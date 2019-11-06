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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Защитник «Челси» протащил мяч через все поле и запустил его в небеса в матче ЛЧ

Защитник «Челси» Курт Зума промахнулся после сольного прохода в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

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Источник: AFP 2019

Во втором тайме француз подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужой штрафной, по пути обыграв нескольких соперников. Зума вышел на позицию и нанес удар правой ногой, однако мяч полетел сильно выше ворот. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на промах игрока смехом.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу встречи лондонцы уступали со счетом 1:4, однако после удаления двух футболистов «Аякса» хозяева сумели отыграться. Матч завершился вничью — 4:4.

Челси
4:4
Первый тайм: 1:3
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, Группа H5.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 39132 зрителя
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардЭрик тен Хаг
Голы
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью5′
Тэмми Абрахам2′
Сесар Аспиликуэта(Тэмми Абрахам)63′
Квинси Промес(Хаким Зиех)20′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью71′
Кепа Аррисабалага35′
Рис I Джеймс74′
Донни ван де Бек(Хаким Зиех)55′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
24Андре Онана
28Сесар Аспиликуэта
45′
12Нуссаир Мазрауи
15Курт Зума
31Николас Тальяфико
29Фикайо Томори
42′
3Джоэл Фелтман
31′69′
9Тэмми Абрахам
17Дэйли Блинд
33′68′
10Виллиан
21Лисандро Мартинес
22Кристиан Пулишич
10Душан Тадич
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
11Квинси Промес
62′
3Маркос Алонсо
45′
6Донни ван де Бек
24Рис I Джеймс
7Давид Нерес
72′
17Матео Ковачич
87′
2Перр Схюрс
23Миши Батшуайи
22Хаким Зиех
72′
19Мэйсон Маунт
60′
4Эдсон Альварес
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)8
10Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
3Угловые6
10Фолы12
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
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