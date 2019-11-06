«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов

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Первый матч между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

«Барселона» не проигрывает уже 34-й домашний матч в Лиге чемпионов, испанский клуб одержал 30 побед и четыре раза сыграл вничью. Эта беспроигрышная серия является самой длинной в истории Лиги чемпионов. Также испанский клуб 39-й раз не проигрывает домашний матч (33 победы, шесть ничьих) в Лиге чемпионов с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом в стартовом составе. Месси впервые с апреля 2015 года не может забить в двух домашних матчах подряд в Лиге чемпионов.

Последняя домашняя нулевая ничья «Барселоны» до этого матча датирована 11 февраля 2018 года, тогда сине-гранатовые разошлись миром в матче чемпионата Испании с «Хетафе». В последний раз «Барселона» играла вничью со счетом 0:0 в домашнем матче Лиги чемпионов 19 апреля 2017 года, тогда с таким счетом закончился ответный матч четвертьфинала турнира против итальянского «Ювентуса».