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5 ноября, источник: ТАСС

«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 5 ноября. Испанская «Барселона» со счетом 0:0 сыграла вничью с чешской «Славией» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Первый матч между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

«Барселона» не проигрывает уже 34-й домашний матч в Лиге чемпионов, испанский клуб одержал 30 побед и четыре раза сыграл вничью. Эта беспроигрышная серия является самой длинной в истории Лиги чемпионов. Также испанский клуб 39-й раз не проигрывает домашний матч (33 победы, шесть ничьих) в Лиге чемпионов с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом в стартовом составе. Месси впервые с апреля 2015 года не может забить в двух домашних матчах подряд в Лиге чемпионов.

Последняя домашняя нулевая ничья «Барселоны» до этого матча датирована 11 февраля 2018 года, тогда сине-гранатовые разошлись миром в матче чемпионата Испании с «Хетафе». В последний раз «Барселона» играла вничью со счетом 0:0 в домашнем матче Лиги чемпионов 19 апреля 2017 года, тогда с таким счетом закончился ответный матч четвертьфинала турнира против итальянского «Ювентуса».

В турнирной таблице группы F «Барселона» идет на первом месте, набрав восемь очков, «Славия» с двумя очками занимает последнюю, четвертую строчку. В следующем туре «Барселона примет на своем поле немецкую «Боруссию» (Дортмунд) 27 ноября, «Славия» в этот же день на своем стадионе сыграет с итальянским «Интером». Встреча «Боруссия» — «Интер» завершится позднее во вторник.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Славия Пр
Футбол, Лига чемпионов, Группа F5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Camp Nou, 67023 зрителя
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеИндржих Трпишовски
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Ондржей Коларж
90+3′
2Нелсон Семеду
32′
5Владимир Цоуфал
3Жерар Пике
14′
18Ян Боржил
15Клеман Лангле
15Ондржей Кудела
84′
22Артуро Видаль
25Михал Фридрих
21Френки де Йонг
23Петр Шевчик
10Лионель Месси
9Питер Олайинка
21′
17Антуан Гризманн
22Томаш Соучек
18Жорди Альба
45′
27Ибраим Траоре
57′
20Сержи Роберто
11Станислав Тецл
5Серхио Бускетс
43′68′
7Николае Станчу
48′63′
4Иван Ракитич
10Йозеф Хушбауэр
82′
11Усман Дембеле
65′
28Лукаш Масопуст
82′
31Ансу Фати
17Лукаш Провод
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)4
6Удары в створ0
1Штанги, перекладины0
6Угловые9
10Фолы17
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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