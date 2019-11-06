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01:26 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Немецкая «Боруссия» (Дортмунд) со счетом 3:2 обыграла итальянский «Интер» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

В составе победителей дублем отметился защитник Ашраф Хакими (51-я и 77-я минуты), один гол на счету Юлиана Брандта (64), у проигравших отличились Лаутаро Мартинес (5-я минута) и Матиас Весино (40). Мартинес стал первым игроком «Интера», который забил в трех матчах подряд в Лиге чемпионов за клуб с 2010 года, тогда это достижение оформил Самюэль Это'О. На счету Хакими четыре из пяти мячей немецкого клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В другом матче группы F, который прошел ранее во вторник, испанская «Барселона» дома сыграла вничью с чешской «Славией» (0:0). В турнирной таблице лидирует «Барселона», набрав восемь очков, вторым идет «Боруссия» (7), третьим — «Интер» (4), замыкает турнирную таблицу «Славия» (2). В следующем матче «Боруссия» в гостях сыграет с «Барселоной» 27 ноября, «Интер» в этот же день в Чехии сыграет со «Славией».

В матче группы Е английский «Ливерпуль» одержал третью подряд победу, победив в домашнем матче бельгийский «Генк» (2:1), австрийский «Зальцбург» в гостях сыграл вничью с итальянским «Наполи» (1:1). Первое место в группе занимает «Ливерпуль» (9), второе — «Наполи» (8), третье — «Зальцбург» (4), четвертое — «Генк» (1). В следующем туре «Ливерпуль» примет «Наполи» 27 ноября, «Генк» дома встретится с «Зальцбургом» в этот же день.

Боруссия Д
3:2
Первый тайм: 0:2
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Группа F5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park, 66099 зрителей
Главные тренеры
Люсьен ФаврАнтонио Конте
Голы
Ашраф Хакими(Марио Гетце)51′
Лаутаро Мартинес5′
Юлиан Брандт(Пако Алькасер)64′
Матиас Весино(Антонио Кандрева)40′
Ашраф Хакими(Джейдон Санчо)77′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Самир Ханданович
5Ашраф Хакими
2Диего Годин
14Нико Шульц
6Стефан де Фрай
15Матс Хуммельс
37Милан Шкриньяр
30′
16Мануэль Аканджи
87Антонио Кандрева
48′
19Юлиан Брандт
23Николо Барелла
28Аксель Витсель
77Марсело Брозович
33Юлиан Вайгль
10Лаутаро Мартинес
7Джейдон Санчо
82′
34Кристиано Бираги
1′66′
26Лукаш Пищек
19Валентино Лазаро
23Торган Азар
79′88′
8Матиас Весино
68′
13Рафаэл Геррейру
12Стефано Сенси
10Марио Гетце
64′
9Ромелу Лукаку
73′
9Пако Алькасер
16Маттео Политано
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
10Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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