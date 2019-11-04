УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Источник: AFP 2019

Главный судья матча с участием московского клуба — Александар Ставрев. Его ассистентами будут работать Деян Костадинов и Марьян Кировски. Резервным арбитром назначен Димитар Мечкаровски.

Лига Европы 2019/2020 Группа H, 7.11.2019, 23:00 Ференцварош - ЦСКА -

Французские судьи рассудят матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Главным судьёй выступит Бенуа Бастьен. Хишам Закрани и Фредерик Акет будут его ассистентами. Эрик Ваттеллье — резервный судья матча.

Лига Европы 2019/2020 Группа C, 7.11.2019, 20:55 Краснодар - Трабзонспор -