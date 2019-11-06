Черно-белая полоса: как «Локомотиву» обыграть «Ювентус» в ЛЧ
«Железнодорожники» могут прекратить борьбу за выход в
«Железнодорожники» могут прекратить борьбу за выход в
Столичный «Локомотив» постарается набрать очки в домашнем матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда он сохранит шансы на выход в
Две недели назад команды встречались в Турине, и тогда российский клуб чуть не сотворил главную сенсацию группового турнира. Железнодорожники ехали в Италию в роли явного аутсайдера, но в ходе встречи имели реальные шансы увезти в Москву победу. Отличная атака и индивидуальные действия Алексея Миранчука позволили «Локо» открыть счет. Затем «Юве» поджимал гостей, совершал подход за подходом и постоянно держал в напряжении защиту российского клуба.
Будет очень тяжело. «Локомотив» хорошо организован, особенно в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам в первом матче в Италии. Так что ожидаем сложную игру в Москве.
Матч в Черкизово вызывает невероятный ажиотаж, ведь у «Ювентуса» — один из самых звездных составов в европейском футболе. За «старую синьору» выступает один из самых успешных игроков современности Криштиану Роналду. Немало болельщиков, которые планируют посетить арену «Локо» в среду, сделают это именно чтобы посмотреть на португальского нападающего. «Ювентус» приехал в Москву за день до матча и предпочел не проводить предыгровую тренировку в столице. Такое решение было принято, скорее всего,
— Конечно, мы всегда хотим, чтобы всё складывалось в нашу пользу, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Но тут
Фаворитами группы D изначально казались две команды — «Ювентус» и «Атлетико». Оба клуба идут в турнире безупречно и потеряли очки только в очной встрече в первом туре. Таким образом, к середине группового этапа итальянцы и испанцы накопили уже по семь очков. У «Локо» 3 балла, а немецкий «Байер» пока и вовсе не набрал очков. С учетом такого расклада интрига в борьбе за две путевки в
— Уже после жеребьевки можно было предположить, что «Локомотив» в основном будет
После прошлого матча с «Ювентусом» у «Локомотива» наступил не самый приятный этап в сезоне. Вслед за поражением в ЛЧ начались и осечки во внутреннем первенстве. «Железнодорожники» сначала были разгромлены «Спартаком» (0:3), а затем увезли лишь одно очко после гостевого матча с «Уфой» (1:1). Эти результаты негативно повлияли на положение клуба в таблице РПЛ. «Локо» отстал от «Зенита» в чемпионской гонке и даже пропустил вперед «Ростов». Теперь
Шансы у «Локомотива» есть, они есть всегда, иначе не бывает. Нужно попытаться максимально проработать все возможные стандартные и нестандартные сценарии и уже под это готовить футболистов, которые здоровы и готовы сыграть. Пытаться искать свои шансы на победу. Это общие слова, но они выражают суть ситуации.
В заключительных двух турах «Локомотиву» предстоит встретиться дома с «Байером» (26 ноября) и на выезде с «Атлетико» (11 декабря).