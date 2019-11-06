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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак: Не считаю, что ошибся с тактикой. «Зенит» по уровню слабее «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита» — о втором поражении в Лиге чемпионов.

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— Было важно не пропустить в первом тайме, — сказал Семак на пресс-конференции после проигрыша «Лейпцигу» (0:2). — В концовке тайма пропустили, играть стало сложнее, как было и на выезде. Были моменты, которые мы не реализовали. «Лейпциг» играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая, заслуженная победа «Лейпцига», а нам надо работать. Шансы пока остаются, будем стараться использоваться каждый шанс, здесь ошибки команды не прощают, уровень высокий.

— Три центральных защитника, игра от обороны. Почему? Не считаете, что ошиблись с тактикой?

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— Не считаю. Нам нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов, играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе.

— Но в первом матче вы играли как раз в четыре защитника. Как это связано?

— Напрямую. В первом пропущенном мяче в Лейпциге защитники не успели подстраховать, когда было забегание за спину, и нам не хватило одного игрока, чтобы сопроводить футболиста соперника. Сейчас мы таких ошибок не допускали.

— Что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня интенсивности игры, как у «Лейпцига»?

— Все вместе. «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, а у нас лимит, он мешает здоровой конкуренции, даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков, нужно усиливать уровень. Уровни чемпионатов разные, в бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет, нужно расти, играть в Лиге чемпионов.


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— Нагельсманн сказал, что не ожидал игры «Зенита» в три центральных защитника. В чем был еще шанс «Зенита», кроме забросов на Азмуна?

— В быстрых атаках, на «стандартах», в позиционных атаках. Главное мы создали на контратаках и «стандартах». Соперники прессинговали, нам было в этом компоненте гораздо сложнее.

— Дзюба был необычайно эмоционален. Почему?

— Эмоции. У нас были хорошие моменты, но мы не забили. Была эмоциональная реакция, никаких граней он не переходил.

— Почему Дриусси остался в запасе? Он же мог конкурировать с игроками соперника по скорости.

— Вы думаете?! У него было повреждение, но ничего серьезного оно не выявило. Он не попал в состав по другим причинам. Ерохин посвежее Дриусси, устал. И нам нужнее был такой игрок, в скорости немного наших игроков могут сравниться с игроками «Лейпцига». Поэтому и играли низко.

— Это худшая игра «Зенита» в году?

— Сложно сказать сейчас. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обоих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас.

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Юлиан Нагельсманн: «Не ожидал, что “Зенит” будет так играть»

— Мы заслуженно победили, — начал тренер «Лейпцига». — Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени и пространства. Мы не очень этим воспользовались, торопились, создали два-три хороших шанса, забили гол, который нельзя было отменять, как я считаю. Забили перед перерывом. Когда забили второй гол, матч был закончен.

— Вы рассматривали вариант, при котором «Зенит» будет играть в пять защитников и сознательно отдаст вам мяч? Удивило ли вас это?

— Мы готовили команду в первом матче на схему с тремя центральными, сейчас был идентичный план. Но мы готовились и к 4−4−2 со стороны «Зенита». Когда увидели Осорио в основе, было понятно, что соперники будут действовать в три защитника, хотя мы больше рассчитывали на четыре.

— Почему Вернер не попал в основу?

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— Он не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог играть с первых минут.

— Как вы оцените игру Забитцера?

— Забитцер все время играет хорошо. Несмотря на большое количество матчей, он может ускоряться. Его выделяет опасность перед воротами, хотя ему не всегда все удается.

— 1 декабря «Зенит» играет со «Спартаком», в котором работает ваш бывший однокурсник Доменико Тедеско. Что скажете ему о «Зените», если он позвонит вам?

— Если он позвонит, тогда я скажу это ему лично.

— Можем ли мы написать в репортаже, что сегодня в Санкт-Петербург приезжал будущий тренер сборной Германии?

— Я — друг свободной прессы. Вы можете писать, что хотите, я вам не запрещаю и не разрешаю. Пишите то, что хотите.

— Вы ждали в конце, что «Зенит» пойдет вперед?

— Понимали, что если «Зенит» начнет атаковать, то раскроется, мы получим пространство и сможем забить третий гол. Защитники были сконцентрированы, я особо ничего не боялся.

«Заслуженная победа «Лейпцига»: Семак прокомментировал итоги матча с немецким клубом
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
Зенит
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50452 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮлиан Нагельсманн
Голы
Диего Демме45+5′
Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)63′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Петер Гулачи
4Йордан Осорио
22Норди Мукьеле
44Ярослав Ракицкий
5Дайот Упамекано
67′
3Дуглас Сантос
16Лукас Клостерманн
27Магомед Оздоев
7Марсель Забитцер
7Сердар Азмун
9Юссуф Поульсен
22Артем Дзюба
67′
27Конрад Лаймер
5Вильмар Барриос
31Диего Демме
6Бранислав Иванович
70′
23Марсель Хальстенберг
45′
11Себастьян Дриусси
44Кевин Кампль
19Игорь Смольников
45′
18Кристофер Нкунку
61′
15Вячеслав Караваев
11Тимо Вернер
21Александр Ерохин
6′85′
10Эмиль Форсберг
76′
14Далер Кузяев
88′
8Амаду Айдара
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
11Удары (всего)21
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРРой Рейншрейбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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