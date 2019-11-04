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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем старомодными». Форвард АЗ высказался о долгой дороге в Казахстан на матч с «Астаной»

Форвард голландского АЗ Калвин Стенгс в интервью Voetbalprimeur.nl высказался о предстоящем матче с «Астаной» в группе Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

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«Я не такой любитель полетов. Но с одноклубниками в самолете тоже весело. Мы будем старомодными, поиграем в карты», — ответил Стенгс на вопрос о грядущем перелете в Нур-Султан.

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Напомним, 7 ноября «Астана» на своем поле сыграет с АЗ в четвертом туре группы L. В первом матче голландский клуб выиграл со счетом 6:0. В этом поединке Стенгс отметился голом и результативной передачей.

Накануне АЗ в матче 12-го тура чемпионата Голландии обыграл на своем поле «Твенте» со счетом 3:0. Соперник «Астаны» с 26 очками идет вторым, на шесть баллов отставая от «Аякса».

В то же время «Астана», обыграв на выезде «Тобол» со счетом 1:0 и благодаря разгромному поражению «Кайрата» от «Иртыша», в шестой раз завоевала звание чемпиона Казахстана.

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