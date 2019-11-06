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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший защитник «Ордабасы» не позволил Месси забить в матче Лиги чемпионов

Он является игроком сборной Чехии.

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Источник: AFP 2019

Экс-игрок шымкентского «Ордабасы» Ондржей Кудела отыграл все 90 минут за пражскую «Славию» в матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», сообщают Vesti.kz.

Чешскому клубу удалось добыть сенсационную ничью на «Камп Ноу» (0:0) и заработать уже второй балл на групповом этапе ЛЧ. Кудела отыграл полный матч, заработал желтую карточку и получил оценку 6,4 от Whoscored.com. «Славия» стала первой командой с декабря 2012 года, которой удалось не пропустить в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Кудела выступал за «Ордабасы» на правах аренды во второй половине 2014 года. Чешский защитник провел за шымкентский клуб 14 матчей и вскоре вернулся на родину.

В этом году Кудела дебютировал за сборную Чехии в товарищеском матче против Бразилии.

Барселона
0:0
Первый тайм: 0:0
Славия Пр
Футбол, Лига чемпионов, Группа F5.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Camp Nou, 67023 зрителя
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеИндржих Трпишовски
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Ондржей Коларж
90+3′
2Нелсон Семеду
32′
5Владимир Цоуфал
3Жерар Пике
14′
18Ян Боржил
15Клеман Лангле
15Ондржей Кудела
84′
22Артуро Видаль
25Михал Фридрих
21Френки де Йонг
23Петр Шевчик
10Лионель Месси
9Питер Олайинка
21′
17Антуан Гризманн
22Томаш Соучек
18Жорди Альба
45′
27Ибраим Траоре
57′
20Сержи Роберто
11Станислав Тецл
5Серхио Бускетс
43′68′
7Николае Станчу
48′63′
4Иван Ракитич
10Йозеф Хушбауэр
82′
11Усман Дембеле
65′
28Лукаш Масопуст
82′
31Ансу Фати
17Лукаш Провод
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)4
6Удары в створ0
1Штанги, перекладины0
6Угловые9
10Фолы17
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Славия Пр
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