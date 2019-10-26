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Мальчик мечтал сыграть со своим кумиром. А потом вырос и посадил его на скамейку

«Никуда не уходи, мы ещё поиграем вместе», — писал он ему в детстве.

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Источник: Reuters

Турецкий «Бешикташ» проиграл в Лиге Европы третью игру подряд, уступив на этот раз португальской «Браге» со счётом 1:2. На 61-й минуте матча на поле вышел футболист 2000 года рождения Картал Кайра Йылмаз, для которого этот матч стал особенным. Объясняем, почему.

Мечта

В ноябре 2012 году 11-летний Картал написал у себя в «твиттере» обращение к своему кумиру Огузхану Озьякупу. «Ты один из лучших в команде. Никуда не уходи, мы ещё поиграем вместе. Через пять лет мы окажемся в одной команде», — твердил мальчик.

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На тот момент Озьякупу было 20 лет. Летом 2012 года он перешёл из лондонского «Арсенала» в турецкий «Бешикташ» за 500 тысяч евро. Видимо, за несколько месяцев игра Огузхана произвела сильное впечатление на мальчика.

Этим летом Картал Йылмыз подписал свой первый профессиональный контракт сроком на три года. Молодой центральный полузащитник с нетерпением ждал своего дебюта за основную команду. И дождался.


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Дебют

Именно матч Лиги Европы против португальской «Браги» стал дебютным в составе «Бешикташа» для 18-летнего Картала Йылмаза. Правда, его дебют состоялся спустя семь лет после написания твита. Молодой футболист появился на поле на 61-й минуте, заменив своего кумира Огузхана Озьякупа, с которым он так мечтал сыграть.

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Стоит отметить, что игра молодого турецкого футболиста оставила хорошее впечатление не только у болельщиков «Бешикташа», но и у главного тренера чёрно-белых Абдуллаха Авджи. На послематчевой пресс-конференции он отдельно отметил дебют Йылмаза.
«У “Бешикташа” было много футболистов из академии в течение многих лет. Картал — один из трёх-четырёх игроков, которые тренируются с нами с начала сезона. Он провёл сегодня хорошую игру», — сказал Авджи.

Так что мечта мальчишки так и не осуществилась. Пока.

Дмитрий Росип

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Бешикташ
1:2
Первый тайм: 0:1
Брага
Футбол, Лига Европы, Группа K24.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Vodafone Park, 20956 зрителей
Главные тренеры
Абдуллах АвджиРикарду Са Пинту
Голы
Умут Найир71′
Рикарду Орта38′
Вилсон Эдуарду(Галену)80′
Нереализованные пенальти
Адем Ляич74′
Составы команд
1Лорис Кариус
1Матеус
88′
3Энцо Роко
30′
5Нуну Секейра
19′
23Педру Ребошу
14Паблу Сантуш
24Домагой Вида
36Бруну Виана
88Джанер Эркин
47Рикарду Эсгайю
78′
15Мохамед Эль-Нени
60Жоау Пальинья
73′
22Адем Ляич
90Галену
9Гювен Ялчын
21Рикарду Орта
10Огузхан Езякуп
61′
15Андре Орта
56′75′
41Картал Йылмаз
8Уче Агбо
88′
11Тайлер Бойд
84′84′
17Жоау Новаиш
75′
44Эрдем Сечгин
7Вилсон Эдуарду
20Неджип Уйсал
67′
20Жоау Паулу Паулинью
83′
8Умут Найир
18Педру Руй Фонте
Статистика
2Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
8Фолы12
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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