Семин: Футболисты «Локомотива» должны занести себе в актив итог матча с «Ювентусом»

Первый момент после игры — разочарование, могли взять очко, даже выиграть. Но я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже один из лучших. Все задачи, которые мы ставили, игроки выполнили. Они нормально психологически отреагировали на пропущенный первый мяч, и этот результат в актив нашей команды, хоть это и поражение.

Юрий Семин