Молодежка «Локо» лишь раз упустила гренадера из «Юве». Этого хватило

Источник: https://www.fclm.ru/ru/

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил 18-летний Петрелли. Футболист присоединился к «примавере» туринцев в прошлом году, и с тех пор является одним из основных форвардов команды. Также рослый 190-сантиметровый нападающий регулярно вызывается в юношеские сборные Италии.

Напомним, что в первой игре между соперниками, которая прошла в Турине, победу одержал российский клуб со счетом 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/blZSpRC8NTc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После четырех туров железнодорожники занимают четвертое место в группе D, набрав 4 очка. Итальянский клуб с 9-ю очками поднялся на первое место в турнирной таблице.