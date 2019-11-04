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17:54 (мск), источник: ТАСС

Дзюба назвал хорошими шансы «Зенита» на победу в матче ЛЧ с «Лейпцигом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий российского «Зенита» Артем Дзюба считает, что команда имеет хорошие шансы на победу в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу против немецкого «Лейпцига». Таким мнением Дзюба поделился на предматчевой пресс-конференции.

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Игра с «Лейпцигом» пройдет во вторник на «Газпром Арене», начало в 20:55 мск. Прошлая встреча завершилась победой немцев (2:1).

«Мы очень сильно ждали матч, — сказал Дзюба. — Одно дело, когда проигрываешь без шансов, а так 1:2 при доминировании “Лейпцига”, но моментов не было у них. Осталась недосказанность в прошлом матче, мы очень сильно хотим показать “Лейпцигу”, что мы сильны. Тогда они радовались, теперь мы хотим порадоваться».

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 5.11.2019, 20:55

Зенит-РБ Лейпциг-

Дзюба прокомментировал выступление своих партнеров в первой игре с «Лейпцигом». «Мы не совсем правильно сыграли впереди, у нас была возможность контратак, потому что соперник высоко прессинговал, но мы принимали неправильные решения, могли давать передачи на ход Сердару Азмуну. Не самый обязательный гол мы пропустили, второй гол был сумасшедшим. Понятно, что они сильные, но в определенной игре может победить любой, мы уважаем соперника, но и себя не принижаем, мы дома играем, так что у нас шансы хорошие», — добавил футболист.

«Защитники у немцев не боятся играть один в один, очень крепкие ребята в физической борьбе, накрывают моментально и постоянно не дают принимать мяч. Хитрят иногда, подсаживаются. К тому же они быстрые», — отметил Дзюба.

«Лейпциг» лидирует в группе G, имея в активе шесть очков после трех матчей. «Зенит» идет на втором месте (4 очка), на третьем — французский «Лион» (4), на четвертой — португальская «Бенфика» (3).

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