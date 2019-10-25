Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?

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Кто вместо?

Поражение от «Ференцвароша» на групповом этапе Лиги Европы стало, пожалуй, самым болезненным для ЦСКА за последнее время, учитывая класс и статус соперника. Что-то подобное было разве что в 2012 году, когда армейцы уступили шведскому АИК. Шансов на выход в плей-офф из группы, которая перед стартом турнира казалась вполне себе рабочей, практически нет.

И вот уже в соцсетях все чаще раздаются к отставке главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко. Массовых хэштэгов #GoncharenkoOut пока нет, да и пару недель назад, когда с критикой специалиста выступила супруга селекционера клуба Максима Дюкова Людмила, фанатская трибуна на очередном матче повесила баннер в его поддержку. Но, тем не менее, факт остается фактом и, очевидно, если результаты в ближайшее время не улучшатся, эти голоса, очевидно, будут набирать силу.

И тут встает следующий вполне очевидный вопрос — а кто вместо? Гончаренко — всего второй тренер ЦСКА за 10 лет. В клубе подходят к этому вопросу очень щепетильно. Тот же белорусский специалист до того, как стать главным, почти полтора года работал в штабе у Леонида Слуцкого. Полагаю, что конкретного имени преемника нет даже у тех, кто сейчас требует крови Гончаренко. Такие отставки — совершенно не в духе менеджмента ЦСКА.

Кроме того, всем более-менее известно про довольно жесткие финансовые рамки, в которых последние годы существует клуб. Да, летом удалось выкупить того же Влашича у «Эвертона» (и то разбив платежи на несколько лет), но вряд ли у ЦСКА есть лишние деньги на выплату неустойки и прочие подобные расходы.

Источник: РИА "Новости"

Результаты

И потом — так ли уж плохи результаты армейцев при Гончаренко? Он работает уже почти три года, возглавив команду в декабре 2016-го после ухода Слуцкого. Сезон-2016/17 ЦСКА закончил вторым. На будущий год — тоже второе место. В чемпионате-2018/19 красно-синие финишировали четвертыми, но уже неоднократно говорил и повторю еще раз: летом 2018-го, когда состав обновился почти целиком, а места многолетних лидеров заняла молодежь, этот результат казался вполне приемлемым, а разочарование — следствие завышенных ожиданий, возникших после удачной осени.



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Да и в Европе ЦСКА смотрелся вполне достойно. В Лиге чемпионов-2017/18 одержал на групповом этапе три победы, а потом, перейдя в Лигу Европы, дошел до четвертьфинала, где уступил «Арсеналу», попутно пройдя «Црвену Звезду» и «Лион». А в прошлом году были две победы над «Реалом», включая 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». Да, из группы не вышли, но так за все время участия в ЛЧ красно-синие делали это только дважды. Даже Валерию Газзаеву, несмотря на победу в Кубке УЕФА, это не удавалось.

И сейчас результаты ЦСКА уж точно не назовешь провальными. Да, в Лиге Европы творится ужас, но в РПЛ армейцы месяц назад и вовсе лидировали, а сейчас отстают от первого места всего на три очка. Играть еще 17 туров.

Матч-менеджмент и разъяснения

Безусловно, к Гончаренко есть вопросы, и дело не только в неудачном октябре и серии из четырех матчей без побед, в которую вместились три поражения. Так, красно-синие по каким-то причинам хуже проводят вторые таймы, сбавляя после перерыва. Не только сейчас — так было, например, и в августовском дерби со «Спартаком», когда доминирование вначале матча обернулось итоговым поражением.

Матч-менеджмент — управление командой и игрой по ходу встречи, мгновенная реакция на происходящее на поле — важнейшая составляющая. И с ней у Гончаренко есть очевидные проблемы. Скажем, попытка перестроить схему и игру в перерыве матча с «Ростовом» получилась просто чудовищной — эффект получился прямо противоположным. И в матче с «Ференцварошем» можно сетовать на невезение и реализацию, но было видно — после перерыва венгры сумели перестроиться и среагировать на ситуацию, в то время как ЦСКА — нет.

Сам Гончаренко, кстати, проблему вторых таймов на пресс-конференции признал, но не назвал ни причины, ни способы ее разрешения. С другой стороны, тренер после «Ференцвароша» впервые за долгое время довольно развернуто говорил о собственно футболе, заметив, например, что те же Ахметов и Обляков порой слишком увлекаются атакой, из-за чего возникают проблемы в центре поля.

Это важно. Потому что когда ты спокойно говоришь, что хотел сделать, какой был план, что не получилось и в чем проблемы, а не просто убегаешь, как после матча с «Ростовом», или скатываешься к двум-трем банальным фразам, это производит на публику соответствующее приятное впечатление. А симпатии публики иногда могут помочь.

Разумеется, если ЦСКА продолжит играть так, как в октябре, и показывать такие же результаты, то вопрос об отставке Гончаренко будет всплывать все чаще. Но пока что особых оснований для этого нет.