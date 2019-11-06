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00:49 (мск), источник: ТАСС

Семак: Футболисты «Зенита» уступили «Лейпцигу» в интенсивности игры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» уступали немецкому «Лейпцигу» в интенсивности игры в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Во вторник «Зенит» на своем поле уступил «Лейпцигу» со счетом 0:2 в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов.

«Для нас было важно не пропустить в первом тайме, в концовке пропустили, играть стало сложнее. Шанс был в быстрых атаках, если в Лейпциге мы не могли в них выйти, то сегодня у нас были шансы. “Лейпциг” играет более интенсивно, мы запаздывали в скорости мышления и принятия решений. Нам надо привыкать играть в этом турнире, здесь команды не прощают ошибок, будем продолжать работать дальше, шансы [на выход из группы] у нас еще остаются», — отметил Семак.


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«Лимит на легионеров в чемпионате России мешает здоровой конкуренции, уровень чемпионатов абсолютно разный. Там игроки привыкли играть на высоких скоростях при высокой интенсивности, у нас такой возможности нет. Нам нужно усиливаться и каждый год играть в Лиге чемпионов, чтобы мы понимали проблемы и команда стала сильнее», — добавил главный тренер «Зенита».

В отличие от матча в Лейпциге 23 октября (1:2) «Зенит» действовал по схеме в три центральных защитника. «Не считаю, что ошибся в тактике, у нас не быстрая линия обороны, играть в двух не быстрых центральных против команды, которая обладает скоростными игроками, — неправильно. Шансы у нас были, мы их не использовали, но на данном этапе мы слабее по уровню, у нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением», — подытожил Семак.

«Зенит» занимает вторую строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. В следующем туре 27 ноября «Зенит» на своем поле встретится с французским «Лионом».

Зенит
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50452 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮлиан Нагельсманн
Голы
Диего Демме45+5′
Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)63′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Петер Гулачи
4Йордан Осорио
22Норди Мукьеле
44Ярослав Ракицкий
5Дайот Упамекано
67′
3Дуглас Сантос
16Лукас Клостерманн
27Магомед Оздоев
7Марсель Забитцер
7Сердар Азмун
9Юссуф Поульсен
22Артем Дзюба
67′
27Конрад Лаймер
5Вильмар Барриос
31Диего Демме
6Бранислав Иванович
70′
23Марсель Хальстенберг
46′
11Себастьян Дриусси
44Кевин Кампль
19Игорь Смольников
46′
18Кристофер Нкунку
61′
15Вячеслав Караваев
11Тимо Вернер
21Александр Ерохин
6′85′
10Эмиль Форсберг
76′
14Далер Кузяев
88′
8Амаду Айдара
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
11Удары (всего)21
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРРой Рейншрейбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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