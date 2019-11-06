Камбэки «Боруссии» и «Челси», травма Черышева: итоги дня в Лиге чемпионов

Источник: Reuters

Группа Е

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 5.11.2019, 23:00 Ливерпуль 2 Генк 1

«Ливерпуль» — «Генк» (2:1)

Действующий победитель Лиги чемпионов ожидаемо доминировал над аутсайдером своей группы. Тем удивительнее, что первый тайм завершился с ничейным счетом: на гол Джорджиньо Вейналдума гости ответили точным ударом Мбвана Али Саматы. После перерыва «Ливерпуль» сумел забить еще однажды усилиями Алекса Окслейд-Чемберлена, и этого хватило для победы.

Хозяева набрали девять очков и возглавили свою группы. В активе «Генка» остался один балл, бельгийцы замыкают турнирную таблицу.

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Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 5.11.2019, 23:00 Наполи 1 Зальцбург 1

«Наполи» — «Зальцбург» (1:1)

Прежний лидер группы Е оступился в домашнем матче с неуступчивым «Зальцбургом». «Наполи» пропустил уже на 11-й минуте после гола с пенальти Эрлинга Холанда. 19-летний форвард отличился в каждом из четырех матчей группового этапа и с семью мячами продолжил возглавлять бомбардирскую гонку.

На голевой успех гостей «Наполи» смог ответить еще до перерыва: в концовке первого тайма отличился Ирвинг Лосано. Во второй половине встречи счет не изменился, и неаполитанцы упустили шанс досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. На счету итальянской команды теперь восемь очков и второе место в группе, «Зальцбург» с четырьмя баллами идет третьим.

Группа F

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа F, 5.11.2019, 20:55 Барселона 0 Славия Пр 0

«Барселона» — «Славия» (0:0)

Матч лидера и аутсайдера группы F был отнесен к категории повышенного риска из-за нестабильной политической ситуации в Каталонии. Главный тренер гостей Йиндржих Трпишовский рассказал перед игрой, что из-за усиленных мер безопасности его даже чуть не заставили раздеться в аэропорту.

Возможно, это еще больше зарядило футболистов «Славии», ведь они, как и двумя неделями ранее, не стали прижиматься к своим воротам. В концовке первого тайма чешская команда забила гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

После перерыва рисунок игры в целом остался без изменений, а голом из положения «вне игры» ответила уже «Барселона». Чистых забитых мячей зрители в итоге так и не увидели. Каталонцы набрали восьмое очко и сохранили первое место в группе, «Славия» с двумя баллами осталась последней.

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Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа F, 5.11.2019, 23:00 Боруссия Д 3 Интер 2

«Боруссия Дортмунд» — «Интер» (3:2)

Главные преследователи «Барселоны» получили хороший шанс приблизиться к сине-гранатовым. Первый шаг к этому сделал «Интер», быстро открывший счет усилиями Лаутаро Мартинеса. «Боруссия» усердно предпринимала попытки отыграться, но вместо этого до перерыва пропустила еще раз: отличился Матиас Весино.



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После перерыва дортмундцы не сдались и продолжили прессинговать хозяев. Это быстро дало плоды, и отставание «Боруссии» сократил Ашраф Хакими. А дальше началась магия Лиги чемпионов во плоти. Менее получаса понадобилось немецкой команде, чтобы сравнять счет, а затем и выйти вперед. Шикарный камбэк и волевую победу «Боруссии» принесли Юлиан Брандт и все тот же Хакими, оформивший свой второй дубль в текущем турнире.

Дортмундцы взяли реванш за поражение двумя неделями ранее и набрали семь очков, расположившись на втором месте группы. В активе «Интера» осталось четыре балла, итальянцы идут третьими.

