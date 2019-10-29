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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.

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«В том матче “Локомотив” отказывался играть [в футбол]. Команда припарковала автобус у своей штрафной», — заявил 34-летний нападающий.

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Роналду признал, что из-за этого ему сложно было поразить ворота москвичей. «Я так и не отличился, и это меня беспокоило до конца матча. Но это нормально. Главное, что команда одержала победу», — заключил форвард.

22 октября «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в Турине в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Футболистам итальянского клуба пришлось отыгрываться после того, как их ворота поразил Алексей Миранчук на 30-й минуте встречи. Дублем отметился аргентинец Пауло Дибала.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду отличился лишь однажды. Португалец является лучшим бомбардиром в истории турнира, записав на свой счет 127 голов. Он выступал в еврокубке за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Ответный поединок между железнодорожниками и «Ювентусом» пройдет в Москве 6 ноября. После трех туров «Локомотив» занимает третью строчку в квартете, имея в активе три очка. «Ювентус» возглавляет группу, на втором месте расположился мадридский «Атлетико» — обе команды имеют на своем счету по семь очков. Замыкает четверку леверкузенский «Байер». Немецкий клуб очков не набрал.

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Как живет Криштиану Роналду в Турине
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Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
28Удары (всего)5
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
14Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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