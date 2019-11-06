«Байер» — «Атлетико»: Коста и Мората в стартовом составе гостей
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико». В атаке мадридцев сыграют Диегу Коста и Альваро Мората.
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико». В атаке мадридцев сыграют Диегу Коста и Альваро Мората.
«Байер»: Храдецки — Вайзер, Та, Св. Бендер, Венделл — Беллараби, Арангис, Демирбай, Амири — Фолланд, Хаверц.
«Атлетико»: Облак — Ариас, Эрмосо, Фелипе, Лоди — Коке, Томас, Сауль, Корреа —, Коста, Мората.