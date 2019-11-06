«Зенит» и «Лейпциг» — команды разного уровня. Тут вообще без вариантов
Немцам не понадобился даже их лучший нападающий.
Немцам не понадобился даже их лучший нападающий.
• После второго матча с «Лейпцигом» можно точно сказать: «Лион» и «Бенфика» — соперники, с которыми «Зенит» может играть и побеждать, а «РБ» — совершенно другой и пока недостижимый уровень.
• Победа в первом тайме выездного матча ничего не меняет: тогда «Зенит» до 70-й минуты ударил по воротам всего 3 раза (2 в одной атаке). Что было после перерыва, вы помните: тотальное доминирование «Лейпцига» и голы уровня Павара на ЧМ-2018.
• В первом матче еще можно было оправдаться тем, что это выезд, что соперник сильный, что «Зенит» слишком осторожничал и опасался атаковать. Нагельсманн даже предположил, что в домашней игре «Зенит» будет агрессивнее, точнее в передачах (по словам немецкого тренера, ошибки в пасах в первой игре все определили) и доставит намного больше проблем.
• «Зенит» действительно был раскованнее, но этого оказалось мало. «Лейпциг» чувствовал себя максимально комфортно, а владение мячом доходило до 71% в пользу немецкой команды. Кстати, 68% владения мячом соперника — антирекорд «Зенита» в этом сезоне. На трети «Зенита» немецкая команда владела мячом 35% времени — так в домашних матчах питерцы еще не вжимались в свою штрафную.
• Парням Нагельсманна не мешал ни ВАР, который отменял голы, ни стенка, которая блокировала удары. Михаил Кержаков, кажется, был слегка удивлен, что с добивания в конце первого тайма ему прилетел такой гол. Причем «Зенит» мог пострадать значительнее сильнее: например, в последнем туре Бундеслиги «Лейпциг» забил 8 голов «Майнцу», но нанес на 2 удара меньше. В той игре три мяча положил Вернер, но с «Зенитом» в старте он даже не потребовался. «Вернер не чувствовал себя стопроцентно готовым», — сказал. Нагельсманн. Может себе позволить на ставить лучше форварда.
• «Зенит» пробил в створ больше «Лейпцига» — 5 против 4, но общая статистика — 10 против 20. Причем из этих 10 ударов Питера 5 нанесли защитники. В нападении же постоянно чувствовалась нервозность. У Дзюбы было два неплохих подхода что в первом, что во втором тайме, но оба раза он затянул и в итоге сделал
• Пожалуй, единственный реальный шанс забить упустил Азмун, когда вместо удара ковырнул мяч по земле, а тот медленно покатился вдоль ворот. Более красноречиво выглядело, когда Сердар ударялся в центрального защитника Юпамекано — здесь как раз можно провести параллель о разной мощи двух команд.
• Огромного Юпамекано потом попытался забодать Дзюба в середине второго тайма, но дело закончилось ничьей — судья показал обоим по желтой карточке.
• Финальный штрих — удар Осорио головой (кажется, выше ворот) и высокий полет вратаря «Лейпцига» Петера Гулачи. Кипер в обоих матчах совершенно потрясающе читал игру и обрубал попытки контратак за пределами штрафной.
• Итоги подвел Сергей Семак: «“Лейпциг” действует более интенсивно, игроки быстрые и в перемещениях, и в скорости принятия решений. Интенсивность у них другая, мы все время запазадывали. Так что заслуженная победа “Лейпцига”. Нужно привыкать играть в Лиге чемпионов, тут ошибок не прощают, уровень высокий».
Глеб Чернявский
|Сергей Семак
|Юлиан Нагельсманн
|Диего Демме
|45+5′
|Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)
|63′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Петер Гулачи
|4
|Йордан Осорио
|22
|Норди Мукьеле
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Дайот Упамекано
67′
|3
|Дуглас Сантос
|16
|Лукас Клостерманн
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Марсель Забитцер
|7
|Сердар Азмун
|9
|Юссуф Поульсен
|22
|Артем Дзюба
67′
|27
|Конрад Лаймер
|5
|Вильмар Барриос
|31
|Диего Демме
|6
|Бранислав Иванович
70′
|23
|Марсель Хальстенберг
45′
|11
|Себастьян Дриусси
|44
|Кевин Кампль
|19
|Игорь Смольников
45′
|18
|Кристофер Нкунку
61′
|15
|Вячеслав Караваев
|11
|Тимо Вернер
|21
|Александр Ерохин
6′85′
|10
|Эмиль Форсберг
76′
|14
|Далер Кузяев
88′
|8
|Амаду Айдара
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Рой Рейншрейбер(Израиль)