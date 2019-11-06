Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 6 ноября. Немецкая «Боруссия» (Дортмунд) со счетом 3:2 обыграла итальянский «Интер» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 6 ноября. Немецкая «Боруссия» (Дортмунд) со счетом 3:2 обыграла итальянский «Интер» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей дублем отметился защитник Ашраф Хакими (51-я и 77-я минуты), один гол на счету Юлиана Брандта (64), у проигравших отличились Лаутаро Мартинес (5-я минута) и Матиас Весино (40). Мартинес стал первым игроком «Интера», который забил в трех матчах подряд в Лиге чемпионов за клуб с 2010 года, тогда это достижение оформил Самюэль Это'О. На счету Хакими четыре из пяти мячей немецкого клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов.
В другом матче группы F, который прошел ранее во вторник, испанская «Барселона» дома сыграла вничью с чешской «Славией» (0:0). В турнирной таблице лидирует «Барселона», набрав восемь очков, вторым идет «Боруссия» (7), третьим — «Интер» (4), замыкает турнирную таблицу «Славия» (2). В следующем матче «Боруссия» в гостях сыграет с «Барселоной» 27 ноября, «Интер» в этот же день в Чехии сыграет со «Славией».
В матче группы Е английский «Ливерпуль» одержал третью подряд победу, победив в домашнем матче бельгийский «Генк» (2:1), австрийский «Зальцбург» в гостях сыграл вничью с итальянским «Наполи» (1:1). Первое место в группе занимает «Ливерпуль» (9), второе — «Наполи» (8), третье — «Зальцбург» (4), четвертое — «Генк» (1). В следующем туре «Ливерпуль» примет «Наполи» 27 ноября, «Генк» дома встретится с «Зальцбургом» в этот же день.
|Люсьен Фавр
|Антонио Конте
|Ашраф Хакими(Марио Гетце)
|51′
|Лаутаро Мартинес
|5′
|Юлиан Брандт(Пако Алькасер)
|64′
|Матиас Весино(Антонио Кандрева)
|40′
|Ашраф Хакими(Джейдон Санчо)
|77′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Самир Ханданович
|5
|Ашраф Хакими
|2
|Диего Годин
|14
|Нико Шульц
|6
|Стефан де Фрай
|15
|Матс Хуммельс
|37
|Милан Шкриньяр
30′
|16
|Мануэль Аканджи
|87
|Антонио Кандрева
48′
|19
|Юлиан Брандт
|23
|Николо Барелла
|28
|Аксель Витсель
|77
|Марсело Брозович
|33
|Юлиан Вайгль
|10
|Лаутаро Мартинес
|7
|Джейдон Санчо
82′
|34
|Кристиано Бираги
1′66′
|26
|Лукаш Пищек
|19
|Валентино Лазаро
|23
|Торган Азар
79′88′
|8
|Матиас Весино
68′
|13
|Рафаэл Геррейру
|12
|Стефано Сенси
|10
|Марио Гетце
64′
|9
|Ромелу Лукаку
73′
|9
|Пако Алькасер
|16
|Маттео Политано
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)