Колосков назвал хорошими шансы Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан сообщила, что РФС в понедельник направит официальную заявку на проведение турнира в Казани.

«Казань — общепризнанный город в мировом плане, — сказал Колосков. — Там было проведено огромное количество комплексных мероприятий: чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Универсиада в 2019-м, недавно был фестиваль World Skills (чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходил на “Казань-Арене” с 22 по 27 августа — прим. ТАСС). Там постоянно происходит что-то глобальное и серьезное, имеющее мировое признание. “Казань-Арена” — очень привлекательный стадион».



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«Сейчас все будет зависеть от эффективной работы заявочного комитета, знаю это по своему опыту. У города есть колоссальный опыт и позитивный резонанс по поводу высокого уровня проведения соревнований. У Казани хорошие шансы, предпосылки все есть», — добавил почетный президент РФС.

Также Колосков отметил, что наличие представителя РФС в исполнительном комитете УЕФА увеличило бы шансы Казани. «Его отсутствие я считаю большим пробелом. Наличие такого человека в разы увеличило бы шансы выиграть. В 2021 году будут очередные выборы в исполком, поэтому было бы неплохо представить туда кандидата от РФС», — заключил он.