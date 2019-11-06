Реабилитироваться за 0:6. Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — АЗ

Источник: AFP 2019

7 ноября «Астана» дома примет голландский АЗ в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Более подробно об этом матче рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб в квартете L остается единственным участником, не набравшим за три матча ни одного балла. Поэтому сделает все возможное, чтобы, как минимум, не проиграть в предстоящем матче. Впрочем, шансы на это у него неплохие, учитывая необходимость реабилитироваться за провальный поединок в Голландии (0:6). Тем более, что подопечные Романа Григорчука за тур до завершения национального чемпионата в шестой раз подряд оформили чемпионское звание, в связи с чем могут сыграть в оптимальном составе и раскрепощено.

Правда, с момента разгрома над «Астаной» в третьем туре АЗ не то что не проигрывал, но и ни разу не пропустил в последующих двух играх. Так, на внутренней арене переиграл ПСВ (4:0) и «Твенте» (3:0), закрепившись на втором месте таблицы.



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Однако АЗ в Казахстане еще не выигрывал: в раунде плей-офф Лиги Европы-2010/11 проиграл «Актобе» (1:2), на групповом этапе Лиги Европы-2013/14 сыграл с карагандинским «Шахтером» вничью (1:1), а во втором квалификационном раунде Лиги Европы-2018/19 уступил «Кайрату» (0:2).

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа L, 7.11.2019, 18:50 Астана - АЗ -

Хотя в этом еврокубковом сезоне команда Арне Слота не проигрывала (четыре победы и пять ничьих). Если не брать в расчет квалификационные матчи, то в последних десяти выездных играх «Алкмар» одержал лишь одну победу при четырех ничьих и пяти поражениях.

«Астана» из последних 12 еврокубковых матчей на своем поле оказывалась сильнее в девяти при трех неудачах. Общая статистика столичного клуба в домашних играх группового этапа ЛЕ следующая: четыре победы, три ничьих и три поражения.

В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 52-е место, «АЗ Алкмар» — 93-е.

Игру обслужит датская бригада судей во главе с Мадсом-Кристоффером Кристофферсеном. Он, кстати, судил домашний матч «Ордабасы» с чешским клубом «Млада-Болеслав» (2:3) на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20.