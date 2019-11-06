«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

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Голы в матче забили Диего Демме (45-я минута) и Марсель Забитцер (63). На 14-й минуте защитник немецкого клуба Марсель Хальстенберг забил гол, который был отменен из-за игры рукой полузащитника Кристофера Нкунку после просмотра видеоповтора арбитром Орелем Гринфельдом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bTcuFmHR7EE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» и «Лейпциг» провели четвертую встречу, ранее команды играли в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. В первой встрече «Зенит» проиграл на выезде со счетом 1:2, а в ответной была зафиксирована ничья — 1:1. В матче третьего тура текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который прошел 23 октября в Германии, «Зенит» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.

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В предыдущий раз «Зенит» проигрывал на своем поле в матче группового этапа Лиги чемпионов пять лет назад, когда 4 ноября 2014 года уступил немецкому «Байеру» на «Петровском» со счетом 1:2. Игра с «Лейпцигом» стала для «Зенита» 14-й в еврокубках против немецких команд, петербуржцы потерпели шестое поражение (пять побед, три ничьи).

«Зенит» занимает третью строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. «Лейпциг» с девятью очками возглавляет группу.