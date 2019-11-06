Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.11
Ливерпуль
Генк
21
Футбол. Еврокубки
5.11
Наполи
Зальцбург
11
Футбол. Еврокубки
5.11
Боруссия Д
Интер
32
Футбол. Еврокубки
5.11
Лион
Бенфика
31
Футбол. Еврокубки
5.11
Челси
Аякс
44
Футбол. Еврокубки
5.11
Валенсия
Лилль
41
Футбол. Еврокубки
5.11
Зенит
РБ Лейпциг
02
Футбол. Еврокубки
5.11
Барселона
Славия Пр
00
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
9Ковалев проиграл Альваресу
01:57 (мск), источник: ТАСС

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Французский «Лион» со счетом 3:1 дома обыграл португальскую «Бенфику» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Reuters

Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе «Бенфики» отличился Харис Сеферович (76).

Андерсен открыл счет на четвертой минуте, быстрее «Лиону» удавалось отличиться в Лиге чемпионов только в 2009 году, когда в матче против венгерского «Дебрецена гол на третьей минуте забил Ким Чельстрём.

Депай стал вторым футболистом в истории «Лиона», которому удалось забить в первых четырех матчах в Лиге чемпионов, первым был бразилец Сонни Андерсон в 2002 году.

В другом матче группы G ранее во вторник петербургский «Зенит» со счетом 0:2 дома уступил немецкому «Лейпцигу».

В турнирной таблице лидирует «Лейпциг», набравший 9 очков, далее идут «Лион» (7), «Зенит» (4) и «Бенфика» (3). В следующем туре 27 ноября «Лейпциг» примет «Бенфику», «Зенит» на своем стадионе сыграет с «Лионом».

Лион
3:1
Первый тайм: 2:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 51077 зрителей
Главные тренеры
Руди ГарсияБруну Лаге
Голы
Йоахим Андерсен(Лео Дюбуа)4′
Харис Сеферович(Луиш Мигел Пиззи)76′
Мемфис Депай(Уссем Ауар)33′
Бертран Траоре(Максвел Гнали Корне)89′
Составы команд
1Антони Лопеш
99Одиссеас Влаходимос
3Йоахим Андерсен
3Алехандро Гримальдо
5Джейсон Денайер
6Рубен Диаш
14Лео Дюбуа
84Томаш Тавареш
28Юссуф Коне
8Аппелт Пирес Габриэл
43′
12Тиагу Мендес
19Чикинью
29Люка Тузар
61Флорентину
50′
9Мусса Дембеле
95Карлос Винисиус
8Уссем Ауар
90′
97Франсишку Феррейра
16′
6Антониу Марселу
33Нивалду Виейра Жардел
17Джефф Рейне-Аделаида
73′
83Жедсон Фернандеш
45′
10Бертран Траоре
14Харис Сеферович
11Мемфис Депай
45′
11Франко Серви
73′
27Максвел Гнали Корне
21Луиш Мигел Пиззи
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)16
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
8Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Лейпциг» снова разобрался с «Зенитом» — теперь в Питере
«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» со счетом 4:4
Черно-белая полоса: как «Локомотиву» обыграть «Ювентус» в ЛЧ
«Боруссия» победила «Интер», уступая со счетом 0:2 по ходу матча
«Спартак» показал, что осталось за кадром встречи с «Арсеналом»
«Барселона» не смогла забить пражской «Славии» в домашнем матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь