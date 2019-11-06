«Челси» и «Аякс» выдали потрясающий матч! В нем было все, за что мы любим футбол

Источник: Reuters

Матч 4-го тура Лиги чемпионов на «Стэмофрд Бридж» начался весело и даже немного безумно. Уже к четвёртой минуте на табло стадиона горели цифры «1:1».

Распечатать ворота соперника первыми смогли гости. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес сделал подачу со стандарта с левого фланга, Абрахам немного задел мяч, а Кепа не успел среагировать на рикошет. В итоге мяч оказался в сетке.

Однако вскоре хозяева тоже подпортили настроение голландцам. Пулишич ворвался в штрафную, убрал защитника, а затем нарвался на удар по ногам. Мгновение спустя арбитр указал на точку. Штатный пенальтист «Челси» Жоржиньо взял разбег и после своего фирменного прыжка покатил мяч точно в правый угол ворот.

Далее события в игре развивались стремительно. Уже спустя 15 минут, прикрывая лицо руками, Квинси снова праздновал взятие ворот. Ликованию полузащитника предшествовал точный удар головой после подачи Хакима Зиеша.

Дабы уберечь себя от необходимости вновь выходить вперёд, «Аякс» ещё раз поразил ворота «синих» до перерыва. Перед четвёртым голом в матче, мяч находился поблизости от правого углового флажка, а голландцам предстояло исполнить штрафной удар. Несмотря на острый угол, Хаким Зиеш набрался смелости и пробил по воротам Кепы — получилось невероятно круто. Марокканец угодил прямо в дальнюю штангу, от неё мяч попал в лицо голкипера и залетел прямо в сетку.



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В начале второго тайма «Челси» понёсся вперёд со всех ног, но вновь пропустил. Футболисты «Аякса» действовали на поле удивительно хладнокровно и практически не прощали лондонцам ошибок. Убежав в контратаку Зиеш отпасовал в центр штрафной на ван де Бека, а тот с убойной позиции расстрелял Кепу.

Казалось, что матч для «синих» закончен, но первые 60 минут игрового времени были лишь прелюдией перед настоящим зрелищем. За полчаса команды и арбитр превратили итак весёлую игру в какой-то карнавал.

На 63-й минуте Аспиликуэта отквитал один мяч, после паса Абрахама, а затем случился ключевой эпизод в игре. За одну минуту арбитр удалил двоих футболистов «Аякса». Судья показал вторые жёлтые карточки Блинду — за грубый подкат и Велтману — за игру рукой в штрафной площади, после чего указал на точку. Наказание оказалось беспощадным и тройным. Жоржиньо вновь реализовал одиннадцатиметровый удар.

Почувствовав кураж, лондонцы воспользовались «большинством» и сравняли счёт. На 74-й минуте после подачи Виллиана Абрахам ударом головой отправил мяч в перекладину, после чего Рис Джеймс удачно сыграл на добивании.

В конце встречи хозяева даже на несколько минут вышли вперёд. Однако судья с помощью VAR усмотрел в голевой атаке игру рукой у футболиста «Челси» и отменил забитый мяч Аспиликуэты.

В оставшееся время матча команды так и не смогли выявить победителя. Но едва ли кто-то из болельщиков, следивших за игрой, остался недоволен. За 90 минут на «Стэмфорд Бридж» «Аякс» и «Челси», кажется, продемонстрировали нам практически всё, что вообще может случиться на футбольном поле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XSBOCIesJB4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перечислим ещё раз: 8 голов, два автогола, два пенальти, два удаления, камбэк, гол, отменённый с помощью VAR. Невероятно!