Реабилитироваться за 0:6. Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — АЗ
У команды Григорчука пока нет очков.
У команды Григорчука пока нет очков.
7 ноября «Астана» дома примет голландский АЗ в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Более подробно об этом матче рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб в квартете L остается единственным участником, не набравшим за три матча ни одного балла. Поэтому сделает все возможное, чтобы, как минимум, не проиграть в предстоящем матче. Впрочем, шансы на это у него неплохие, учитывая необходимость реабилитироваться за провальный поединок в Голландии (0:6). Тем более, что подопечные Романа Григорчука за тур до завершения национального чемпионата в шестой раз подряд оформили чемпионское звание, в связи с чем могут сыграть в оптимальном составе и раскрепощено.
Правда, с момента разгрома над «Астаной» в третьем туре АЗ не то что не проигрывал, но и ни разу не пропустил в последующих двух играх. Так, на внутренней арене переиграл ПСВ (4:0) и «Твенте» (3:0), закрепившись на втором месте таблицы.
Однако АЗ в Казахстане еще не выигрывал: в раунде
Хотя в этом еврокубковом сезоне команда Арне Слота не проигрывала (четыре победы и пять ничьих). Если не брать в расчет квалификационные матчи, то в последних десяти выездных играх «Алкмар» одержал лишь одну победу при четырех ничьих и пяти поражениях.
«Астана» из последних 12 еврокубковых матчей на своем поле оказывалась сильнее в девяти при трех неудачах. Общая статистика столичного клуба в домашних играх группового этапа ЛЕ следующая: четыре победы, три ничьих и три поражения.
В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 52-е место, «АЗ Алкмар» — 93-е.
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Напомним, группу L с семью очками возглавляет «Манчестер Юнайтед», вторым идет АЗ с отставанием на два пункта, третьим — «Партизан» с четырьмя баллами, тогда как «Астана» замыкает таблицу с тремя поражениями в пассиве.