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11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
09:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА на дне Европы

В четверг, 24 октября, армейцы потерпели третье поражение в трех матчах Лиги Европы. Разность мячей — 1:8. Хуже показатели только у «Астаны» (1:9).

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ЦСКА опять унижен в Европе. Поражение от «Ференцвароша», чей коэффициент наряду с румынским «Клужем», худший среди всех участников группового турнира Лиги Европы — позор. Ужас вечера немного скрасила победа «Краснодара» над «Трабзонспором» в Турции (2:0). Но именно скрасила, и именно немного.

После оглушительного провала первых туров и одни, и вторые попытались взять реванш. В матче против «Ференцвароша», который, кстати, посетил известный боец Конор Макгрегор, армейцы создали кучу моментов, они старались, пыхтели, но — в самом конце пропустили и получили очередное унижение.

ЦСКА не выглядел клубом-убийцей. Каждый из футболистов российской команды играл слабее, чем мог. Не похожий на себя Чалов, потухший Влашич, странный Мариу Фернандес. Все те, кто обычно держит уровень, вдруг оказались демо-версией самих себя.

Но по большому счету дело не в этом — в глобальном проседании наших клубов на международной арене. Когда в последний раз был реальный успех? Например, выход из группы Лиги чемпионов. Ответ — в сезоне-2015/16, когда «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша пробился в 1/8 финала. Учитывая, с какой скоростью развиваются события в современном футболе, прошла целая вечность.

Сегодня мы сохраняем теоретические шансы на повторение того достижения. Но практически наши клубы снова терпят поражения в ключевых матчах, а поводы для гордости мы ищем, например, в том, что «Локо» большую часть встречи с «Ювентусом» вел в счете.


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Россия так и не воспользовалась уникальным шансом отправить три клуба в групповой турнир ЛЧ. Показатель серьезного чемпионата. Окно больших возможностей, которое вот-вот захлопнется с уничтожающим грохотом.

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В разное время наши бронзовые призеры проваливались в отборе. Когда-то давно — «Динамо», недавно — «Спартак», только что — «Краснодар».

И судя по тому, что происходит, долгожданного прорыва так и не произойдет. Еврокубковая неделя получилась так себе.

Нет, в ближайшее время будет еще один шанс все-таки сделать тройной выстрел. По итогам этого сезона в РПЛ третья команда сможет побороться за выход в главный турнир Европы. Но вы в это верите? После того, как наш самый опытный еврокубковый боец ЦСКА имеет баранку по итогам трех матчей Лиги Европы…

А дальше — все без всяких «верите» или «не верите». Следующий чемпионат возвращает нас в суровую реальность. Теперь выше нас не только большая европейская пятерка, но и Португалия. Будет проще «Спортингу», традиционно третьему клубу после «Бенфики» и «Порту», рады за него. У нас же в группу попадет только чемпион, и то — не в первую корзину. Глядя на сегодняшние результаты, есть риск погрязнуть в болоте седьмых-восьмых мест на долгие годы.

Бог с ним, с коэффициентом. Голландия идет ниже России, однако у нее есть волшебный «Аякс», способный выйти в полуфинал Лиги чемпионов и дать миру множество фантастических футболистов. У нас никто и рядом не стоял с амстердамцами — не в плане одного отдельного взятого матча (каждый в РПЛ при желании может обыграть голландцев). Речь о системе, о целостном подходе, о приоритетах.

Удивительно, что на фоне регресса клубного футбола довольно бодро выглядит сборная. Исторический успех национальной команды случился именно сейчас — в отсутствие больших звезд и больших денег.

И эта история может стать еще одним примером для клубов. Сборная отличается тем, что живет по четким правилам и существует в рамках системы. Кому-то эта система может не нравиться, но она есть. И главный тренер Станислав Черчесов, ее архитектор, заставляет считаться с этим всех, кто его окружает. Порядок бьет класс — расхожее выражение, которое очень актуально в отношении сборной России.

Будет здорово, если и клубы поставят порядок превыше всего.

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ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
Футбол, Лига Европы, Группа H24.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18518 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Ребров
Голы
Роланд Варга(Александр Зубков)86′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
90Денеш Дибус
23Хердур Магнуссон
90+2′
17Эльдар Чивич
62Вадим Карпов
8Герге Ловренчич
78Игорь Дивеев
21Эндре Ботка
2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
18Давид Шигер
74′
8Никола Влашич
7Данил Игнатенко
90+2′
9Федор Чалов
14Игорь Харатин
90+2′
20Константин Кучаев
61′
10Токмак Чоль Нгуен
84′
25Кристиян Бистрович
78′
97Роланд Варга
7Ильзат Ахметов
75′
11Александр Зубков
89′
11Лукас Сантос
33Лаша Двали
17Арнор Сигурдссон
80′
70Франк Боли
72′
29Яка Бийол
88да Силва Барбоза Изаэл
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
10Голевые моменты2
20Удары (всего)12
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
7Угловые5
12Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Орел(Чехия)
Боковой судьяПетр Блажей(Чехия)
Боковой судьяИржи Кржиж(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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