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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» потерпела самое крупное поражение в своей истории

Столичная «Астана», уступив голландскому АЗ со счетом 0:6, установила антирекорд в своей истории, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Ранее самым крупным поражением столичной команды был результат 0:5. С таким счетом «Астана» проигрывала трижды. 26 мая 2011 года тогда еще «Локомотив» был разгромлен «Иртышом» в Павлодаре. Спустя два года, 11 июля 2013 года, в Лиге Европы «Астана» в Бургасе была разгромлена болгарским «Ботевом», у руля которого стоял Станимир Стойлов. Третье поражение случилось 16 августа 2017 года, когда в Глазго «Селтик» смял «Астану».

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