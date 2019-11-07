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6 ноября, источник: ТАСС

«Бавария» стала первой командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 6 ноября. Немецкая «Бавария» на своем поле со счетом 2:0 победила греческий «Олимпиакос» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

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Источник: Reuters

В составе хозяев поля отличились поляк Роберт Левандовский (69-я минута) и хорват Иван Перишич (89). Для польского футболиста этот гол стал 31-м на групповых этапах Лиги чемпионов после перехода в «Баварию» в январе 2014 года, за этот период никто не сумел забить больше в групповых стадиях турнира, такое же количество мячей сумел отправить в ворота соперников только аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси. Перишич забил гол спустя 33 секунды после выхода на замену, это самый лучший показатель в Лиге чемпионов с апреля 2017 года, тогда француз Валер Жермен из «Монако» забил немецкой «Боруссии» из Дортмунда через 23 секунды после того, как появился на поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков. Идущий на втором месте английский «Тоттенхэм» набрал четыре очка после трех матчей. На третьем месте сербская «Црвена Звезда» (3), «Олимпиакос» замыкает таблицу (1).

В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» 26 ноября, «Олимпиакос» в этот же день в гостях встретится с «Тоттенхэмом».

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Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, Группа B6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Allianz Arena, 63646 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликПедру Мартинш
Голы
Роберт Левандовски(Кингсли Коман)69′
Иван Перишич89′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Жозе Са
5Бенжамен Павар
3Рубен Семеду
27Давид Алаба
14Омар Эль-Абделлауи
32Джошуа Киммих
20Яссин Мериа
8Хави Мартинес
21Костас Цимикас
19Альфонсо Дэйвис
4Мади Камара
25Томас Мюллер
8дос Сантос Торрес Гильерме
9Роберт Левандовски
9Мигель Анхель Герреро
18Леон Горецка
82′
5Андреас Бухалакис
71′
24Корентен Толиссо
28Матье Вальбуэна
22Серж Гнабри
88′
10Даниэл Поденсе
79′
14Иван Перишич
11Юссеф Эль-Араби
29Кингсли Коман
90′
97Лазар Ранджелович
61′
10Филиппе Коутинью
19Георгиос Масурас
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)3
10Удары в створ0
1Штанги, перекладины0
14Угловые1
12Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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