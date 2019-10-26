Мальчик мечтал сыграть со своим кумиром. А потом вырос и посадил его на скамейку
«Никуда не уходи, мы ещё поиграем вместе», — писал он ему в детстве.
«Никуда не уходи, мы ещё поиграем вместе», — писал он ему в детстве.
Турецкий «Бешикташ» проиграл в Лиге Европы третью игру подряд, уступив на этот раз португальской «Браге» со счётом 1:2. На 61-й минуте матча на поле вышел футболист 2000 года рождения Картал Кайра Йылмаз, для которого этот матч стал особенным. Объясняем, почему.
В ноябре 2012 году 11-летний Картал написал у себя в «твиттере» обращение к своему кумиру Огузхану Озьякупу. «Ты один из лучших в команде. Никуда не уходи, мы ещё поиграем вместе. Через пять лет мы окажемся в одной команде», — твердил мальчик.
На тот момент Озьякупу было 20 лет. Летом 2012 года он перешёл из лондонского «Арсенала» в турецкий «Бешикташ» за 500 тысяч евро. Видимо, за несколько месяцев игра Огузхана произвела сильное впечатление на мальчика.
Этим летом Картал Йылмыз подписал свой первый профессиональный контракт сроком на три года. Молодой центральный полузащитник с нетерпением ждал своего дебюта за основную команду. И дождался.
Именно матч Лиги Европы против португальской «Браги» стал дебютным в составе «Бешикташа» для 18-летнего Картала Йылмаза. Правда, его дебют состоялся спустя семь лет после написания твита. Молодой футболист появился на поле на 61-й минуте, заменив своего кумира Огузхана Озьякупа, с которым он так мечтал сыграть.
Стоит отметить, что игра молодого турецкого футболиста оставила хорошее впечатление не только у болельщиков «Бешикташа», но и у главного тренера
«У “Бешикташа” было много футболистов из академии в течение многих лет. Картал — один из
Так что мечта мальчишки так и не осуществилась. Пока.
Дмитрий Росип
|Абдуллах Авджи
|Рикарду Са Пинту
|Умут Найир
|71′
|Рикарду Орта
|38′
|Вилсон Эдуарду(Галену)
|80′
|Адем Ляич
|74′
|1
|Лорис Кариус
|1
|Матеус
88′
|3
|Энцо Роко
30′
|5
|Нуну Секейра
19′
|23
|Педру Ребошу
|14
|Паблу Сантуш
|24
|Домагой Вида
|36
|Бруну Виана
|88
|Джанер Эркин
|47
|Рикарду Эсгайю
78′
|15
|Мохамед Эль-Нени
|60
|Жоау Пальинья
73′
|22
|Адем Ляич
|90
|Галену
|9
|Гювен Ялчын
|21
|Рикарду Орта
|10
|Огузхан Езякуп
61′
|15
|Андре Орта
56′75′
|41
|Картал Йылмаз
|8
|Уче Агбо
88′
|11
|Тайлер Бойд
84′84′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|44
|Эрдем Сечгин
|7
|Вилсон Эдуарду
|20
|Неджип Уйсал
67′
|20
|Жоау Паулу Паулинью
83′
|8
|Умут Найир
|18
|Педру Руй Фонте
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)