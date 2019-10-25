Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?
ЦСКА в кризисе, а в соцсетях все больше призывов поменять главного тренера.
ЦСКА в кризисе, а в соцсетях все больше призывов поменять главного тренера.
Поражение от «Ференцвароша» на групповом этапе Лиги Европы стало, пожалуй, самым болезненным для ЦСКА за последнее время, учитывая класс и статус соперника.
И вот уже в соцсетях все чаще раздаются к отставке главного тренера
И тут встает следующий вполне очевидный вопрос — а кто вместо? Гончаренко — всего второй тренер ЦСКА за 10 лет. В клубе подходят к этому вопросу очень щепетильно. Тот же белорусский специалист до того, как стать главным, почти полтора года работал в штабе у Леонида Слуцкого. Полагаю, что конкретного имени преемника нет даже у тех, кто сейчас требует крови Гончаренко. Такие отставки — совершенно не в духе менеджмента ЦСКА.
Кроме того, всем
И потом — так ли уж плохи результаты армейцев при Гончаренко? Он работает уже почти три года, возглавив команду в декабре 2016-го после ухода Слуцкого. Сезон-2016/17 ЦСКА закончил вторым. На будущий год — тоже второе место. В чемпионате-2018/19
Да и в Европе ЦСКА смотрелся вполне достойно. В Лиге чемпионов-2017/18 одержал на групповом этапе три победы, а потом, перейдя в Лигу Европы, дошел до четвертьфинала, где уступил «Арсеналу», попутно пройдя «Црвену Звезду» и «Лион». А в прошлом году были две победы над «Реалом», включая 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». Да, из группы не вышли, но так за все время участия в ЛЧ
И сейчас результаты ЦСКА уж точно не назовешь провальными. Да, в Лиге Европы творится ужас, но в РПЛ армейцы месяц назад и вовсе лидировали, а сейчас отстают от первого места всего на три очка. Играть еще 17 туров.
Безусловно, к Гончаренко есть вопросы, и дело не только в неудачном октябре и серии из четырех матчей без побед, в которую вместились три поражения. Так,
Сам Гончаренко, кстати, проблему вторых таймов на
Это важно. Потому что когда ты спокойно говоришь, что хотел сделать, какой был план, что не получилось и в чем проблемы, а не просто убегаешь, как после матча с «Ростовом», или скатываешься к
Разумеется, если ЦСКА продолжит играть так, как в октябре, и показывать такие же результаты, то вопрос об отставке Гончаренко будет всплывать все чаще. Но пока что особых оснований для этого нет.
Дмитрий Гирин
|Виктор Гончаренко
|Сергей Ребров
|Роланд Варга(Александр Зубков)
|86′
|35
|Игорь Акинфеев
|90
|Денеш Дибус
|23
|Хердур Магнуссон
90+2′
|17
|Эльдар Чивич
|62
|Вадим Карпов
|8
|Герге Ловренчич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|18
|Давид Шигер
74′
|8
|Никола Влашич
|7
|Данил Игнатенко
90+2′
|9
|Федор Чалов
|14
|Игорь Харатин
90+2′
|20
|Константин Кучаев
61′
|10
|Токмак Чоль Нгуен
84′
|25
|Кристиян Бистрович
78′
|97
|Роланд Варга
|7
|Ильзат Ахметов
75′
|11
|Александр Зубков
89′
|11
|Лукас Сантос
|33
|Лаша Двали
|17
|Арнор Сигурдссон
80′
|70
|Франк Боли
72′
|29
|Яка Бийол
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Орел(Чехия)
|Боковой судья
|Петр Блажей(Чехия)
|Боковой судья
|Иржи Кржиж(Чехия)