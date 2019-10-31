Казахстанский клуб снова проиграл «Баварии» и вылетел из женской Лиги чемпионов

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 0:2. Дублем отметилась защитница Карина Веннингер, забившая на 10-й и 79-й минутах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/atqNluEdPfc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче «Бавария» 16 октября в Шымкенте разгромила «БИИК-Казыгурт» со счетом 5:0. Таким образом, немецкий клуб выиграл противостояние с общим результатом 7:0 и теперь сыграет в ¼ финала.

Отметим, что «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала Лиги чемпионов в 2016 и 2017 годах, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне клуб остановился на стадии 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).