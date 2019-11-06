Бывший защитник «Ордабасы» не позволил Месси забить в матче Лиги чемпионов
Он является игроком сборной Чехии.
Он является игроком сборной Чехии.
Чешскому клубу удалось добыть сенсационную ничью на «Камп Ноу» (0:0) и заработать уже второй балл на групповом этапе ЛЧ. Кудела отыграл полный матч, заработал желтую карточку и получил оценку 6,4 от Whoscored.com. «Славия» стала первой командой с декабря 2012 года, которой удалось не пропустить в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Напомним, что Кудела выступал за «Ордабасы» на правах аренды во второй половине 2014 года. Чешский защитник провел за шымкентский клуб 14 матчей и вскоре вернулся на родину.
В этом году Кудела дебютировал за сборную Чехии в товарищеском матче против Бразилии.
|Эрнесто Вальверде
|Индржих Трпишовски
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Ондржей Коларж
90+3′
|2
|Нелсон Семеду
32′
|5
|Владимир Цоуфал
|3
|Жерар Пике
14′
|18
|Ян Боржил
|15
|Клеман Лангле
|15
|Ондржей Кудела
84′
|22
|Артуро Видаль
|25
|Михал Фридрих
|21
|Френки де Йонг
|23
|Петр Шевчик
|10
|Лионель Месси
|9
|Питер Олайинка
21′
|17
|Антуан Гризманн
|22
|Томаш Соучек
|18
|Жорди Альба
45′
|27
|Ибраим Траоре
57′
|20
|Сержи Роберто
|11
|Станислав Тецл
|5
|Серхио Бускетс
43′68′
|7
|Николае Станчу
48′63′
|4
|Иван Ракитич
|10
|Йозеф Хушбауэр
82′
|11
|Усман Дембеле
65′
|28
|Лукаш Масопуст
82′
|31
|Ансу Фати
|17
|Лукаш Провод
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)