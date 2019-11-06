Семак: Не считаю, что ошибся с тактикой. «Зенит» по уровню слабее «Лейпцига»
Главный тренер «Зенита» — о втором поражении в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Зенита» — о втором поражении в Лиге чемпионов.
— Было важно не пропустить в первом тайме, — сказал Семак на
— Три центральных защитника, игра от обороны. Почему? Не считаете, что ошиблись с тактикой?
— Не считаю. Нам нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов, играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе.
— Но в первом матче вы играли как раз в четыре защитника. Как это связано?
— Напрямую. В первом пропущенном мяче в Лейпциге защитники не успели подстраховать, когда было забегание за спину, и нам не хватило одного игрока, чтобы сопроводить футболиста соперника. Сейчас мы таких ошибок не допускали.
— Что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня интенсивности игры, как у «Лейпцига»?
— Все вместе. «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, а у нас лимит, он мешает здоровой конкуренции, даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков, нужно усиливать уровень. Уровни чемпионатов разные, в бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет, нужно расти, играть в Лиге чемпионов.
— Нагельсманн сказал, что не ожидал игры «Зенита» в три центральных защитника. В чем был еще шанс «Зенита», кроме забросов на Азмуна?
— В быстрых атаках, на «стандартах», в позиционных атаках. Главное мы создали на контратаках и «стандартах». Соперники прессинговали, нам было в этом компоненте гораздо сложнее.
— Дзюба был необычайно эмоционален. Почему?
— Эмоции. У нас были хорошие моменты, но мы не забили. Была эмоциональная реакция, никаких граней он не переходил.
— Почему Дриусси остался в запасе? Он же мог конкурировать с игроками соперника по скорости.
— Вы думаете?! У него было повреждение, но ничего серьезного оно не выявило. Он не попал в состав по другим причинам. Ерохин посвежее Дриусси, устал. И нам нужнее был такой игрок, в скорости немного наших игроков могут сравниться с игроками «Лейпцига». Поэтому и играли низко.
— Это худшая игра «Зенита» в году?
— Сложно сказать сейчас. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обоих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас.
— Мы заслуженно победили, — начал тренер «Лейпцига». — Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени и пространства. Мы не очень этим воспользовались, торопились, создали
— Вы рассматривали вариант, при котором «Зенит» будет играть в пять защитников и сознательно отдаст вам мяч? Удивило ли вас это?
— Мы готовили команду в первом матче на схему с тремя центральными, сейчас был идентичный план. Но мы готовились и к 4−4−2 со стороны «Зенита». Когда увидели Осорио в основе, было понятно, что соперники будут действовать в три защитника, хотя мы больше рассчитывали на четыре.
— Почему Вернер не попал в основу?
— Он не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог играть с первых минут.
— Как вы оцените игру Забитцера?
— Забитцер все время играет хорошо. Несмотря на большое количество матчей, он может ускоряться. Его выделяет опасность перед воротами, хотя ему не всегда все удается.
— 1 декабря «Зенит» играет со «Спартаком», в котором работает ваш бывший однокурсник Доменико Тедеско. Что скажете ему о «Зените», если он позвонит вам?
— Если он позвонит, тогда я скажу это ему лично.
— Можем ли мы написать в репортаже, что сегодня в
— Я — друг свободной прессы. Вы можете писать, что хотите, я вам не запрещаю и не разрешаю. Пишите то, что хотите.
— Вы ждали в конце, что «Зенит» пойдет вперед?
— Понимали, что если «Зенит» начнет атаковать, то раскроется, мы получим пространство и сможем забить третий гол. Защитники были сконцентрированы, я особо ничего не боялся.
|Сергей Семак
|Юлиан Нагельсманн
|Диего Демме
|45+5′
|Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)
|63′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Петер Гулачи
|4
|Йордан Осорио
|22
|Норди Мукьеле
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Дайот Упамекано
67′
|3
|Дуглас Сантос
|16
|Лукас Клостерманн
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Марсель Забитцер
|7
|Сердар Азмун
|9
|Юссуф Поульсен
|22
|Артем Дзюба
67′
|27
|Конрад Лаймер
|5
|Вильмар Барриос
|31
|Диего Демме
|6
|Бранислав Иванович
70′
|23
|Марсель Хальстенберг
45′
|11
|Себастьян Дриусси
|44
|Кевин Кампль
|19
|Игорь Смольников
45′
|18
|Кристофер Нкунку
61′
|15
|Вячеслав Караваев
|11
|Тимо Вернер
|21
|Александр Ерохин
6′85′
|10
|Эмиль Форсберг
76′
|14
|Далер Кузяев
88′
|8
|Амаду Айдара
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Рой Рейншрейбер(Израиль)