Даже две победы не гарантируют «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

27 ноября. «Зенит» — «Лион», «Лейпциг» — «Бенфика»
10 декабря. Бенфика — Зенит. Лион — Лейпциг.
Если «Зенит» выиграет оба оставшихся матча, то наберет 10 очков и почти наверняка выйдет из группы. В этом случае сине-бело-голубые останутся без плей-офф только если «Лейпциг» уступит «Лиону» и поделит очки с «Бенфикой». Тогда у трех лидеров будет по 10 очков, но команда Сергея Семака окажется третьей по дополнительным показателям (по личным встречам).
«Зенит» не покинет ЛЧ, если наберет четыре очка в оставшихся играх в двух случаях:
— победы над «Лионом» и ничьей с «Бенфикой» при условии, что «Лейпциг» не уступит французам. При таком раскладе петербуржцы опередят «Лион» либо на 1 очко, либо по личным встречам.
— ничьей с «Лионом» (желательно 0:0, так как при счете 1:1 будет считаться разность мячей, а любой другой результат сделает фаворитом команду Руди Гарсии в очном противостоянии), победы над «Бенфикой», но тогда «Лейпциг» должен выигрывать у французов.
Три очка в оставшихся матчах выведут «Зенит» в следующую стадию только если они будут набраны против «Лиона». При этом «Лейпциг» должен одержать две победы.