«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук (12-я минута). У «Ювентуса» отличились Аарон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3). Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел 174-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся с итальянским защитником Паоло Мальдини, который занимает второе место по этому показателю в истории турнира. Больше всего матчей провел испанский голкипер Икер Касильяс (188). Миранчук стал первым игроком с сезона-2013/14, которому удалось забить гол в ворота «Ювентуса» и в домашней, и в выездной игре группового этапа Лиги чемпионов, шесть лет назад это сделал Роналду, выступавший тогда за испанский «Реал».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-IFo70F9sB0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» забил 300-й и 301-й голы в Лиге чемпионов, по этому показателю клуб из Турина занимает пятое место. Лидером является испанский «Реал» (554), далее идут испанская «Барселона» (506), немецкая «Бавария» (472) и английский «Манчестер Юнайтед» (373).

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Российские клубы ни разу не побеждали в очных матчах против «Ювентуса». Итальянский клуб дважды обыграл «Локомотив» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в 1993 году (3:0, 1:0), тогда столичный клуб также тренировал Юрий Семин. В 1999-м в четвертом раунде Кубка Интертото одержал победы в двух матчах над «Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону (4:1; 5:1), в 2008-м на групповой стадии Лиги чемпионов переиграл «Зенит» (1:0) на своем поле, а затем сыграл вничью в Санкт-Петербурге (0:0). В первом матче с «Локомотивом» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который прошел 22 октября в Турине, «Ювентус» оказался сильнее со счетом 2:1.

После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» продолжает занимать первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч, подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Соперники «Локомотива» и «Ювентуса» по группе испанский «Атлетико» (7 очков) и немецкий «Байер» (0) проведут матч четвертого тура позднее в среду, встреча пройдет в Леверкузене.



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