Семак: Футболисты «Зенита» уступили «Лейпцигу» в интенсивности игры

Во вторник «Зенит» на своем поле уступил «Лейпцигу» со счетом 0:2 в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов.
«Для нас было важно не пропустить в первом тайме, в концовке пропустили, играть стало сложнее. Шанс был в быстрых атаках, если в Лейпциге мы не могли в них выйти, то сегодня у нас были шансы. “Лейпциг” играет более интенсивно, мы запаздывали в скорости мышления и принятия решений. Нам надо привыкать играть в этом турнире, здесь команды не прощают ошибок, будем продолжать работать дальше, шансы [на выход из группы] у нас еще остаются», — отметил Семак.
«Лимит на легионеров в чемпионате России мешает здоровой конкуренции, уровень чемпионатов абсолютно разный. Там игроки привыкли играть на высоких скоростях при высокой интенсивности, у нас такой возможности нет. Нам нужно усиливаться и каждый год играть в Лиге чемпионов, чтобы мы понимали проблемы и команда стала сильнее», — добавил главный тренер «Зенита».
В отличие от матча в Лейпциге 23 октября (1:2) «Зенит» действовал по схеме в три центральных защитника. «Не считаю, что ошибся в тактике, у нас не быстрая линия обороны, играть в двух не быстрых центральных против команды, которая обладает скоростными игроками, — неправильно. Шансы у нас были, мы их не использовали, но на данном этапе мы слабее по уровню, у нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением», — подытожил Семак.
«Зенит» занимает вторую строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. В следующем туре 27 ноября «Зенит» на своем поле встретится с французским «Лионом».
|Сергей Семак
|Юлиан Нагельсманн
|Диего Демме
|45+5′
|Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)
|63′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Петер Гулачи
|4
|Йордан Осорио
|22
|Норди Мукьеле
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Дайот Упамекано
67′
|3
|Дуглас Сантос
|16
|Лукас Клостерманн
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Марсель Забитцер
|7
|Сердар Азмун
|9
|Юссуф Поульсен
|22
|Артем Дзюба
67′
|27
|Конрад Лаймер
|5
|Вильмар Барриос
|31
|Диего Демме
|6
|Бранислав Иванович
70′
|23
|Марсель Хальстенберг
46′
|11
|Себастьян Дриусси
|44
|Кевин Кампль
|19
|Игорь Смольников
46′
|18
|Кристофер Нкунку
61′
|15
|Вячеслав Караваев
|11
|Тимо Вернер
|21
|Александр Ерохин
6′85′
|10
|Эмиль Форсберг
76′
|14
|Далер Кузяев
88′
|8
|Амаду Айдара
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Рой Рейншрейбер(Израиль)