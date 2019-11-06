Даже две победы не гарантируют «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

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Группа G И В Н П М О 1. Лейпциг 4 3 0 1 6–4 9 2. Лион 4 2 1 1 7–4 7 3. Зенит 4 1 1 2 5–6 4 4. Бенфика 4 1 0 3 5–9 3

27 ноября. «Зенит» — «Лион», «Лейпциг» — «Бенфика»

10 декабря. Бенфика — Зенит. Лион — Лейпциг.

Если «Зенит» выиграет оба оставшихся матча, то наберет 10 очков и почти наверняка выйдет из группы. В этом случае сине-бело-голубые останутся без плей-офф только если «Лейпциг» уступит «Лиону» и поделит очки с «Бенфикой». Тогда у трех лидеров будет по 10 очков, но команда Сергея Семака окажется третьей по дополнительным показателям (по личным встречам).

Таблица личных встреч

В Н П О 1. Лион 2 1 1 7 2. Лейпциг 2 0 2 6 3. Зенит 1 1 2 4

«Зенит» не покинет ЛЧ, если наберет четыре очка в оставшихся играх в двух случаях:

— победы над «Лионом» и ничьей с «Бенфикой» при условии, что «Лейпциг» не уступит французам. При таком раскладе петербуржцы опередят «Лион» либо на 1 очко, либо по личным встречам.

— ничьей с «Лионом» (желательно 0:0, так как при счете 1:1 будет считаться разность мячей, а любой другой результат сделает фаворитом команду Руди Гарсии в очном противостоянии), победы над «Бенфикой», но тогда «Лейпциг» должен выигрывать у французов.

Три очка в оставшихся матчах выведут «Зенит» в следующую стадию только если они будут набраны против «Лиона». При этом «Лейпциг» должен одержать две победы.

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