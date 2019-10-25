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18:18 (мск), источник: Sport24

В ворота «Зенита» был забит лучший гол недели в Лиге чемпионов

Нападающий «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер стал автором гола недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Австрийский футболист в матче 3-го тура группового этапа против «Зенита» забил красивым ударом, поразив девятку ворот Михаила Кержакова.

Гол Забитцера, принесший немецкой команде победу со счетом 2:1, был признан самым красивым по итогам прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В номинантах на звание гола недели также значились полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, забивший «Генку» (4:1), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, поразивший ворота «Локомотива» (2:1), а также хавбек «Баварии» Корентен Толиссо со своим точным ударом в игре с «Олимпиакосом» (3:2).

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РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Лаймер(Марсель Забитцер)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
45′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Лаймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
2Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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