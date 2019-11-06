Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

В составе победителей дублем отметился защитник Ашраф Хакими (51-я и 77-я минуты), один гол на счету Юлиана Брандта (64), у проигравших отличились Лаутаро Мартинес (5-я минута) и Матиас Весино (40). Мартинес стал первым игроком «Интера», который забил в трех матчах подряд в Лиге чемпионов за клуб с 2010 года, тогда это достижение оформил Самюэль Это'О. На счету Хакими четыре из пяти мячей немецкого клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В другом матче группы F, который прошел ранее во вторник, испанская «Барселона» дома сыграла вничью с чешской «Славией» (0:0). В турнирной таблице лидирует «Барселона», набрав восемь очков, вторым идет «Боруссия» (7), третьим — «Интер» (4), замыкает турнирную таблицу «Славия» (2). В следующем матче «Боруссия» в гостях сыграет с «Барселоной» 27 ноября, «Интер» в этот же день в Чехии сыграет со «Славией».