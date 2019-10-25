ЦСКА на дне Европы
В четверг, 24 октября, армейцы потерпели третье поражение в трех матчах Лиги Европы. Разность мячей — 1:8. Хуже показатели только у «Астаны» (1:9).
В четверг, 24 октября, армейцы потерпели третье поражение в трех матчах Лиги Европы. Разность мячей — 1:8. Хуже показатели только у «Астаны» (1:9).
ЦСКА опять унижен в Европе. Поражение от «Ференцвароша», чей коэффициент наряду с румынским «Клужем», худший среди всех участников группового турнира Лиги Европы — позор. Ужас вечера немного скрасила победа «Краснодара» над «Трабзонспором» в Турции (2:0). Но именно скрасила, и именно немного.
После оглушительного провала первых туров и одни, и вторые попытались взять реванш. В матче против «Ференцвароша», который, кстати, посетил известный боец Конор Макгрегор, армейцы создали кучу моментов, они старались, пыхтели, но — в самом конце пропустили и получили очередное унижение.
ЦСКА не выглядел
Но по большому счету дело не в этом — в глобальном проседании наших клубов на международной арене. Когда в последний раз был реальный успех? Например, выход из группы Лиги чемпионов. Ответ — в сезоне-2015/16, когда «Зенит» под руководством Андре
Сегодня мы сохраняем теоретические шансы на повторение того достижения. Но практически наши клубы снова терпят поражения в ключевых матчах, а поводы для гордости мы ищем, например, в том, что «Локо» большую часть встречи с «Ювентусом» вел в счете.
Россия так и не воспользовалась уникальным шансом отправить три клуба в групповой турнир ЛЧ. Показатель серьезного чемпионата. Окно больших возможностей, которое
В разное время наши бронзовые призеры проваливались в отборе.
И судя по тому, что происходит, долгожданного прорыва так и не произойдет. Еврокубковая неделя получилась так себе.
Нет, в ближайшее время будет еще один шанс
А дальше — все без всяких «верите» или «не верите». Следующий чемпионат возвращает нас в суровую реальность. Теперь выше нас не только большая европейская пятерка, но и Португалия. Будет проще «Спортингу», традиционно третьему клубу после «Бенфики» и «Порту», рады за него. У нас же в группу попадет только чемпион, и то — не в первую корзину. Глядя на сегодняшние результаты, есть риск погрязнуть в болоте
Бог с ним, с коэффициентом. Голландия идет ниже России, однако у нее есть волшебный «Аякс», способный выйти в полуфинал Лиги чемпионов и дать миру множество фантастических футболистов. У нас никто и рядом не стоял с амстердамцами — не в плане одного отдельного взятого матча (каждый в РПЛ при желании может обыграть голландцев). Речь о системе, о целостном подходе, о приоритетах.
Удивительно, что на фоне регресса клубного футбола довольно бодро выглядит сборная. Исторический успех национальной команды случился именно сейчас — в отсутствие больших звезд и больших денег.
И эта история может стать еще одним примером для клубов. Сборная отличается тем, что живет по четким правилам и существует в рамках системы.
Будет здорово, если и клубы поставят порядок превыше всего.
|Виктор Гончаренко
|Сергей Ребров
|Роланд Варга(Александр Зубков)
|86′
|35
|Игорь Акинфеев
|90
|Денеш Дибус
|23
|Хердур Магнуссон
90+2′
|17
|Эльдар Чивич
|62
|Вадим Карпов
|8
|Герге Ловренчич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|18
|Давид Шигер
74′
|8
|Никола Влашич
|7
|Данил Игнатенко
90+2′
|9
|Федор Чалов
|14
|Игорь Харатин
90+2′
|20
|Константин Кучаев
61′
|10
|Токмак Чоль Нгуен
84′
|25
|Кристиян Бистрович
78′
|97
|Роланд Варга
|7
|Ильзат Ахметов
75′
|11
|Александр Зубков
89′
|11
|Лукас Сантос
|33
|Лаша Двали
|17
|Арнор Сигурдссон
80′
|70
|Франк Боли
72′
|29
|Яка Бийол
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Орел(Чехия)
|Боковой судья
|Петр Блажей(Чехия)
|Боковой судья
|Иржи Кржиж(Чехия)