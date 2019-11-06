Тренировка с Томасовым и Эричем, или как «Астана» готовится к матчу Лиги Европы
Шестикратный чемпион Казахстана ФК «Астана» провел открытую тренировку перед встречей четвертого тура группового раунда Лиги Европы с голландским клубом АЗ в
Шестикратный чемпион Казахстана ФК «Астана» провел открытую тренировку перед встречей четвертого тура группового раунда Лиги Европы с голландским клубом АЗ в
Игроки разделились на две группы — отдельно занимались те, кто вышел в основном составе матча КПЛ с «Тоболом».
Перед тренировкой о состоянии команд рассказали главные тренеры. По словам Романа Григорчука, он сможет рассчитывать на сильнейший состав без некоторых травмированных игроков.
Наставник голландского клуба АЗ Арне Слот прокомментировал возможность сыграть на искусственном поле и оценил шансы соперника после победы со счетом 6:0.
Напомним, встреча команд пройдет завтра, 7 ноября, и начнется в 21:50 по столичному времени. После трех игровых дней в группе L Лиги Европы, где играет «Астана», лидирует «Манчестер Юнайтед» с семью очками. Вторым идет АЗ с пятью баллами, а у сербского «Партизана» третье место и четыре очка. «Астана» занимает последнее место в квартете, не набрав ни одного очка.