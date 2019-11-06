«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Голы в матче забили Диего Демме (45-я минута) и Марсель Забитцер (63). На 14-й минуте защитник немецкого клуба Марсель Хальстенберг забил гол, который был отменен
«Зенит» и «Лейпциг» провели четвертую встречу, ранее команды играли в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. В первой встрече «Зенит» проиграл на выезде со счетом 1:2, а в ответной была зафиксирована ничья — 1:1. В матче третьего тура текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который прошел 23 октября в Германии, «Зенит» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.
В предыдущий раз «Зенит» проигрывал на своем поле в матче группового этапа Лиги чемпионов пять лет назад, когда 4 ноября 2014 года уступил немецкому «Байеру» на «Петровском» со счетом 1:2. Игра с «Лейпцигом» стала для «Зенита» 14-й в еврокубках против немецких команд, петербуржцы потерпели шестое поражение (пять побед, три ничьи).
«Зенит» занимает третью строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. «Лейпциг» с девятью очками возглавляет группу.
В следующем туре 27 ноября «Зенит» на своем поле встретится с «Лионом», матч начнется в 20:55 мск.
|Сергей Семак
|Юлиан Нагельсманн
|Диего Демме
|45+5′
|Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)
|63′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Петер Гулачи
|4
|Йордан Осорио
|22
|Норди Мукьеле
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Дайот Упамекано
67′
|3
|Дуглас Сантос
|16
|Лукас Клостерманн
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Марсель Забитцер
|7
|Сердар Азмун
|9
|Юссуф Поульсен
|22
|Артем Дзюба
67′
|27
|Конрад Лаймер
|5
|Вильмар Барриос
|31
|Диего Демме
|6
|Бранислав Иванович
70′
|23
|Марсель Хальстенберг
46′
|11
|Себастьян Дриусси
|44
|Кевин Кампль
|19
|Игорь Смольников
46′
|18
|Кристофер Нкунку
61′
|15
|Вячеслав Караваев
|11
|Тимо Вернер
|21
|Александр Ерохин
6′85′
|10
|Эмиль Форсберг
76′
|14
|Далер Кузяев
88′
|8
|Амаду Айдара
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Рой Рейншрейбер(Израиль)