Казахстанский клуб снова проиграл «Баварии» и вылетел из женской Лиги чемпионов
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» уступил немецкой «Баварии» в ответном матче женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» уступил немецкой «Баварии» в ответном матче женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 0:2. Дублем отметилась защитница Карина Веннингер, забившая на 10-й и 79-й минутах.
В первом матче «Бавария» 16 октября в Шымкенте разгромила «БИИК-Казыгурт» со счетом 5:0. Таким образом, немецкий клуб выиграл противостояние с общим результатом 7:0 и теперь сыграет в ¼ финала.
Отметим, что «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала Лиги чемпионов в 2016 и 2017 годах, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне клуб остановился на стадии 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).
Действующим победителем турнира является французский «Лион», который выиграл четыре последних розыгрыша.