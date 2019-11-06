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20:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Португальский нападающий Эдер выйдет в стартовом составе московского «Локомотива» на матч группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 20:55. После трех туров «Локомотив» с тремя очками занимает третье место в группе D. «Ювентус» набрал семь очков и лидирует в турнирной таблице.

Полностью стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Ведран Чорлука, Рифат Жемалетдинов, Эдер, Владислав Игнатьев, Жоао Марио, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук.

Стартовый состав «Ювентуса»: Войцех Щенсный (голкипер), Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Данило, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Арон Рэмзи, Алекс Сандро, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.

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