Миранчук наказал «Юве», и снова этого не хватило даже для ничьей. Обиднейший гол на последней минуте

Источник: Sport24

Пока Москву заливал дождь, а автобус с игроками «Ювентуса» мчал от гостиницы в «Черкизово», Сарри наверняка обдумывал последние детали своего плана, ориентируясь на погоду. Скользкий мяч — не самое лучшее подспорье для игроков, делающих ставку на дриблинг. Наверное, во многом потому на банке остались Куадрадо, Дуглас Коста и похоронивший «Локомотив» в первом матче Пауло Дибала. Остался вне заявки и Матейс Де Лигт, вместо него вышел получающий совсем немного времени Даниэле Ругани. Появление на поле Адриена Рабьо (которому, по слухам, мама уже подыскивает новый клуб) — эксклюзив даже для приехавших из Италии болельщиков.

Ну, а Семин, судя по всему, отталкивался от состава «Юве». Очень плотные линии защиты и полузащиты, ориентированный на работу по разыгрывающему опорнику Пьяничу Алексей Миранчук и Эдер на острие.

Не успели болельщики на «РЖД Арене» залить в инстаграм видео с выходящим на поле Роналду, как тот со штрафного прошил Гилерме. Мокрый мяч, техника исполнения Криштиану — да, весомые аргументы. Но такое вратарь сборной России пускать не должен.

Но самое интересное началось после этого. «Ювентус» еще несколько минут по инерции давил «Локо» авторитетом, а играющий под Игуаином и Роналду Рэмзи придумывал, как пробраться в штрафную. Криштиану отскакивал глубоко в центр в поисках мяча, но качественно продвигать мяч вперед у «Ювентуса» не получалось.

Зато получалось это у «Локомотива». Хозяева с 10-й минуты начали регулярно ловить соперника на контратаках. Сарри ставит очень сложную систему прессинга, потому на старте его работы в новом клубе многие пользуются неотлаженностью этой работы, ловя в прошлом сезоне «Челси», а в этом «Юве» на перестроении. «Локо» делал это блестяще, при этом пользуясь слабой работой Рабьо и Хедиры в полуфлангах, куда постоянно врывались Мариу и Миранчук.

Проваливал первый тайм и Данило, не успевавший переключаться с Мариу на Рыбуся. В итоге Мацей на 12-й минуте запустил кросс в штрафную, Бонуччи проспал позицию и Алексей Миранчук сначала ударил головой в штангу, а затем оказался первым на добивании. Судя по всему, после гола Рэмзи «Юве» посчитал, что сегодня обойдется малой кровью. Зря.

Миранчук активно играл по Пьяничу, заставляя его глубоко опускаться в поисках мяча. А когда босниец поднимался выше, неустанно следовал за ним. Пожалуй, это было главной персональной установкой от Семина на первый тайм.

Доставлять мяч в штрафную были вынуждены Рабьо и Хедира, не лучшие мастера этого дела. Через их забросы «Юве» все же создал несколько опасных моментов, особенно когда Гилерме совершил шикарный сейв после удара Игуаина. Но ничего сверхъестественного «Ювентус» «Локо» не предлагал. Когда все отрабатывали по своим игрокам, у Семина все было под контролем.

«Локомотив» же до последней десятиминутки первого тайма очень дерзко выбегал в контратаки и старался выигрывать микроэпизоды. Показательный случился на 21 минуте, когда Миранчук заработал аут в борьбе с Алексом Сандро и быстро развил атаку передачей на Эдера.

Алексей легко мог оформлять дубль, но за 5 секунд сначала не попал по мячу после передачи с фланга, а затем головой ударил выше перекладины. В последние минуты «Локомотив» сел очень глубоко и не прессинговал соперника вообще. Но слабая работа флангов «Юве» и отсутствие креатива в центре заставляли Роналду нервничать все больше и брать игру на себя. Неудачно — второй удар Криштиану улетел на фан-сектор «железнодорожников».



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Начало второго тайма и классический сценарий: Роналду исполняет штрафной. На этот раз Гилерме справился, хотя мяч неприятно нырнул и отскочил от влажного газона. Через 10 минут Гиля снова тащил — на этот раз после дальнего удара португальца.

Работать по своим игрокам и держать структуру — наверное, такую установку Семин давал в перерыве. И «Локо» ее исполнял. Только на этот раз при контратаках команда давила на левый фланг Алекса Сандро. Оттуда прорывался продавивший Пьянича Эдер, Жемалетдинов и Миранчук, который нанес очередной удар. Но, справедливости ради, по-настоящему опасных ударов «Локомотив» долгое время не наносил.

К 70-й минуте Сарри выпустил на поле Бентанкура и Косту, убрав с поля Рэмзи и Хедиру. При этом схема с ромбом сохранилась, а Коста начал играть под форвардами на его острие. Странно, что Маурицио приберег Дибалу, для которого это была бы идеальная позиция.

Дибала вышел за 10 минут до конца и заменил… Роналду, которого «РЖД Арена» освистала. Сам КриРо высказывал претензии Сарри за раннюю замену и даже не подал ему руки. «Локо» тем временем продолжал отбиваться. «Ювентус» больше контролировал мяч, но на 78-й минуте чуть не напоролся на еще один мяч. Снова круто отработавший Жемалетдинов пронесся по правому флангу и выкатил мяч Крыховяку. Щенсны спас команду после его удара, а Бонуччи после добивания Мариу выбил мяч из пустых ворот. Ух!

Но у «Локомотива» постепенно садились батарейки. Например, Эдер вообще не прессинговал, Рыбусь не успевал за Данило и продолжал лететь в ноги соперникам.

Потому Семин выпустил Мурило и Коломейцева, окончательно перестроив модель на контратакующую с тремя глубоко посаженными опорниками Крыховяком, Бариновым и Мурило. Опыт Палыча — вовремя чувствовать игру и оперативно реагировать на события. То, чего в матчах с «Лейпцигом» на хватило Семаку. И все работало как надо, «Локо» низко сидел и отбивался от бесконечных подач. Но на последней минуте Дуглас Коста получил мяч, обыграл двоих и заставил «Черкизово» погрузиться в тишину.

Обиднейшее поражение не по делу. Но после таких игр команда зарабатывает авторитет. А молодые российские игроки — счастливые билеты в Европу. Ну, а Лига чемпионов… «Локо» остается насладиться двумя оставшимися матчами — хлопнуть «Атлетико» и еще разок «Байер». Сегодня парни Семина показали, что способны на это.