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10:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» и «Лейпциг» — команды разного уровня. Тут вообще без вариантов

Немцам не понадобился даже их лучший нападающий.

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• После второго матча с «Лейпцигом» можно точно сказать: «Лион» и «Бенфика» — соперники, с которыми «Зенит» может играть и побеждать, а «РБ» — совершенно другой и пока недостижимый уровень.

• Победа в первом тайме выездного матча ничего не меняет: тогда «Зенит» до 70-й минуты ударил по воротам всего 3 раза (2 в одной атаке). Что было после перерыва, вы помните: тотальное доминирование «Лейпцига» и голы уровня Павара на ЧМ-2018.

• В первом матче еще можно было оправдаться тем, что это выезд, что соперник сильный, что «Зенит» слишком осторожничал и опасался атаковать. Нагельсманн даже предположил, что в домашней игре «Зенит» будет агрессивнее, точнее в передачах (по словам немецкого тренера, ошибки в пасах в первой игре все определили) и доставит намного больше проблем.

• «Зенит» действительно был раскованнее, но этого оказалось мало. «Лейпциг» чувствовал себя максимально комфортно, а владение мячом доходило до 71% в пользу немецкой команды. Кстати, 68% владения мячом соперника — антирекорд «Зенита» в этом сезоне. На трети «Зенита» немецкая команда владела мячом 35% времени — так в домашних матчах питерцы еще не вжимались в свою штрафную.

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• Парням Нагельсманна не мешал ни ВАР, который отменял голы, ни стенка, которая блокировала удары. Михаил Кержаков, кажется, был слегка удивлен, что с добивания в конце первого тайма ему прилетел такой гол. Причем «Зенит» мог пострадать значительнее сильнее: например, в последнем туре Бундеслиги «Лейпциг» забил 8 голов «Майнцу», но нанес на 2 удара меньше. В той игре три мяча положил Вернер, но с «Зенитом» в старте он даже не потребовался. «Вернер не чувствовал себя стопроцентно готовым», — сказал. Нагельсманн. Может себе позволить на ставить лучше форварда.

• «Зенит» пробил в створ больше «Лейпцига» — 5 против 4, но общая статистика — 10 против 20. Причем из этих 10 ударов Питера 5 нанесли защитники. В нападении же постоянно чувствовалась нервозность. У Дзюбы было два неплохих подхода что в первом, что во втором тайме, но оба раза он затянул и в итоге сделал что-то непонятное.

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• Пожалуй, единственный реальный шанс забить упустил Азмун, когда вместо удара ковырнул мяч по земле, а тот медленно покатился вдоль ворот. Более красноречиво выглядело, когда Сердар ударялся в центрального защитника Юпамекано — здесь как раз можно провести параллель о разной мощи двух команд.

• Огромного Юпамекано потом попытался забодать Дзюба в середине второго тайма, но дело закончилось ничьей — судья показал обоим по желтой карточке.


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• Финальный штрих — удар Осорио головой (кажется, выше ворот) и высокий полет вратаря «Лейпцига» Петера Гулачи. Кипер в обоих матчах совершенно потрясающе читал игру и обрубал попытки контратак за пределами штрафной.

• Итоги подвел Сергей Семак: «“Лейпциг” действует более интенсивно, игроки быстрые и в перемещениях, и в скорости принятия решений. Интенсивность у них другая, мы все время запазадывали. Так что заслуженная победа “Лейпцига”. Нужно привыкать играть в Лиге чемпионов, тут ошибок не прощают, уровень высокий».

Глеб Чернявский

«Заслуженная победа «Лейпцига»: Семак прокомментировал итоги матча с немецким клубом
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
Зенит
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50452 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮлиан Нагельсманн
Голы
Диего Демме45+5′
Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)63′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Петер Гулачи
4Йордан Осорио
22Норди Мукьеле
44Ярослав Ракицкий
5Дайот Упамекано
67′
3Дуглас Сантос
16Лукас Клостерманн
27Магомед Оздоев
7Марсель Забитцер
7Сердар Азмун
9Юссуф Поульсен
22Артем Дзюба
67′
27Конрад Лаймер
5Вильмар Барриос
31Диего Демме
6Бранислав Иванович
70′
23Марсель Хальстенберг
45′
11Себастьян Дриусси
44Кевин Кампль
19Игорь Смольников
45′
18Кристофер Нкунку
61′
15Вячеслав Караваев
11Тимо Вернер
21Александр Ерохин
6′85′
10Эмиль Форсберг
76′
14Далер Кузяев
88′
8Амаду Айдара
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
11Удары (всего)21
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРРой Рейншрейбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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