«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 6 ноября. Голландский «Аякс» со счетом 4:4 сыграл вничью с английским «Челси» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.
ТАСС, 6 ноября. Голландский «Аякс» со счетом 4:4 сыграл вничью с английским «Челси» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.
В составе «Аякса» мяч забил Квинси Промес (20-я минута), на второй минуте встречи мяч в свои ворота отправил нападающий английского клуба Тэмми Абрахам, также автогол забил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага (35), еще один гол на счету Донни ван де Бека (55). У «Челси» с пенальти дважды отличился Жоржиньо (5, 71), еще по голу забили Сезар Аспиликуэта (63) и Рис Джеймс (74). «Аякс» забил три гола в первом тайме, нанеся один удар в створ ворот. В составе «Аякса» красные карточки на 68-й минуте получили Дейли Блинд и Джоэл Велтман.
«Челси» впервые в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов. 19-летний Джеймс стал самым молодым автором гола «Челси» в Лиге чемпионов. Во второй раз в истории Лиги чемпионов клуб пропустил два автогола в первом тайме матча, впервые два мяча в свои ворота в первом тайме забил румынский ЧФР в матче против немецкой «Баварии» в октябре 2010 года (2:3).
В другом матче группы H испанская «Валенсия» со счетом 4:1 обыграла французский «Лилль». Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на 30-й минуте матча получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
В турнирной таблице группы на первом месте идет «Аякс», набрав семь очков после четырех туров, второе место занимает «Челси» (7), третье — «Валенсия» (7), «Лилль» замыкает турнирную таблицу (1). В следующем туре «Аякс» в гостях сыграет с «Лиллем» 27 ноября, «Челси» в этот же день в Испании встретится с «Валенсией».
|Фрэнк Лэмпард
|Эрик тен Хаг
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|5′
|Тэмми Абрахам
|2′
|Сесар Аспиликуэта(Тэмми Абрахам)
|63′
|Квинси Промес(Хаким Зиех)
|20′
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|71′
|Кепа Аррисабалага
|35′
|Рис I Джеймс
|74′
|Донни ван де Бек(Хаким Зиех)
|55′
|1
|Кепа Аррисабалага
|24
|Андре Онана
|28
|Сесар Аспиликуэта
45′
|12
|Нуссаир Мазрауи
|15
|Курт Зума
|31
|Николас Тальяфико
|29
|Фикайо Томори
42′
|3
|Джоэл Фелтман
31′69′
|9
|Тэмми Абрахам
|17
|Дэйли Блинд
33′68′
|10
|Виллиан
|21
|Лисандро Мартинес
|22
|Кристиан Пулишич
|10
|Душан Тадич
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|11
|Квинси Промес
62′
|3
|Маркос Алонсо
45′
|6
|Донни ван де Бек
|24
|Рис I Джеймс
|7
|Давид Нерес
72′
|17
|Матео Ковачич
87′
|2
|Перр Схюрс
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Хаким Зиех
72′
|19
|Мэйсон Маунт
60′
|4
|Эдсон Альварес
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)