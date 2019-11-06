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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даже две победы не гарантируют «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

Смогут петербуржцы выйти в 1/8 финала турнира после поражения от «Лейпцига»? Приводим расклады в группе G.

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Группа GИВНПМО
1. Лейпциг43016–49
2. Лион42117–47
3. Зенит41125–64
4. Бенфика41035–93

27 ноября. «Зенит» — «Лион», «Лейпциг» — «Бенфика»
10 декабря. Бенфика — Зенит. Лион — Лейпциг.

Если «Зенит» выиграет оба оставшихся матча, то наберет 10 очков и почти наверняка выйдет из группы. В этом случае сине-бело-голубые останутся без плей-офф только если «Лейпциг» уступит «Лиону» и поделит очки с «Бенфикой». Тогда у трех лидеров будет по 10 очков, но команда Сергея Семака окажется третьей по дополнительным показателям (по личным встречам).

Таблица личных встреч


ВНПО
1. Лион2117
2. Лейпциг2026
3. Зенит1124

«Зенит» не покинет ЛЧ, если наберет четыре очка в оставшихся играх в двух случаях:

— победы над «Лионом» и ничьей с «Бенфикой» при условии, что «Лейпциг» не уступит французам. При таком раскладе петербуржцы опередят «Лион» либо на 1 очко, либо по личным встречам.

— ничьей с «Лионом» (желательно 0:0, так как при счете 1:1 будет считаться разность мячей, а любой другой результат сделает фаворитом команду Руди Гарсии в очном противостоянии), победы над «Бенфикой», но тогда «Лейпциг» должен выигрывать у французов.

Три очка в оставшихся матчах выведут «Зенит» в следующую стадию только если они будут набраны против «Лиона». При этом «Лейпциг» должен одержать две победы.

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Кирилл Бурдаков

Зенит
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50452 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮлиан Нагельсманн
Голы
Диего Демме45+5′
Марсель Забитцер(Эмиль Форсберг, Тимо Вернер)63′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Петер Гулачи
4Йордан Осорио
22Норди Мукьеле
44Ярослав Ракицкий
5Дайот Упамекано
67′
3Дуглас Сантос
16Лукас Клостерманн
27Магомед Оздоев
7Марсель Забитцер
7Сердар Азмун
9Юссуф Поульсен
22Артем Дзюба
67′
27Конрад Лаймер
5Вильмар Барриос
31Диего Демме
6Бранислав Иванович
70′
23Марсель Хальстенберг
45′
11Себастьян Дриусси
44Кевин Кампль
19Игорь Смольников
45′
18Кристофер Нкунку
61′
15Вячеслав Караваев
11Тимо Вернер
21Александр Ерохин
6′85′
10Эмиль Форсберг
76′
14Далер Кузяев
88′
8Амаду Айдара
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
11Удары (всего)21
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРРой Рейншрейбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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