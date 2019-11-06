Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: Reuters

В среду в главном еврокубковом турнире московский «Локомотив» на своем поле встретится с итальянским «Ювентусом», в этот же день португальская «Витория» на своем поле встретится с английским «Арсеналом» в вынесенном матче Лиги Европы. Днем позже заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится во втором по значимости еврокубке — московский ЦСКА в Будапеште встретится с венгерским «Ференцварошем», а «Краснодар» дома примет турецкий «Трабзонспор». Представляющие Португалию «Спортинг», «Порту» и «Брага» сыграют с норвежским «Русенборгом», шотландским «Рейнджерс» и турецким «Бешикташем» соответственно.

Ни Россия, ни Португалия во вторник не смогли набрать баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, в их активе осталось 43,883 и 44,849 балла соответственно. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).



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Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.