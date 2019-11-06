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5 ноября, источник: Sport24

«Лейпциг» снова разобрался с «Зенитом» — теперь в Питере. Но в плей-офф ЛЧ еще можно выйти

А немцы просто сильнее.

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«Лейпциг» не приедет обороняться в 8−9 человек. Он проповедует агрессивный стиль. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое дело — 1:2. Да, они доминировали в Германии, но почти без шансов. Недосказанность у нас осталась. Хотим показать «Лейпцигу», что мы тоже сильны. Они уже радовались. Сейчас мы хотим порадоваться. «Лейпциг» в три или четыре раза дороже нас. Они фавориты, — экспресс-анализ Артема Дзюбы за день до рубки «Зенита» с «Лейпцигом».

А сегодня вечером российский форвард, ясное дело, попал в основу «Зенита». Не он один — автор гола в ворота ЦСКА Ерохин тоже здесь. Как и Азмун, игравший против армейцев, мягко говоря, жестко.

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У немцев в составе была потеря. Огромная потеря. Тимо Вернер попал только в запас — у самого крутого форварда «Лейпцига» «мышечные проблемы». Плюс из-за травмы матч пропускал основной защитник Вилли Орбан.

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Перфоманс болельщиков «Зенита» перед матчем — топ. Тут и комментировать ничего не надо — просто любоваться. Оценили даже в Bleacher Reporter.

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Уже на 14-й минуте «Зениту» помог VAR. Хальстенберг проткнул мяч в дальний, но гол отменила система видеоповторов. У автора ассиста Нкунку заметили руку — и Питер пронесло. Но старт все равно получился пугающий. Для российских болельщиков.

Немцы забронировали и половину поля «Зенита», и мяч. Но прямо топ-моментов «Лейпциг» почти не создавал. А Азмун отыскал шикарный шанс, только вот катнул мяч мимо дальней штанги. В целом «Зенит» провел тусклый первый тайм, но вполне мог уйти с нулями в раздевалочку. Или даже с победным результатом. Но Демме со второй попытки реализовал штрафной — и пропущенный гол на 45-й. Паршивый финиш первого тайма.

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Второй стартовал заменой Смольникова на Караваева — но сценарий от этого почти не поменялся. «Лейпциг» снова давил, а Азмун снова запорол классный момент после паса Дзюбы. И почти тут же немцы сконструировали второй гол. Вернер потратил минуту, чтобы после выхода на поле поучаствовать в результативной атаке. Тимо — Форсберг — Забитцер, и австриец спокойненько обыгрывает Кержакова и катит в ворота. 0:2 — Дзюба был прав, «Лейпциг» — фаворит. А еще он просто лучше, не только дороже.

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«Зенит» пытался зародить камбэк. Ключевое слово — «пытался». Да, пару раз уровень показал кипер Гулачи, но в целом немцы в рутинном режиме сохранили нужный счет. 0:2 — «Зенит» снова хуже «Лейпцига». Теперь в плей-офф Лиги чемпионов выйти будет очень непросто. Особенно с такой реализацией Азмуна.

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Зенит
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50452 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮлиан Нагельсманн
Голы
Диего Демме45+5′
Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)63′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Петер Гулачи
4Йордан Осорио
22Норди Мукьеле
44Ярослав Ракицкий
5Дайот Упамекано
67′
3Дуглас Сантос
16Лукас Клостерманн
27Магомед Оздоев
7Марсель Забитцер
7Сердар Азмун
9Юссуф Поульсен
22Артем Дзюба
67′
27Конрад Лаймер
5Вильмар Барриос
31Диего Демме
6Бранислав Иванович
70′
23Марсель Хальстенберг
46′
11Себастьян Дриусси
44Кевин Кампль
19Игорь Смольников
46′
18Кристофер Нкунку
61′
15Вячеслав Караваев
11Тимо Вернер
21Александр Ерохин
6′85′
10Эмиль Форсберг
76′
14Далер Кузяев
88′
8Амаду Айдара
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
11Удары (всего)21
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРРой Рейншрейбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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