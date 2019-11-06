«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов
ТАСС, 6 ноября. Французский «Лион» со счетом 3:1 дома обыграл португальскую «Бенфику» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 6 ноября. Французский «Лион» со счетом 3:1 дома обыграл португальскую «Бенфику» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе «Бенфики» отличился Харис Сеферович (76).
Андерсен открыл счет на четвертой минуте, быстрее «Лиону» удавалось отличиться в Лиге чемпионов только в 2009 году, когда в матче против венгерского «Дебрецена гол на третьей минуте забил Ким Чельстрём.
Депай стал вторым футболистом в истории «Лиона», которому удалось забить в первых четырех матчах в Лиге чемпионов, первым был бразилец Сонни Андерсон в 2002 году.
В другом матче группы G ранее во вторник петербургский «Зенит» со счетом 0:2 дома уступил немецкому «Лейпцигу».
В турнирной таблице лидирует «Лейпциг», набравший 9 очков, далее идут «Лион» (7), «Зенит» (4) и «Бенфика» (3). В следующем туре 27 ноября «Лейпциг» примет «Бенфику», «Зенит» на своем стадионе сыграет с «Лионом».
|Руди Гарсия
|Бруну Лаге
|Йоахим Андерсен(Лео Дюбуа)
|4′
|Харис Сеферович(Луиш Мигел Пиззи)
|76′
|Мемфис Депай(Уссем Ауар)
|33′
|Бертран Траоре(Максвел Гнали Корне)
|89′
|1
|Антони Лопеш
|99
|Одиссеас Влаходимос
|3
|Йоахим Андерсен
|3
|Алехандро Гримальдо
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Рубен Диаш
|14
|Лео Дюбуа
|84
|Томаш Тавареш
|28
|Юссуф Коне
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
43′
|12
|Тиагу Мендес
|19
|Чикинью
|29
|Люка Тузар
|61
|Флорентину
50′
|9
|Мусса Дембеле
|95
|Карлос Винисиус
|8
|Уссем Ауар
90′
|97
|Франсишку Феррейра
16′
|6
|Антониу Марселу
|33
|Нивалду Виейра Жардел
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
73′
|83
|Жедсон Фернандеш
45′
|10
|Бертран Траоре
|14
|Харис Сеферович
|11
|Мемфис Депай
45′
|11
|Франко Серви
73′
|27
|Максвел Гнали Корне
|21
|Луиш Мигел Пиззи
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)