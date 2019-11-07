Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча с «Ювентусом»

Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26862 зрителя
|Алексей Миранчук
|12′
|Аарон Рэмси
|4′
|Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)
|90+3′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Войчех Щенсны
|20
|Владислав Игнатьев
|13
|Данилу
|31
|Мачей Рыбус
83′
|12
|Алекс Сандру
|5
|Бенедикт Хеведес
|19
|Леонардо Бонуччи
39′
|14
|Ведран Чорлука
|24
|Даниэле Ругани
|59
|Алексей Миранчук
|25
|Адриен Рабьо
|19
|Эдер
|21
|Гонсало Игуаин
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Миралем Пьянич
|7
|Гжегож Крыховяк
|6
|Сами Хедира
70′
|17
|Рифат Жемалетдинов
81′
|11
|Дуглас Коста
90+3′
|27
|Мурило
|8
|Аарон Рэмси
64′
|23
|Жоау Мариу
85′
|30
|Родриго Бентанкур
|18
|Александр Коломейцев
|7
|Криштиану Роналду
81′
|10
|Пауло Дибала
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|16
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар(Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли(Франция)
|ВАР
|Бенуа Мийо(Франция)
|Ассистент ВАР
|Жером Бризар(Франция)