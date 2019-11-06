Защитник «Челси» протащил мяч через все поле и запустил его в небеса в матче ЛЧ
Защитник «Челси» Курт Зума промахнулся после сольного прохода в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».
Защитник «Челси» Курт Зума промахнулся после сольного прохода в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».
Во втором тайме француз подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужой штрафной, по пути обыграв нескольких соперников. Зума вышел на позицию и нанес удар правой ногой, однако мяч полетел сильно выше ворот. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на промах игрока смехом.
По ходу встречи лондонцы уступали со счетом 1:4, однако после удаления двух футболистов «Аякса» хозяева сумели отыграться. Матч завершился вничью — 4:4.
|Фрэнк Лэмпард
|Эрик тен Хаг
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|5′
|Тэмми Абрахам
|2′
|Сесар Аспиликуэта(Тэмми Абрахам)
|63′
|Квинси Промес(Хаким Зиех)
|20′
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|71′
|Кепа Аррисабалага
|35′
|Рис I Джеймс
|74′
|Донни ван де Бек(Хаким Зиех)
|55′
|1
|Кепа Аррисабалага
|24
|Андре Онана
|28
|Сесар Аспиликуэта
45′
|12
|Нуссаир Мазрауи
|15
|Курт Зума
|31
|Николас Тальяфико
|29
|Фикайо Томори
42′
|3
|Джоэл Фелтман
31′69′
|9
|Тэмми Абрахам
|17
|Дэйли Блинд
33′68′
|10
|Виллиан
|21
|Лисандро Мартинес
|22
|Кристиан Пулишич
|10
|Душан Тадич
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|11
|Квинси Промес
62′
|3
|Маркос Алонсо
45′
|6
|Донни ван де Бек
|24
|Рис I Джеймс
|7
|Давид Нерес
72′
|17
|Матео Ковачич
87′
|2
|Перр Схюрс
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Хаким Зиех
72′
|19
|Мэйсон Маунт
60′
|4
|Эдсон Альварес
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)