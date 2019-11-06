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01:17 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Валенсии» Черышев получил травму в матче Лиги чемпионов против «Лилля»

ТАСС, 6 ноября. Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получил повреждение в ходе матча четвертого тура Лиги чемпионов против французского «Лилля».

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Источник: AFP 2019

Черышев получил повреждение на 30-й минуте встречи и был заменен на Феррана Торреса. Матч «Валенсия» — «Лилль» прошел Испании и завершился победой хозяев — 4:1.

Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Черышева в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Валенсия
4:1
Первый тайм: 0:1
Лилль
Футбол, Лига чемпионов, Группа H5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 38252 зрителя
Главные тренеры
Альберт СеладесКристоф Гальтье
Голы
Даниэль Парехо66′
Виктор Осимен(Бенжамен Андре)25′
Бубакари Сумаре82′
Жоффре Кондогбья(Макси Гомес)84′
Ферран Торрес(Морено Родриго)90′
Составы команд
13Яспер Силлессен
16Майк Меньян
5Габриэл Паулиста
4Габриэл
21′
14Хосе Гайя
6Жозе Фонти
65′
18Даниэль Васс
67′
17Зеки Челик
24Эсекиэль Гарай
31′
29Домагой Брадарич
80′
6Жоффре Кондогбья
24Бубакари Сумаре
10Даниэль Парехо
7Виктор Осимен
22Макси Гомес
9Лоик Реми
16Ли Кан Ин
54′
5Адама Сумаоро
89′
15Мануэль Вальехо
14Жонатан Бамба
11Денис Черышев
30′
12Юсуф Языджи
74′
20Ферран Торрес
18Ренату Санчеш
19Морено Родриго
90′
21Бенжамен Андре
37′80′
9Кевин Гамейро
11Луиз Араужу
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)16
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
7Фолы19
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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