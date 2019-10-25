Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в сборную третьего тура Лиги Европы по версии УЕФА

В четверг «Краснодар» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира, на выезде переиграв турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.

«Краснодар» занимает третье место в своей группе, набрав 3 очка после трех матчей. «Трабзонспор» идет четвертым, имея в активе 1 очко. Первое место занимает швейцарский «Базель» (7), второе — испанский «Хетафе» (6). В следующем туре «Краснодар» проведет матч против «Трабзонспора» в Краснодаре 7 ноября.