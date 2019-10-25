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11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
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15:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?

ЦСКА в кризисе, а в соцсетях все больше призывов поменять главного тренера.

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Кто вместо?

Поражение от «Ференцвароша» на групповом этапе Лиги Европы стало, пожалуй, самым болезненным для ЦСКА за последнее время, учитывая класс и статус соперника. Что-то подобное было разве что в 2012 году, когда армейцы уступили шведскому АИК. Шансов на выход в плей-офф из группы, которая перед стартом турнира казалась вполне себе рабочей, практически нет.

И вот уже в соцсетях все чаще раздаются к отставке главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко. Массовых хэштэгов #GoncharenkoOut пока нет, да и пару недель назад, когда с критикой специалиста выступила супруга селекционера клуба Максима Дюкова Людмила, фанатская трибуна на очередном матче повесила баннер в его поддержку. Но, тем не менее, факт остается фактом и, очевидно, если результаты в ближайшее время не улучшатся, эти голоса, очевидно, будут набирать силу.

И тут встает следующий вполне очевидный вопрос — а кто вместо? Гончаренко — всего второй тренер ЦСКА за 10 лет. В клубе подходят к этому вопросу очень щепетильно. Тот же белорусский специалист до того, как стать главным, почти полтора года работал в штабе у Леонида Слуцкого. Полагаю, что конкретного имени преемника нет даже у тех, кто сейчас требует крови Гончаренко. Такие отставки — совершенно не в духе менеджмента ЦСКА.

Кроме того, всем более-менее известно про довольно жесткие финансовые рамки, в которых последние годы существует клуб. Да, летом удалось выкупить того же Влашича у «Эвертона» (и то разбив платежи на несколько лет), но вряд ли у ЦСКА есть лишние деньги на выплату неустойки и прочие подобные расходы.

Источник: РИА "Новости"

Результаты

И потом — так ли уж плохи результаты армейцев при Гончаренко? Он работает уже почти три года, возглавив команду в декабре 2016-го после ухода Слуцкого. Сезон-2016/17 ЦСКА закончил вторым. На будущий год — тоже второе место. В чемпионате-2018/19 красно-синие финишировали четвертыми, но уже неоднократно говорил и повторю еще раз: летом 2018-го, когда состав обновился почти целиком, а места многолетних лидеров заняла молодежь, этот результат казался вполне приемлемым, а разочарование — следствие завышенных ожиданий, возникших после удачной осени.


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Да и в Европе ЦСКА смотрелся вполне достойно. В Лиге чемпионов-2017/18 одержал на групповом этапе три победы, а потом, перейдя в Лигу Европы, дошел до четвертьфинала, где уступил «Арсеналу», попутно пройдя «Црвену Звезду» и «Лион». А в прошлом году были две победы над «Реалом», включая 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». Да, из группы не вышли, но так за все время участия в ЛЧ красно-синие делали это только дважды. Даже Валерию Газзаеву, несмотря на победу в Кубке УЕФА, это не удавалось.

И сейчас результаты ЦСКА уж точно не назовешь провальными. Да, в Лиге Европы творится ужас, но в РПЛ армейцы месяц назад и вовсе лидировали, а сейчас отстают от первого места всего на три очка. Играть еще 17 туров.

Матч-менеджмент и разъяснения

Безусловно, к Гончаренко есть вопросы, и дело не только в неудачном октябре и серии из четырех матчей без побед, в которую вместились три поражения. Так, красно-синие по каким-то причинам хуже проводят вторые таймы, сбавляя после перерыва. Не только сейчас — так было, например, и в августовском дерби со «Спартаком», когда доминирование вначале матча обернулось итоговым поражением.

Матч-менеджмент — управление командой и игрой по ходу встречи, мгновенная реакция на происходящее на поле — важнейшая составляющая. И с ней у Гончаренко есть очевидные проблемы. Скажем, попытка перестроить схему и игру в перерыве матча с «Ростовом» получилась просто чудовищной — эффект получился прямо противоположным. И в матче с «Ференцварошем» можно сетовать на невезение и реализацию, но было видно — после перерыва венгры сумели перестроиться и среагировать на ситуацию, в то время как ЦСКА — нет.

Сам Гончаренко, кстати, проблему вторых таймов на пресс-конференции признал, но не назвал ни причины, ни способы ее разрешения. С другой стороны, тренер после «Ференцвароша» впервые за долгое время довольно развернуто говорил о собственно футболе, заметив, например, что те же Ахметов и Обляков порой слишком увлекаются атакой, из-за чего возникают проблемы в центре поля.

Это важно. Потому что когда ты спокойно говоришь, что хотел сделать, какой был план, что не получилось и в чем проблемы, а не просто убегаешь, как после матча с «Ростовом», или скатываешься к двум-трем банальным фразам, это производит на публику соответствующее приятное впечатление. А симпатии публики иногда могут помочь.

Разумеется, если ЦСКА продолжит играть так, как в октябре, и показывать такие же результаты, то вопрос об отставке Гончаренко будет всплывать все чаще. Но пока что особых оснований для этого нет.

Дмитрий Гирин

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ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
Футбол, Лига Европы, Группа H24.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18518 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Ребров
Голы
Роланд Варга(Александр Зубков)86′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
90Денеш Дибус
23Хердур Магнуссон
90+2′
17Эльдар Чивич
62Вадим Карпов
8Герге Ловренчич
78Игорь Дивеев
21Эндре Ботка
2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
18Давид Шигер
74′
8Никола Влашич
7Данил Игнатенко
90+2′
9Федор Чалов
14Игорь Харатин
90+2′
20Константин Кучаев
61′
10Токмак Чоль Нгуен
84′
25Кристиян Бистрович
78′
97Роланд Варга
7Ильзат Ахметов
75′
11Александр Зубков
89′
11Лукас Сантос
33Лаша Двали
17Арнор Сигурдссон
80′
70Франк Боли
72′
29Яка Бийол
88да Силва Барбоза Изаэл
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
10Голевые моменты2
20Удары (всего)12
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
7Угловые5
12Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Орел(Чехия)
Боковой судьяПетр Блажей(Чехия)
Боковой судьяИржи Кржиж(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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