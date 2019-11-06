Футболист «Валенсии» Черышев получил травму в матче Лиги чемпионов против «Лилля»

Футбол, Лига чемпионов, Группа H5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 38252 зрителя
|Альберт Селадес
|Кристоф Гальтье
|Даниэль Парехо
|66′
|Виктор Осимен(Бенжамен Андре)
|25′
|Бубакари Сумаре
|82′
|Жоффре Кондогбья(Макси Гомес)
|84′
|Ферран Торрес(Морено Родриго)
|90′
|13
|Яспер Силлессен
|16
|Майк Меньян
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Габриэл
21′
|14
|Хосе Гайя
|6
|Жозе Фонти
65′
|18
|Даниэль Васс
67′
|17
|Зеки Челик
|24
|Эсекиэль Гарай
31′
|29
|Домагой Брадарич
80′
|6
|Жоффре Кондогбья
|24
|Бубакари Сумаре
|10
|Даниэль Парехо
|7
|Виктор Осимен
|22
|Макси Гомес
|9
|Лоик Реми
|16
|Ли Кан Ин
54′
|5
|Адама Сумаоро
89′
|15
|Мануэль Вальехо
|14
|Жонатан Бамба
|11
|Денис Черышев
30′
|12
|Юсуф Языджи
74′
|20
|Ферран Торрес
|18
|Ренату Санчеш
|19
|Морено Родриго
90′
|21
|Бенжамен Андре
37′80′
|9
|Кевин Гамейро
|11
|Луиз Араужу
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)