В ворота «Зенита» был забит лучший гол недели в Лиге чемпионов

Гол Забитцера, принесший немецкой команде победу со счетом 2:1, был признан самым красивым по итогам прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов.

В номинантах на звание гола недели также значились полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, забивший «Генку» (4:1), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, поразивший ворота «Локомотива» (2:1), а также хавбек «Баварии» Корентен Толиссо со своим точным ударом в игре с «Олимпиакосом» (3:2).