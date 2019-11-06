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18:57 (мск), источник: Матч ТВ

Молодежка «Локо» лишь раз упустила гренадера из «Юве». Этого хватило

«Локомотив» дома проиграл «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

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Источник: https://www.fclm.ru/ru/

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил 18-летний Петрелли. Футболист присоединился к «примавере» туринцев в прошлом году, и с тех пор является одним из основных форвардов команды. Также рослый 190-сантиметровый нападающий регулярно вызывается в юношеские сборные Италии.

Напомним, что в первой игре между соперниками, которая прошла в Турине, победу одержал российский клуб со счетом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

После четырех туров железнодорожники занимают четвертое место в группе D, набрав 4 очка. Итальянский клуб с 9-ю очками поднялся на первое место в турнирной таблице.

В следующем матче 26 ноября москвичи дома сыграют с немецким «Байером», «Ювентус» в тот же день примет мадридский «Атлетико».

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