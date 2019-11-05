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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иранец Сердар Азмун и россиянин Артем Дзюба сыграют в атаке санкт-петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы G пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55. Петербуржцы 23 октября уступили немцам на выезде со счетом 1:2. После трех туров «сине-бело-голубые» идут на втором месте в таблице с четырьмя очками. «Лейпциг» возглавляет группу с шестью баллами.

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (голкипер), Йордан Осорио, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Стартовый состав «Лейпцига»: Петер Гулачи (голкипер), Дайо Упамекано, Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг, Лукас Клостерман, Кристофер Нкунку, Норди Мюкиле, Марсель Хальстенберг, Конрад Лаймер и Диего Демме.

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