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Группа G

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 5.11.2019, 20:55 Зенит 0 РБ Лейпциг 2

«Зенит» — «Лейпциг» (0:2)

Гости подошли к матчу в Санкт-Петербурге на фоне громкой победы в Бундеслиге над «Майнцем» (8:0). Автор хет-трика и трех голевых передач в той игре Тимо Вернер получил порцию похвалы от главного тренера Юлиана Нагельсмана, но встречу с «Зенитом» довольно неожиданно встретил в запасе.

Отсутствие лидера нападение не помешало «Лейпцигу» быстро завладеть преимуществом. Уже на 14-й минуте гости открыли счет, но гол Кристофера Нкунку был отменен благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR). Однако немецкая команда все же успела забить в первом тайме по правилам: в компенсированное время отличился Диего Дамме.

«Зенит» не смог переломить игру после перерыва, а вышедший на замену Вернер помог организовать вторую голевую атаку гостей. Окончательный счет в матче установил Марсель Забитцер на 63-й минуте.

Петербуржцы потерпели первое поражение в сезоне на домашней «Газпром Арене», в их активе осталось четыре очка. «Лейпциг» набрал девять баллов и сохранил лидерство в группе.

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Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 5.11.2019, 23:00 Лион 3 Бенфика 1

«Лион» — «Бенфика» (3:1)

Игра во Франции началась с быстрого гола хозяев в исполнении Йоакима Андерсена. Преимущество «Лиона» до перерыва упрочил Мемфис Депай, при этом «Бенфика» отнюдь не выглядела безнадежно. Ближе к концу встречи гости сократили отставание усилиями Хариса Сеферовича, но отыграться им так и не удалось. «Лион» же на последних минутах восстановил преимущество в два мяча голом Бертрана Траоре.

Французская команда набрала семь очков и сместила «Зенит» со второго места в группе. «Бенфика» с тремя баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицу квартета.

Группа Н

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 5.11.2019, 23:00 Челси 4 Аякс 4

«Челси» — «Аякс» (4:4)

Еще один сумасшедший матч вторника прошел в Лондоне. Уже на второй минуте «Аякс» вышел вперед благодаря автоголу Тэмми Абрахама — к слову, лучшего бомбардира «Челси» в сезоне. Через пару минут Жоржиньо сравнял счет, но до перерыва лондонцы пропустили еще дважды. Сначала отличился экс-спартаковец Куинси Промес, а затем случился еще один автогол (на этот раз от вратаря Кепы Аррисабалаги).

«Челси» впервые в истории трижды пропустил в первом тайме Лиги чемпионов, а вскоре после перерыва положение хозяев стало еще хуже из-за гола Донни ван де Бека. Один мяч лондонцы отыграли усилиями Сесара Аспиликуэты, а затем «Аякс» в течение двух минут остался вдевятером после красных карточек Дэйли Блинда и Джоэла Велтмана.

Кроме того, «Челси» получил право на еще один пенальти, который вновь реализовал Жоржиньо. Через несколько минут 19-летний защитник хозяев Рис Джеймс установил окончательный счет. Набрав по семь очков, команды продолжили возглавлять группу Н, однако их догнала «Валенсия».

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Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 5.11.2019, 23:00 Валенсия 4 Лилль 1

«Валенсия» — «Лилль» (4:1)

На этот раз испанский клуб не позволил себе потерять очки в матче с аутсайдером. При этом первый тайм «Валенсия» проиграла из-за гола Виктора Осимхена. Через несколько минут после этого российский полузащитник хозяев Денис Черышев получил травму и был заменен.

После перерыва важную роль в матче сыграл другой россиянин — главный судья Сергей Карасев. В середине второго тайма он назначил пенальти в ворота «Лилля», который реализовал Даниэль Парехо. Победы «Валенсия» добилась в течение последней десятиминутки, когда Адама Суаморо оформил автогол, еще по мячу гостям забили Жоффре Кондогбья и Ферран Торрес.

«Валенсия» набрала семь очков, но по дополнительным показателям расположилась вслед за «Аяксом» и «Челси». «Лилль» с одним баллом замыкает турнирную таблицу группы.

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