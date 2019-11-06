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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» и «Аякс» выдали потрясающий матч! В нем было все, за что мы любим футбол

Камбэк, два автогола, два пенальти, два удаления за минуту и VAR. Класс!

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Источник: Reuters

Матч 4-го тура Лиги чемпионов на «Стэмофрд Бридж» начался весело и даже немного безумно. Уже к четвёртой минуте на табло стадиона горели цифры «1:1».

Распечатать ворота соперника первыми смогли гости. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес сделал подачу со стандарта с левого фланга, Абрахам немного задел мяч, а Кепа не успел среагировать на рикошет. В итоге мяч оказался в сетке.

Однако вскоре хозяева тоже подпортили настроение голландцам. Пулишич ворвался в штрафную, убрал защитника, а затем нарвался на удар по ногам. Мгновение спустя арбитр указал на точку. Штатный пенальтист «Челси» Жоржиньо взял разбег и после своего фирменного прыжка покатил мяч точно в правый угол ворот.

Далее события в игре развивались стремительно. Уже спустя 15 минут, прикрывая лицо руками, Квинси снова праздновал взятие ворот. Ликованию полузащитника предшествовал точный удар головой после подачи Хакима Зиеша.

Дабы уберечь себя от необходимости вновь выходить вперёд, «Аякс» ещё раз поразил ворота «синих» до перерыва. Перед четвёртым голом в матче, мяч находился поблизости от правого углового флажка, а голландцам предстояло исполнить штрафной удар. Несмотря на острый угол, Хаким Зиеш набрался смелости и пробил по воротам Кепы — получилось невероятно круто. Марокканец угодил прямо в дальнюю штангу, от неё мяч попал в лицо голкипера и залетел прямо в сетку.


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В начале второго тайма «Челси» понёсся вперёд со всех ног, но вновь пропустил. Футболисты «Аякса» действовали на поле удивительно хладнокровно и практически не прощали лондонцам ошибок. Убежав в контратаку Зиеш отпасовал в центр штрафной на ван де Бека, а тот с убойной позиции расстрелял Кепу.

Казалось, что матч для «синих» закончен, но первые 60 минут игрового времени были лишь прелюдией перед настоящим зрелищем. За полчаса команды и арбитр превратили итак весёлую игру в какой-то карнавал.

На 63-й минуте Аспиликуэта отквитал один мяч, после паса Абрахама, а затем случился ключевой эпизод в игре. За одну минуту арбитр удалил двоих футболистов «Аякса». Судья показал вторые жёлтые карточки Блинду — за грубый подкат и Велтману — за игру рукой в штрафной площади, после чего указал на точку. Наказание оказалось беспощадным и тройным. Жоржиньо вновь реализовал одиннадцатиметровый удар.

Почувствовав кураж, лондонцы воспользовались «большинством» и сравняли счёт. На 74-й минуте после подачи Виллиана Абрахам ударом головой отправил мяч в перекладину, после чего Рис Джеймс удачно сыграл на добивании.

В конце встречи хозяева даже на несколько минут вышли вперёд. Однако судья с помощью VAR усмотрел в голевой атаке игру рукой у футболиста «Челси» и отменил забитый мяч Аспиликуэты.
В оставшееся время матча команды так и не смогли выявить победителя. Но едва ли кто-то из болельщиков, следивших за игрой, остался недоволен. За 90 минут на «Стэмфорд Бридж» «Аякс» и «Челси», кажется, продемонстрировали нам практически всё, что вообще может случиться на футбольном поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перечислим ещё раз: 8 голов, два автогола, два пенальти, два удаления, камбэк, гол, отменённый с помощью VAR. Невероятно!

Богданов Горбунов

Челси
4:4
Первый тайм: 1:3
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, Группа H5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 39132 зрителя
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардЭрик тен Хаг
Голы
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью5′
Тэмми Абрахам2′
Сесар Аспиликуэта(Тэмми Абрахам)63′
Квинси Промес(Хаким Зиех)20′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью71′
Кепа Аррисабалага35′
Рис I Джеймс74′
Донни ван де Бек(Хаким Зиех)55′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
24Андре Онана
28Сесар Аспиликуэта
45′
12Нуссаир Мазрауи
15Курт Зума
31Николас Тальяфико
29Фикайо Томори
42′
3Джоэл Фелтман
31′69′
9Тэмми Абрахам
17Дэйли Блинд
33′68′
10Виллиан
21Лисандро Мартинес
22Кристиан Пулишич
10Душан Тадич
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
11Квинси Промес
62′
3Маркос Алонсо
45′
6Донни ван де Бек
24Рис I Джеймс
7Давид Нерес
72′
17Матео Ковачич
87′
2Перр Схюрс
23Миши Батшуайи
22Хаким Зиех
72′
19Мэйсон Маунт
60′
4Эдсон Альварес
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)8
10Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
3Угловые6
10Фолы12
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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