«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иранец Сердар Азмун и россиянин Артем Дзюба сыграют в атаке
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иранец Сердар Азмун и россиянин Артем Дзюба сыграют в атаке
Встреча группы G пройдет во вторник в
Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (голкипер), Йордан Осорио, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Артем Дзюба и Сердар Азмун.
Стартовый состав «Лейпцига»: Петер Гулачи (голкипер), Дайо Упамекано, Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг, Лукас Клостерман, Кристофер Нкунку, Норди Мюкиле, Марсель Хальстенберг, Конрад Лаймер и Диего Демме.