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5 ноября, источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» со счетом 0:2 проиграл немецкому «Лейпцигу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-арена» в присутствии 50 452 зрителей.

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Голы в матче забили Диего Демме (45-я минута) и Марсель Забитцер (63). На 14-й минуте защитник немецкого клуба Марсель Хальстенберг забил гол, который был отменен из-за игры рукой полузащитника Кристофера Нкунку после просмотра видеоповтора арбитром Орелем Гринфельдом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» и «Лейпциг» провели четвертую встречу, ранее команды играли в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. В первой встрече «Зенит» проиграл на выезде со счетом 1:2, а в ответной была зафиксирована ничья — 1:1. В матче третьего тура текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который прошел 23 октября в Германии, «Зенит» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.

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В предыдущий раз «Зенит» проигрывал на своем поле в матче группового этапа Лиги чемпионов пять лет назад, когда 4 ноября 2014 года уступил немецкому «Байеру» на «Петровском» со счетом 1:2. Игра с «Лейпцигом» стала для «Зенита» 14-й в еврокубках против немецких команд, петербуржцы потерпели шестое поражение (пять побед, три ничьи).

«Зенит» занимает третью строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. «Лейпциг» с девятью очками возглавляет группу.

В следующем туре 27 ноября «Зенит» на своем поле встретится с «Лионом», матч начнется в 20:55 мск.

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Зенит
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50452 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮлиан Нагельсманн
Голы
Диего Демме45+5′
Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)63′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Петер Гулачи
4Йордан Осорио
22Норди Мукьеле
44Ярослав Ракицкий
5Дайот Упамекано
67′
3Дуглас Сантос
16Лукас Клостерманн
27Магомед Оздоев
7Марсель Забитцер
7Сердар Азмун
9Юссуф Поульсен
22Артем Дзюба
67′
27Конрад Лаймер
5Вильмар Барриос
31Диего Демме
6Бранислав Иванович
70′
23Марсель Хальстенберг
46′
11Себастьян Дриусси
44Кевин Кампль
19Игорь Смольников
46′
18Кристофер Нкунку
61′
15Вячеслав Караваев
11Тимо Вернер
21Александр Ерохин
6′85′
10Эмиль Форсберг
76′
14Далер Кузяев
88′
8Амаду Айдара
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
11Удары (всего)21
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРРой Рейншрейбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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