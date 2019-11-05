Добро пожаловать в плей-офф! Главные матчи четвертого тура Лиги чемпионов

«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия)
Наполи-Зальцбург-
«Наполи» продолжает лидировать в группе Е и уже после четвертого тура может гарантировать себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого итальянцам нужна победа в своем матче и потеря очков «Генком» в игре с «Ливерпулем», что довольно вероятно.
Встреча третьего тура между «Наполи» и «Зальцбургом» ожидаемо оказалась зрелищной: со счетом 3:2 выиграли неаполитанцы. Мало сомнений, что австрийская команда всеми силами постарается взять реванш, ведь это наверняка будет ее последним шансом зацепиться за выход в плей-офф.
Но как бы ни сложился предстоящий матч, «Зальцбург» уже оставил достойное впечатление о себе выступлением в текущей Лиге чемпионов. Особенно это касается девятнадцатилетнего лидера атаки австрийцев Эрлинга Холанда, который возглавляет бомбардирскую гонку с шестью голами. Сам «Зальцбург» с 11 забитыми мячами уступает по результативности на этом отрезке лишь «Баварии».
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«Боруссия» (Германия) — «Интер» (Италия)
Боруссия Д-Интер-
В группе F повторится одна из ярчайших дуэлей нынешней Лиги чемпионов. Две недели назад «Интер» не позволил «Боруссии» уйти в отрыв вместе с «Барселоной», убедительно обыграв дортмундцев на своем поле (2:0). После этого миланцы набрали семь очков в трех матчах чемпионата Италии и продолжили быть главным преследователем «Ювентуса».
Аналогичного результата добилась «Боруссия», которая также идет второй в Бундеслиге. В последнем матче в состав «шмелей» вернулись звездные игроки атаки Марко Ройс и Пако Алькасер, пропустившие из-за проблем со здоровьем игру в Милане. Если они смогут прибавить в кондициях ко вторнику, «Боруссия» на этот раз может быть гораздо опаснее для «Интера».
После четвертого тура в группе F ни одна из команд не сможет гарантировать себе выход в 1/8 финала. Однако если «Барселона» ожидаемо наберет три очка в матче со «Славией», проигравший в паре «Боруссии» и «Интера» серьезно уменьшит свои шансы на попадание в плей-офф. Так что накал турнирной борьбы вкупе с мастерством обеих команд может подарить болельщикам грандиозный матч.
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«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция)
Бавария-Олимпиакос П-
За «Баварией» сейчас просто интересно наблюдать, ведь это команда, которая может уничтожить на выезде «Тоттенхэм» (7:2), а через месяц сгореть «Айнтрахту» со счетом 1:5. Именно после такого фиаско мюнхенцам предстоит принять дома «Олимпиакос», причем с новым главным тренером. После отставки Нико Ковача готовит «Баварию» к ближайшим матчам его помощник Ханс Флик.
Первая же игра для специалиста в новом статусе может быть серьезной проверкой, ведь «Олимпиакос» способен потрепать нервы любому сопернику. Вот и две недели назад греки навязали «Баварии» упорную борьбу, уступив со счетом 2:3.
Дубль в той встрече оформил Роберт Левандовский, который продолжает быть главным светлом пятном в игре мюнхенцев. Именно польский нападающий стал автором единственного гола «Айнтрахту», повторив рекорд Бундеслиги — десять матчей подряд с забитыми мячами. В Лиге чемпионов Левандовский отличился уже пять раз, он идет на втором месте в гонке бомбардиров. «Бавария», как было упомянуто выше, пока находится в статусе самой результативной команды турнира с 13 голами.
Чтобы гарантированно выйти в плей-офф вне зависимости от исхода параллельного матча, мюнхенцам необходимо побеждать в среду. Если они сыграют вничью, то попадут в 1/8 финала в случае победы «Тоттенхэма» над «Црвеной Звездой».
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«ПСЖ» (Франция) — «Брюгге» (Бельгия)
ПСЖ-Брюгге-
Парижский клуб мог первым в истории Лиги чемпионов выйти в плей-офф уже после трех туров. «ПСЖ» сделал все зависящее от себя, разгромив «Брюгге» (5:0), но результат параллельного матча группы А сыграл не в пользу французской команды.
Теперь парижанам достаточно вновь одолеть бельгийцев. Учитывая настрой «ПСЖ» и результат их недавнего матча с «Брюгге», болельщики вправе ожидать результативный футбол и очередную крупную победу хозяев. Тем более отличную форму набрали сразу несколько атакующих игроков «ПСЖ»: Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария.
Правда, и столь звездная компания может давать сбой. В последнем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сенсационно уступил «Дижону» (1:2), который благодаря этому успеху выбрался с последнего места первенства. Чем не мотивационный пример для «Брюгге»?
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Помимо «Наполи», «Баварии» и «ПСЖ», после четвертого тура в плей-офф могут выйти английский «Манчестер Сити» (группа С), итальянский «Ювентус» и испанский «Атлетико» (оба — группа D).