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13:05 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в сборную третьего тура Лиги Европы по версии УЕФА

ТАСС, 25 октября. Российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сборную третьего тура Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В четверг «Краснодар» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира, на выезде переиграв турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.

Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Сафонов, защитники Аилтон («Карабах», Азербайджан), Оуэн Вейндал (АЗ, Нидерланды), Артем Шабанов «(Динамо», Киев, Украина), Серхио Эскудеро («Севилья», Испания), полузащитники Франко Васкес («Севилья», Испания), Тён Копмейнерс (АЗ), Дани Кинтана («Карабах»), нападающие Уссама Идрисси (АЗ), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Николя Пепе («Арсенал», Англия).

«Краснодар» занимает третье место в своей группе, набрав 3 очка после трех матчей. «Трабзонспор» идет четвертым, имея в активе 1 очко. Первое место занимает швейцарский «Базель» (7), второе — испанский «Хетафе» (6). В следующем туре «Краснодар» проведет матч против «Трабзонспора» в Краснодаре 7 ноября.

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