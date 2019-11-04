«Будем старомодными». Форвард АЗ высказался о долгой дороге в Казахстан на матч с «Астаной»
Форвард голландского АЗ Калвин Стенгс в интервью Voetbalprimeur.nl высказался о предстоящем матче с «Астаной» в группе Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
Форвард голландского АЗ Калвин Стенгс в интервью Voetbalprimeur.nl высказался о предстоящем матче с «Астаной» в группе Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
«Я не такой любитель полетов. Но с одноклубниками в самолете тоже весело. Мы будем старомодными, поиграем в карты», — ответил Стенгс на вопрос о грядущем перелете в
Напомним, 7 ноября «Астана» на своем поле сыграет с АЗ в четвертом туре группы L. В первом матче голландский клуб выиграл со счетом 6:0. В этом поединке Стенгс отметился голом и результативной передачей.
Накануне АЗ в матче 12-го тура чемпионата Голландии обыграл на своем поле «Твенте» со счетом 3:0. Соперник «Астаны» с 26 очками идет вторым, на шесть баллов отставая от «Аякса».
В то же время «Астана», обыграв на выезде «Тобол» со счетом 1:0 и благодаря разгромному поражению «Кайрата» от «Иртыша», в шестой раз завоевала звание чемпиона Казахстана.