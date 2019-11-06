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01:49 (мск), источник: ТАСС

«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Голландский «Аякс» со счетом 4:4 сыграл вничью с английским «Челси» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

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Источник: AFP 2019

В составе «Аякса» мяч забил Квинси Промес (20-я минута), на второй минуте встречи мяч в свои ворота отправил нападающий английского клуба Тэмми Абрахам, также автогол забил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага (35), еще один гол на счету Донни ван де Бека (55). У «Челси» с пенальти дважды отличился Жоржиньо (5, 71), еще по голу забили Сезар Аспиликуэта (63) и Рис Джеймс (74). «Аякс» забил три гола в первом тайме, нанеся один удар в створ ворот. В составе «Аякса» красные карточки на 68-й минуте получили Дейли Блинд и Джоэл Велтман.

«Челси» впервые в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов. 19-летний Джеймс стал самым молодым автором гола «Челси» в Лиге чемпионов. Во второй раз в истории Лиги чемпионов клуб пропустил два автогола в первом тайме матча, впервые два мяча в свои ворота в первом тайме забил румынский ЧФР в матче против немецкой «Баварии» в октябре 2010 года (2:3).

В другом матче группы H испанская «Валенсия» со счетом 4:1 обыграла французский «Лилль». Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на 30-й минуте матча получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

В турнирной таблице группы на первом месте идет «Аякс», набрав семь очков после четырех туров, второе место занимает «Челси» (7), третье — «Валенсия» (7), «Лилль» замыкает турнирную таблицу (1). В следующем туре «Аякс» в гостях сыграет с «Лиллем» 27 ноября, «Челси» в этот же день в Испании встретится с «Валенсией».

Челси
4:4
Первый тайм: 1:3
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, Группа H5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 39132 зрителя
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардЭрик тен Хаг
Голы
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью5′
Тэмми Абрахам2′
Сесар Аспиликуэта(Тэмми Абрахам)63′
Квинси Промес(Хаким Зиех)20′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью71′
Кепа Аррисабалага35′
Рис I Джеймс74′
Донни ван де Бек(Хаким Зиех)55′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
24Андре Онана
28Сесар Аспиликуэта
45′
12Нуссаир Мазрауи
15Курт Зума
31Николас Тальяфико
29Фикайо Томори
42′
3Джоэл Фелтман
31′69′
9Тэмми Абрахам
17Дэйли Блинд
33′68′
10Виллиан
21Лисандро Мартинес
22Кристиан Пулишич
10Душан Тадич
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
11Квинси Промес
62′
3Маркос Алонсо
45′
6Донни ван де Бек
24Рис I Джеймс
7Давид Нерес
72′
17Матео Ковачич
87′
2Перр Схюрс
23Миши Батшуайи
22Хаким Зиех
72′
19Мэйсон Маунт
60′
4Эдсон Альварес
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
10Фолы11
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
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