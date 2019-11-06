Защитник «Челси» протащил мяч через все поле и запустил его в небеса в матче ЛЧ

Во втором тайме француз подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужой штрафной, по пути обыграв нескольких соперников. Зума вышел на позицию и нанес удар правой ногой, однако мяч полетел сильно выше ворот. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на промах игрока смехом.