«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

В составе «Аякса» мяч забил Квинси Промес (20-я минута), на второй минуте встречи мяч в свои ворота отправил нападающий английского клуба Тэмми Абрахам, также автогол забил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага (35), еще один гол на счету Донни ван де Бека (55). У «Челси» с пенальти дважды отличился Жоржиньо (5, 71), еще по голу забили Сезар Аспиликуэта (63) и Рис Джеймс (74). «Аякс» забил три гола в первом тайме, нанеся один удар в створ ворот. В составе «Аякса» красные карточки на 68-й минуте получили Дейли Блинд и Джоэл Велтман.

«Челси» впервые в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов. 19-летний Джеймс стал самым молодым автором гола «Челси» в Лиге чемпионов. Во второй раз в истории Лиги чемпионов клуб пропустил два автогола в первом тайме матча, впервые два мяча в свои ворота в первом тайме забил румынский ЧФР в матче против немецкой «Баварии» в октябре 2010 года (2:3).

В другом матче группы H испанская «Валенсия» со счетом 4:1 обыграла французский «Лилль». Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на 30-й минуте матча получил повреждение и был вынужден покинуть поле.