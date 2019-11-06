«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

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Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе «Бенфики» отличился Харис Сеферович (76).

Андерсен открыл счет на четвертой минуте, быстрее «Лиону» удавалось отличиться в Лиге чемпионов только в 2009 году, когда в матче против венгерского «Дебрецена гол на третьей минуте забил Ким Чельстрём.

Депай стал вторым футболистом в истории «Лиона», которому удалось забить в первых четырех матчах в Лиге чемпионов, первым был бразилец Сонни Андерсон в 2002 году.

В другом матче группы G ранее во вторник петербургский «Зенит» со счетом 0:2 дома уступил немецкому «Лейпцигу».