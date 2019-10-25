«Астана» потерпела самое крупное поражение в своей истории

Ранее самым крупным поражением столичной команды был результат 0:5. С таким счетом «Астана» проигрывала трижды. 26 мая 2011 года тогда еще «Локомотив» был разгромлен «Иртышом» в Павлодаре. Спустя два года, 11 июля 2013 года, в Лиге Европы «Астана» в Бургасе была разгромлена болгарским «Ботевом», у руля которого стоял Станимир Стойлов. Третье поражение случилось 16 августа 2017 года, когда в Глазго «Селтик» смял «Астану».