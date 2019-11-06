Бывший защитник «Ордабасы» не позволил Месси забить в матче Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

Экс-игрок шымкентского «Ордабасы» Ондржей Кудела отыграл все 90 минут за пражскую «Славию» в матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», сообщают Vesti.kz.

Чешскому клубу удалось добыть сенсационную ничью на «Камп Ноу» (0:0) и заработать уже второй балл на групповом этапе ЛЧ. Кудела отыграл полный матч, заработал желтую карточку и получил оценку 6,4 от Whoscored.com. «Славия» стала первой командой с декабря 2012 года, которой удалось не пропустить в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OgB35eCqCQ8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Кудела выступал за «Ордабасы» на правах аренды во второй половине 2014 года. Чешский защитник провел за шымкентский клуб 14 матчей и вскоре вернулся на родину.