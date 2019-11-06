Черно-белая полоса: как «Локомотиву» обыграть «Ювентус» в ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Столичный «Локомотив» постарается набрать очки в домашнем матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда он сохранит шансы на выход в плей-офф самого престижного европейского турнира. Подопечные Юрия Семина хорошо знают своего соперника, а не самая убедительная игра действующего чемпиона Италии в туринском дерби сохраняет интригу в этой встрече. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, игрокам московского клуба необходимо выложиться по максимуму в домашнем матче и попытаться реализовать свои моменты.

В 13 минутах от сенсации

Две недели назад команды встречались в Турине, и тогда российский клуб чуть не сотворил главную сенсацию группового турнира. Железнодорожники ехали в Италию в роли явного аутсайдера, но в ходе встречи имели реальные шансы увезти в Москву победу. Отличная атака и индивидуальные действия Алексея Миранчука позволили «Локо» открыть счет. Затем «Юве» поджимал гостей, совершал подход за подходом и постоянно держал в напряжении защиту российского клуба. Красно-зеленые держались вплоть до 77-й минуты, но два точных удара аргентинского форварда Пауло Дибалы предопределили исход матча (1:2). Теперь «Локомотив» сыграет на своей территории, и, с учетом того как складывалась первая игра, определенные надежды всё-таки есть.

Будет очень тяжело. «Локомотив» хорошо организован, особенно в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам в первом матче в Италии. Так что ожидаем сложную игру в Москве. Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны

Матч в Черкизово вызывает невероятный ажиотаж, ведь у «Ювентуса» — один из самых звездных составов в европейском футболе. За «старую синьору» выступает один из самых успешных игроков современности Криштиану Роналду. Немало болельщиков, которые планируют посетить арену «Локо» в среду, сделают это именно чтобы посмотреть на португальского нападающего. «Ювентус» приехал в Москву за день до матча и предпочел не проводить предыгровую тренировку в столице. Такое решение было принято, скорее всего, из-за не самой теплой погоды. Возможно, этот фактор поможет «Локомотиву» и в самом матче.

— Конечно, мы всегда хотим, чтобы всё складывалось в нашу пользу, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Но тут всё-таки нужно понимать, что соперник очень серьезный. Хотя свой последний матч в чемпионате Италии против «Торино» «Ювентус» выиграл с минимальным счетом (1:0). Они не показали в той встрече ничего такого, что могло бы стать открытием для «Локомотива». Конечно, набор игроков высокого уровня может принести результат «Юве». Но с точки зрения реализации командных задач, не вижу особых проблем у нашего клуба. Если «Локо» сыграет так же надежно, как в первом матче, то мы можем рассчитывать на ничейный результат.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»

Преодолеть спад

Фаворитами группы D изначально казались две команды — «Ювентус» и «Атлетико». Оба клуба идут в турнире безупречно и потеряли очки только в очной встрече в первом туре. Таким образом, к середине группового этапа итальянцы и испанцы накопили уже по семь очков. У «Локо» 3 балла, а немецкий «Байер» пока и вовсе не набрал очков. С учетом такого расклада интрига в борьбе за две путевки в плей-офф Лиги чемпионов может иссякнуть уже в этом туре. Если «Ювентус» обыграет «Локомотив», а «Атлетико» — «Байер», то они станут недосягаемыми для конкурентов. Таким образом, москвичи могут закончить борьбу за два первых места, в этом случае они сосредоточатся на конкуренции с «Байером» за третью строчку, дающую право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 6.11.2019, 20:55 Локомотив - Ювентус -

— Уже после жеребьевки можно было предположить, что «Локомотив» в основном будет все-таки бороться за третье место, — признался «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Все-таки «Ювентус» и «Атлетико» — команды очень высокого уровня и по всем компонентам превосходят своих конкурентов в квартете. «Железнодорожники» обладают очень хорошо организованной командой, с отличной физической подготовкой, но у них очень маленький запас с точки зрения людского резерва. Поэтому тяжело соревноваться с такими грандами, как «Ювентус», даже у себя дома. Хотя, уверен, что «Локомотив» поборется и выложится по максимуму в этой встрече.

После прошлого матча с «Ювентусом» у «Локомотива» наступил не самый приятный этап в сезоне. Вслед за поражением в ЛЧ начались и осечки во внутреннем первенстве. «Железнодорожники» сначала были разгромлены «Спартаком» (0:3), а затем увезли лишь одно очко после гостевого матча с «Уфой» (1:1). Эти результаты негативно повлияли на положение клуба в таблице РПЛ. «Локо» отстал от «Зенита» в чемпионской гонке и даже пропустил вперед «Ростов». Теперь красно-зелёные замыкают тройку лидеров. Матч с «Ювентусом» станет для «железнодорожников» серьезным испытанием, но если удастся переломить неудачную серию именно в игре с итальянцами, это будет очень ярко.

Шансы у «Локомотива» есть, они есть всегда, иначе не бывает. Нужно попытаться максимально проработать все возможные стандартные и нестандартные сценарии и уже под это готовить футболистов, которые здоровы и готовы сыграть. Пытаться искать свои шансы на победу. Это общие слова, но они выражают суть ситуации. Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов