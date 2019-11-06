Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.11
Ливерпуль
Генк
21
Футбол. Еврокубки
5.11
Наполи
Зальцбург
11
Футбол. Еврокубки
5.11
Боруссия Д
Интер
32
Футбол. Еврокубки
5.11
Лион
Бенфика
31
Футбол. Еврокубки
5.11
Челси
Аякс
44
Футбол. Еврокубки
5.11
Валенсия
Лилль
41
Футбол. Еврокубки
5.11
Зенит
РБ Лейпциг
02
Футбол. Еврокубки
5.11
Барселона
Славия Пр
00
Все события
Фоторепортажи
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
00:53 (мск), источник: Известия

Черно-белая полоса: как «Локомотиву» обыграть «Ювентус» в ЛЧ

«Железнодорожники» могут прекратить борьбу за выход в плей-офф.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Столичный «Локомотив» постарается набрать очки в домашнем матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда он сохранит шансы на выход в плей-офф самого престижного европейского турнира. Подопечные Юрия Семина хорошо знают своего соперника, а не самая убедительная игра действующего чемпиона Италии в туринском дерби сохраняет интригу в этой встрече. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, игрокам московского клуба необходимо выложиться по максимуму в домашнем матче и попытаться реализовать свои моменты.

В 13 минутах от сенсации

Две недели назад команды встречались в Турине, и тогда российский клуб чуть не сотворил главную сенсацию группового турнира. Железнодорожники ехали в Италию в роли явного аутсайдера, но в ходе встречи имели реальные шансы увезти в Москву победу. Отличная атака и индивидуальные действия Алексея Миранчука позволили «Локо» открыть счет. Затем «Юве» поджимал гостей, совершал подход за подходом и постоянно держал в напряжении защиту российского клуба. Красно-зеленые держались вплоть до 77-й минуты, но два точных удара аргентинского форварда Пауло Дибалы предопределили исход матча (1:2). Теперь «Локомотив» сыграет на своей территории, и, с учетом того как складывалась первая игра, определенные надежды всё-таки есть.

Будет очень тяжело. «Локомотив» хорошо организован, особенно в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам в первом матче в Италии. Так что ожидаем сложную игру в Москве.
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны

Матч в Черкизово вызывает невероятный ажиотаж, ведь у «Ювентуса» — один из самых звездных составов в европейском футболе. За «старую синьору» выступает один из самых успешных игроков современности Криштиану Роналду. Немало болельщиков, которые планируют посетить арену «Локо» в среду, сделают это именно чтобы посмотреть на португальского нападающего. «Ювентус» приехал в Москву за день до матча и предпочел не проводить предыгровую тренировку в столице. Такое решение было принято, скорее всего, из-за не самой теплой погоды. Возможно, этот фактор поможет «Локомотиву» и в самом матче.

— Конечно, мы всегда хотим, чтобы всё складывалось в нашу пользу, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Но тут всё-таки нужно понимать, что соперник очень серьезный. Хотя свой последний матч в чемпионате Италии против «Торино» «Ювентус» выиграл с минимальным счетом (1:0). Они не показали в той встрече ничего такого, что могло бы стать открытием для «Локомотива». Конечно, набор игроков высокого уровня может принести результат «Юве». Но с точки зрения реализации командных задач, не вижу особых проблем у нашего клуба. Если «Локо» сыграет так же надежно, как в первом матче, то мы можем рассчитывать на ничейный результат.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»

Преодолеть спад

Фаворитами группы D изначально казались две команды — «Ювентус» и «Атлетико». Оба клуба идут в турнире безупречно и потеряли очки только в очной встрече в первом туре. Таким образом, к середине группового этапа итальянцы и испанцы накопили уже по семь очков. У «Локо» 3 балла, а немецкий «Байер» пока и вовсе не набрал очков. С учетом такого расклада интрига в борьбе за две путевки в плей-офф Лиги чемпионов может иссякнуть уже в этом туре. Если «Ювентус» обыграет «Локомотив», а «Атлетико» — «Байер», то они станут недосягаемыми для конкурентов. Таким образом, москвичи могут закончить борьбу за два первых места, в этом случае они сосредоточатся на конкуренции с «Байером» за третью строчку, дающую право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 6.11.2019, 20:55

Локомотив-Ювентус-

— Уже после жеребьевки можно было предположить, что «Локомотив» в основном будет все-таки бороться за третье место, — признался «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Все-таки «Ювентус» и «Атлетико» — команды очень высокого уровня и по всем компонентам превосходят своих конкурентов в квартете. «Железнодорожники» обладают очень хорошо организованной командой, с отличной физической подготовкой, но у них очень маленький запас с точки зрения людского резерва. Поэтому тяжело соревноваться с такими грандами, как «Ювентус», даже у себя дома. Хотя, уверен, что «Локомотив» поборется и выложится по максимуму в этой встрече.

После прошлого матча с «Ювентусом» у «Локомотива» наступил не самый приятный этап в сезоне. Вслед за поражением в ЛЧ начались и осечки во внутреннем первенстве. «Железнодорожники» сначала были разгромлены «Спартаком» (0:3), а затем увезли лишь одно очко после гостевого матча с «Уфой» (1:1). Эти результаты негативно повлияли на положение клуба в таблице РПЛ. «Локо» отстал от «Зенита» в чемпионской гонке и даже пропустил вперед «Ростов». Теперь красно-зелёные замыкают тройку лидеров. Матч с «Ювентусом» станет для «железнодорожников» серьезным испытанием, но если удастся переломить неудачную серию именно в игре с итальянцами, это будет очень ярко.

Шансы у «Локомотива» есть, они есть всегда, иначе не бывает. Нужно попытаться максимально проработать все возможные стандартные и нестандартные сценарии и уже под это готовить футболистов, которые здоровы и готовы сыграть. Пытаться искать свои шансы на победу. Это общие слова, но они выражают суть ситуации.
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов

В заключительных двух турах «Локомотиву» предстоит встретиться дома с «Байером» (26 ноября) и на выезде с «Атлетико» (11 декабря).

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черно-белая полоса: как «Локомотиву» обыграть «Ювентус» в ЛЧ
«Победа над «Спартаком» — переломный момент»
«Лейпциг» снова разобрался с «Зенитом» — теперь в Питере
«Боруссия» победила «Интер», уступая со счетом 0:2 по ходу матча
«Барселона» не смогла забить пражской «Славии» в домашнем матче
Российский лыжник рассказал о страдающих астмой норвежцах
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»
Португалия сохранила отрыв от РФ в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь