всех участников группового турнира Лиги Европы — позор. Ужас вечера немного скрасила победа «Краснодара» над «Трабзонспором» в Турции (2:0). Но именно скрасила, и именно немного.

После оглушительного провала первых туров и одни, и вторые попытались взять реванш. В матче против «Ференцвароша», который, кстати, посетил известный боец Конор Макгрегор, армейцы создали кучу моментов, они старались, пыхтели, но — в самом конце пропустили и получили очередное унижение.

ЦСКА не выглядел клубом-убийцей. Каждый из футболистов российской команды играл слабее, чем мог. Не похожий на себя Чалов, потухший Влашич, странный Мариу Фернандес. Все те, кто обычно держит уровень, вдруг оказались демо-версией самих себя.

Но по большому счету дело не в этом — в глобальном проседании наших клубов на международной арене. Когда в последний раз был реальный успех? Например, выход из группы Лиги чемпионов. Ответ — в сезоне-2015/16, когда «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша пробился в 1/8 финала. Учитывая, с какой скоростью развиваются события в современном футболе, прошла целая вечность.

Сегодня мы сохраняем теоретические шансы на повторение того достижения. Но практически наши клубы снова терпят поражения в ключевых матчах, а поводы для гордости мы ищем, например, в том, что «Локо» большую часть встречи с «Ювентусом» вел в счете.



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Россия так и не воспользовалась уникальным шансом отправить три клуба в групповой турнир ЛЧ. Показатель серьезного чемпионата. Окно больших возможностей, которое вот-вот захлопнется с уничтожающим грохотом.

В разное время наши бронзовые призеры проваливались в отборе. Когда-то давно — «Динамо», недавно — «Спартак», только что — «Краснодар».

И судя по тому, что происходит, долгожданного прорыва так и не произойдет. Еврокубковая неделя получилась так себе.

Нет, в ближайшее время будет еще один шанс все-таки сделать тройной выстрел. По итогам этого сезона в РПЛ третья команда сможет побороться за выход в главный турнир Европы. Но вы в это верите? После того, как наш самый опытный еврокубковый боец ЦСКА имеет баранку по итогам трех матчей Лиги Европы…

А дальше — все без всяких «верите» или «не верите». Следующий чемпионат возвращает нас в суровую реальность. Теперь выше нас не только большая европейская пятерка, но и Португалия. Будет проще «Спортингу», традиционно третьему клубу после «Бенфики» и «Порту», рады за него. У нас же в группу попадет только чемпион, и то — не в первую корзину. Глядя на сегодняшние результаты, есть риск погрязнуть в болоте седьмых-восьмых мест на долгие годы.

Бог с ним, с коэффициентом. Голландия идет ниже России, однако у нее есть волшебный «Аякс», способный выйти в полуфинал Лиги чемпионов и дать миру множество фантастических футболистов. У нас никто и рядом не стоял с амстердамцами — не в плане одного отдельного взятого матча (каждый в РПЛ при желании может обыграть голландцев). Речь о системе, о целостном подходе, о приоритетах.

Удивительно, что на фоне регресса клубного футбола довольно бодро выглядит сборная. Исторический успех национальной команды случился именно сейчас — в отсутствие больших звезд и больших денег.

И эта история может стать еще одним примером для клубов. Сборная отличается тем, что живет по четким правилам и существует в рамках системы. Кому-то эта система может не нравиться, но она есть. И главный тренер Станислав Черчесов, ее архитектор, заставляет считаться с этим всех, кто его окружает. Порядок бьет класс — расхожее выражение, которое очень актуально в отношении сборной России.