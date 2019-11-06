Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Витория Гимарайнш
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Ювентус
Футбол. Еврокубки
20:55
Бавария
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
31Шоу Ларссона: «Спартак» выбил Карпина из Кубка России
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировка с Томасовым и Эричем, или как «Астана» готовится к матчу Лиги Европы

Шестикратный чемпион Казахстана ФК «Астана» провел открытую тренировку перед встречей четвертого тура группового раунда Лиги Европы с голландским клубом АЗ в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Игроки разделились на две группы — отдельно занимались те, кто вышел в основном составе матча КПЛ с «Тоболом».

Перед тренировкой о состоянии команд рассказали главные тренеры. По словам Романа Григорчука, он сможет рассчитывать на сильнейший состав без некоторых травмированных игроков.

Наставник голландского клуба АЗ Арне Слот прокомментировал возможность сыграть на искусственном поле и оценил шансы соперника после победы со счетом 6:0.

Напомним, встреча команд пройдет завтра, 7 ноября, и начнется в 21:50 по столичному времени. После трех игровых дней в группе L Лиги Европы, где играет «Астана», лидирует «Манчестер Юнайтед» с семью очками. Вторым идет АЗ с пятью баллами, а у сербского «Партизана» третье место и четыре очка. «Астана» занимает последнее место в квартете, не набрав ни одного очка.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
АЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция матчей "Реала", "Баварии", ПСЖ и других игр Лиги чемпионов
«Витесс» подписал контракт с Кейсуке Хондой
Йоханнес Клебо: После стычки с Устюговым отходил несколько дней
WADA опровергло данные Зеппельта об ответах, которые не дала РФ
СКА и «Ак Барс» обменялись хоккеистами сборной России
Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка
Станислав Черчесов: Из мюнхенской «Баварии» пока не звонили
«Локомотив» дома проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь