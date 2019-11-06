Тренировка с Томасовым и Эричем, или как «Астана» готовится к матчу Лиги Европы

Игроки разделились на две группы — отдельно занимались те, кто вышел в основном составе матча КПЛ с «Тоболом».

Перед тренировкой о состоянии команд рассказали главные тренеры. По словам Романа Григорчука, он сможет рассчитывать на сильнейший состав без некоторых травмированных игроков.

Напомним, встреча команд пройдет завтра, 7 ноября, и начнется в 21:50 по столичному времени. После трех игровых дней в группе L Лиги Европы, где играет «Астана», лидирует «Манчестер Юнайтед» с семью очками. Вторым идет АЗ с пятью баллами, а у сербского «Партизана» третье место и четыре очка. «Астана» занимает последнее место в квартете, не набрав ни одного очка.