«Будем старомодными». Форвард АЗ высказался о долгой дороге в Казахстан на матч с «Астаной»

«Я не такой любитель полетов. Но с одноклубниками в самолете тоже весело. Мы будем старомодными, поиграем в карты», — ответил Стенгс на вопрос о грядущем перелете в Нур-Султан.

Напомним, 7 ноября «Астана» на своем поле сыграет с АЗ в четвертом туре группы L. В первом матче голландский клуб выиграл со счетом 6:0. В этом поединке Стенгс отметился голом и результативной передачей.

Накануне АЗ в матче 12-го тура чемпионата Голландии обыграл на своем поле «Твенте» со счетом 3:0. Соперник «Астаны» с 26 очками идет вторым, на шесть баллов отставая от «Аякса».