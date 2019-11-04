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17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Бригада македонских арбитров обслужит матч ЦСКА — «Ференцварош», бригада французских — матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Источник: AFP 2019

Главный судья матча с участием московского клуба — Александар Ставрев. Его ассистентами будут работать Деян Костадинов и Марьян Кировски. Резервным арбитром назначен Димитар Мечкаровски.

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 7.11.2019, 23:00

Ференцварош-ЦСКА-

Французские судьи рассудят матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Главным судьёй выступит Бенуа Бастьен. Хишам Закрани и Фредерик Акет будут его ассистентами. Эрик Ваттеллье — резервный судья матча.

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 7.11.2019, 20:55

Краснодар-Трабзонспор-

Российские клубы сыграют свои матчи в четверг, 7 ноября. ЦСКА проведёт матч с «Ференцварошем» в гостях, а «Краснодар» встретится с «Трабзонспором» на домашнем стадионе.

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