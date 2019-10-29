Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.
«В том матче “Локомотив” отказывался играть [в футбол]. Команда припарковала автобус у своей штрафной», — заявил 34-летний нападающий.
Роналду признал, что
22 октября «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в Турине в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Футболистам итальянского клуба пришлось отыгрываться после того, как их ворота поразил Алексей Миранчук на 30-й минуте встречи. Дублем отметился аргентинец Пауло Дибала.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду отличился лишь однажды. Португалец является лучшим бомбардиром в истории турнира, записав на свой счет 127 голов. Он выступал в еврокубке за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».
Ответный поединок между железнодорожниками и «Ювентусом» пройдет в Москве 6 ноября. После трех туров «Локомотив» занимает третью строчку в квартете, имея в активе три очка. «Ювентус» возглавляет группу, на втором месте расположился мадридский «Атлетико» — обе команды имеют на своем счету по семь очков. Замыкает четверку леверкузенский «Байер». Немецкий клуб очков не набрал.
|Маурицио Сарри
|Юрий Семин
|Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)
|77′
|Алексей Миранчук
|30′
|Пауло Дибала
|79′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Хуан Куадрадо
68′
|20
|Владислав Игнатьев
|12
|Алекс Сандру
|3
|Брайн Идову
|4
|Маттейс де Лигт
|5
|Бенедикт Хеведес
|19
|Леонардо Бонуччи
|14
|Ведран Чорлука
|30
|Родриго Бентанкур
|23
|Жоау Мариу
|5
|Миралем Пьянич
|59
|Алексей Миранчук
|7
|Криштиану Роналду
|6
|Дмитрий Баринов
90′
|6
|Сами Хедира
48′
|19
|Эдер
|21
|Гонсало Игуаин
|27
|Мурило
|14
|Блез Матюиди
17′65′
|7
|Гжегож Крыховяк
72′83′
|25
|Адриен Рабьо
|18
|Александр Коломейцев
|10
|Пауло Дибала
81′
|33
|Федерико Бернардески
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|28
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос(Греция)
|Боковой судья
|Полихронис Костарас(Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис(Греция)
|ВАР
|Феликс Цвайер(Германия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ахмюллер(Германия)