«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 5 ноября. Испанская «Барселона» со счетом 0:0 сыграла вничью с чешской «Славией» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 5 ноября. Испанская «Барселона» со счетом 0:0 сыграла вничью с чешской «Славией» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Первый матч между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1.
«Барселона» не проигрывает уже 34-й домашний матч в Лиге чемпионов, испанский клуб одержал 30 побед и четыре раза сыграл вничью. Эта беспроигрышная серия является самой длинной в истории Лиги чемпионов. Также испанский клуб 39-й раз не проигрывает домашний матч (33 победы, шесть ничьих) в Лиге чемпионов с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом в стартовом составе. Месси впервые с апреля 2015 года не может забить в двух домашних матчах подряд в Лиге чемпионов.
Последняя домашняя нулевая ничья «Барселоны» до этого матча датирована 11 февраля 2018 года, тогда
В турнирной таблице группы F «Барселона» идет на первом месте, набрав восемь очков, «Славия» с двумя очками занимает последнюю, четвертую строчку. В следующем туре «Барселона примет на своем поле немецкую «Боруссию» (Дортмунд) 27 ноября, «Славия» в этот же день на своем стадионе сыграет с итальянским «Интером». Встреча «Боруссия» — «Интер» завершится позднее во вторник.
|Эрнесто Вальверде
|Индржих Трпишовски
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Ондржей Коларж
90+3′
|2
|Нелсон Семеду
32′
|5
|Владимир Цоуфал
|3
|Жерар Пике
14′
|18
|Ян Боржил
|15
|Клеман Лангле
|15
|Ондржей Кудела
84′
|22
|Артуро Видаль
|25
|Михал Фридрих
|21
|Френки де Йонг
|23
|Петр Шевчик
|10
|Лионель Месси
|9
|Питер Олайинка
21′
|17
|Антуан Гризманн
|22
|Томаш Соучек
|18
|Жорди Альба
45′
|27
|Ибраим Траоре
57′
|20
|Сержи Роберто
|11
|Станислав Тецл
|5
|Серхио Бускетс
43′68′
|7
|Николае Станчу
48′63′
|4
|Иван Ракитич
|10
|Йозеф Хушбауэр
82′
|11
|Усман Дембеле
65′
|28
|Лукаш Масопуст
82′
|31
|Ансу Фати
|17
|Лукаш Провод
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)