«Бавария» стала первой командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

В составе хозяев поля отличились поляк Роберт Левандовский (69-я минута) и хорват Иван Перишич (89). Для польского футболиста этот гол стал 31-м на групповых этапах Лиги чемпионов после перехода в «Баварию» в январе 2014 года, за этот период никто не сумел забить больше в групповых стадиях турнира, такое же количество мячей сумел отправить в ворота соперников только аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси. Перишич забил гол спустя 33 секунды после выхода на замену, это самый лучший показатель в Лиге чемпионов с апреля 2017 года, тогда француз Валер Жермен из «Монако» забил немецкой «Боруссии» из Дортмунда через 23 секунды после того, как появился на поле.