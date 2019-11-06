«Лейпциг» снова разобрался с «Зенитом» — теперь в Питере. Но в плей-офф ЛЧ еще можно выйти
А немцы просто сильнее.
А немцы просто сильнее.
«Лейпциг» не приедет обороняться в 8−9 человек. Он проповедует агрессивный стиль. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое дело — 1:2. Да, они доминировали в Германии, но почти без шансов. Недосказанность у нас осталась. Хотим показать «Лейпцигу», что мы тоже сильны. Они уже радовались. Сейчас мы хотим порадоваться. «Лейпциг» в три или четыре раза дороже нас. Они фавориты, —
А сегодня вечером российский форвард, ясное дело, попал в основу «Зенита». Не он один — автор гола в ворота ЦСКА Ерохин тоже здесь. Как и Азмун, игравший против армейцев, мягко говоря, жестко.
У немцев в составе была потеря. Огромная потеря. Тимо Вернер попал только в запас — у самого крутого форварда «Лейпцига» «мышечные проблемы». Плюс
Перфоманс болельщиков «Зенита» перед матчем — топ. Тут и комментировать ничего не надо — просто любоваться. Оценили даже в Bleacher Reporter.
Уже на 14-й минуте «Зениту» помог VAR. Хальстенберг проткнул мяч в дальний, но гол отменила система видеоповторов. У автора ассиста Нкунку заметили руку — и Питер пронесло. Но старт все равно получился пугающий. Для российских болельщиков.
Немцы забронировали и половину поля «Зенита», и мяч. Но прямо
Второй стартовал заменой Смольникова на Караваева — но сценарий от этого почти не поменялся. «Лейпциг» снова давил, а Азмун снова запорол классный момент после паса Дзюбы. И почти тут же немцы сконструировали второй гол. Вернер потратил минуту, чтобы после выхода на поле поучаствовать в результативной атаке. Тимо — Форсберг — Забитцер, и австриец спокойненько обыгрывает Кержакова и катит в ворота. 0:2 — Дзюба был прав, «Лейпциг» — фаворит. А еще он просто лучше, не только дороже.
«Зенит» пытался зародить камбэк. Ключевое слово — «пытался». Да, пару раз уровень показал кипер Гулачи, но в целом немцы в рутинном режиме сохранили нужный счет. 0:2 — «Зенит» снова хуже «Лейпцига». Теперь в
|Сергей Семак
|Юлиан Нагельсманн
|Диего Демме
|45+5′
|Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)
|63′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Петер Гулачи
|4
|Йордан Осорио
|22
|Норди Мукьеле
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Дайот Упамекано
67′
|3
|Дуглас Сантос
|16
|Лукас Клостерманн
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Марсель Забитцер
|7
|Сердар Азмун
|9
|Юссуф Поульсен
|22
|Артем Дзюба
67′
|27
|Конрад Лаймер
|5
|Вильмар Барриос
|31
|Диего Демме
|6
|Бранислав Иванович
70′
|23
|Марсель Хальстенберг
46′
|11
|Себастьян Дриусси
|44
|Кевин Кампль
|19
|Игорь Смольников
46′
|18
|Кристофер Нкунку
61′
|15
|Вячеслав Караваев
|11
|Тимо Вернер
|21
|Александр Ерохин
6′85′
|10
|Эмиль Форсберг
76′
|14
|Далер Кузяев
88′
|8
|Амаду Айдара
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Рой Рейншрейбер(Израиль)