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6 ноября, источник: ТАСС

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского «Локомотива» уступили итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в присутствии 26821 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук (12-я минута). У «Ювентуса» отличились Аарон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3). Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел 174-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся с итальянским защитником Паоло Мальдини, который занимает второе место по этому показателю в истории турнира. Больше всего матчей провел испанский голкипер Икер Касильяс (188). Миранчук стал первым игроком с сезона-2013/14, которому удалось забить гол в ворота «Ювентуса» и в домашней, и в выездной игре группового этапа Лиги чемпионов, шесть лет назад это сделал Роналду, выступавший тогда за испанский «Реал».

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«Ювентус» забил 300-й и 301-й голы в Лиге чемпионов, по этому показателю клуб из Турина занимает пятое место. Лидером является испанский «Реал» (554), далее идут испанская «Барселона» (506), немецкая «Бавария» (472) и английский «Манчестер Юнайтед» (373).

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Российские клубы ни разу не побеждали в очных матчах против «Ювентуса». Итальянский клуб дважды обыграл «Локомотив» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в 1993 году (3:0, 1:0), тогда столичный клуб также тренировал Юрий Семин. В 1999-м в четвертом раунде Кубка Интертото одержал победы в двух матчах над «Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону (4:1; 5:1), в 2008-м на групповой стадии Лиги чемпионов переиграл «Зенит» (1:0) на своем поле, а затем сыграл вничью в Санкт-Петербурге (0:0). В первом матче с «Локомотивом» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который прошел 22 октября в Турине, «Ювентус» оказался сильнее со счетом 2:1.

После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» продолжает занимать первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч, подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Соперники «Локомотива» и «Ювентуса» по группе испанский «Атлетико» (7 очков) и немецкий «Байер» (0) проведут матч четвертого тура позднее в среду, встреча пройдет в Леверкузене.


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В следующем туре «Локомотив» сыграет на домашнем стадионе с «Байером», «Ювентус» примет «Атлетико». Обе встречи пройдут 26 ноября.

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Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26862 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
16Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
14Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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