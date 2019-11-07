«Бавария» стала первой командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов по футболу
ТАСС, 6 ноября. Немецкая «Бавария» на своем поле со счетом 2:0 победила греческий «Олимпиакос» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
ТАСС, 6 ноября. Немецкая «Бавария» на своем поле со счетом 2:0 победила греческий «Олимпиакос» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
В составе хозяев поля отличились поляк Роберт Левандовский (69-я минута) и хорват Иван Перишич (89). Для польского футболиста этот гол стал 31-м на групповых этапах Лиги чемпионов после перехода в «Баварию» в январе 2014 года, за этот период никто не сумел забить больше в групповых стадиях турнира, такое же количество мячей сумел отправить в ворота соперников только аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси. Перишич забил гол спустя 33 секунды после выхода на замену, это самый лучший показатель в Лиге чемпионов с апреля 2017 года, тогда француз Валер Жермен из «Монако» забил немецкой «Боруссии» из Дортмунда через 23 секунды после того, как появился на поле.
«Бавария» одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в
В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» 26 ноября, «Олимпиакос» в этот же день в гостях встретится с «Тоттенхэмом».
|Ханс-Дитер Флик
|Педру Мартинш
|Роберт Левандовски(Кингсли Коман)
|69′
|Иван Перишич
|89′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Жозе Са
|5
|Бенжамен Павар
|3
|Рубен Семеду
|27
|Давид Алаба
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|32
|Джошуа Киммих
|20
|Яссин Мериа
|8
|Хави Мартинес
|21
|Костас Цимикас
|19
|Альфонсо Дэйвис
|4
|Мади Камара
|25
|Томас Мюллер
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|9
|Роберт Левандовски
|9
|Мигель Анхель Герреро
|18
|Леон Горецка
82′
|5
|Андреас Бухалакис
71′
|24
|Корентен Толиссо
|28
|Матье Вальбуэна
|22
|Серж Гнабри
88′
|10
|Даниэл Поденсе
79′
|14
|Иван Перишич
|11
|Юссеф Эль-Араби
|29
|Кингсли Коман
90′
|97
|Лазар Ранджелович
61′
|10
|Филиппе Коутинью
|19
|Георгиос Масурас
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|3
|10
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Рачковски(Польша)