«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встреча группы G пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55. Петербуржцы 23 октября уступили немцам на выезде со счетом 1:2. После трех туров «сине-бело-голубые» идут на втором месте в таблице с четырьмя очками. «Лейпциг» возглавляет группу с шестью баллами.