Семак: Не считаю, что ошибся с тактикой. «Зенит» по уровню слабее «Лейпцига»

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— Было важно не пропустить в первом тайме, — сказал Семак на пресс-конференции после проигрыша «Лейпцигу» (0:2). — В концовке тайма пропустили, играть стало сложнее, как было и на выезде. Были моменты, которые мы не реализовали. «Лейпциг» играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая, заслуженная победа «Лейпцига», а нам надо работать. Шансы пока остаются, будем стараться использоваться каждый шанс, здесь ошибки команды не прощают, уровень высокий.

— Три центральных защитника, игра от обороны. Почему? Не считаете, что ошиблись с тактикой?

— Не считаю. Нам нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов, играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе.

— Но в первом матче вы играли как раз в четыре защитника. Как это связано?

— Напрямую. В первом пропущенном мяче в Лейпциге защитники не успели подстраховать, когда было забегание за спину, и нам не хватило одного игрока, чтобы сопроводить футболиста соперника. Сейчас мы таких ошибок не допускали.

— Что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня интенсивности игры, как у «Лейпцига»?

— Все вместе. «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, а у нас лимит, он мешает здоровой конкуренции, даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков, нужно усиливать уровень. Уровни чемпионатов разные, в бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет, нужно расти, играть в Лиге чемпионов.



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— Нагельсманн сказал, что не ожидал игры «Зенита» в три центральных защитника. В чем был еще шанс «Зенита», кроме забросов на Азмуна?

— В быстрых атаках, на «стандартах», в позиционных атаках. Главное мы создали на контратаках и «стандартах». Соперники прессинговали, нам было в этом компоненте гораздо сложнее.

— Дзюба был необычайно эмоционален. Почему?

— Эмоции. У нас были хорошие моменты, но мы не забили. Была эмоциональная реакция, никаких граней он не переходил.

— Почему Дриусси остался в запасе? Он же мог конкурировать с игроками соперника по скорости.

— Вы думаете?! У него было повреждение, но ничего серьезного оно не выявило. Он не попал в состав по другим причинам. Ерохин посвежее Дриусси, устал. И нам нужнее был такой игрок, в скорости немного наших игроков могут сравниться с игроками «Лейпцига». Поэтому и играли низко.

— Это худшая игра «Зенита» в году?

— Сложно сказать сейчас. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обоих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас.

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Юлиан Нагельсманн: «Не ожидал, что “Зенит” будет так играть»

— Мы заслуженно победили, — начал тренер «Лейпцига». — Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени и пространства. Мы не очень этим воспользовались, торопились, создали два-три хороших шанса, забили гол, который нельзя было отменять, как я считаю. Забили перед перерывом. Когда забили второй гол, матч был закончен.

— Вы рассматривали вариант, при котором «Зенит» будет играть в пять защитников и сознательно отдаст вам мяч? Удивило ли вас это?

— Мы готовили команду в первом матче на схему с тремя центральными, сейчас был идентичный план. Но мы готовились и к 4−4−2 со стороны «Зенита». Когда увидели Осорио в основе, было понятно, что соперники будут действовать в три защитника, хотя мы больше рассчитывали на четыре.

— Почему Вернер не попал в основу?

— Он не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог играть с первых минут.

— Как вы оцените игру Забитцера?

— Забитцер все время играет хорошо. Несмотря на большое количество матчей, он может ускоряться. Его выделяет опасность перед воротами, хотя ему не всегда все удается.

— 1 декабря «Зенит» играет со «Спартаком», в котором работает ваш бывший однокурсник Доменико Тедеско. Что скажете ему о «Зените», если он позвонит вам?

— Если он позвонит, тогда я скажу это ему лично.

— Можем ли мы написать в репортаже, что сегодня в Санкт-Петербург приезжал будущий тренер сборной Германии?

— Я — друг свободной прессы. Вы можете писать, что хотите, я вам не запрещаю и не разрешаю. Пишите то, что хотите.

— Вы ждали в конце, что «Зенит» пойдет вперед?