Семин: Футболисты «Локомотива» должны занести себе в актив итог матча с «Ювентусом»

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» дома в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2, пропустив первый мяч на четвертой минуте, а второй — в добавленное время.
Первый момент после игры — разочарование, могли взять очко, даже выиграть. Но я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже один из лучших. Все задачи, которые мы ставили, игроки выполнили. Они нормально психологически отреагировали на пропущенный первый мяч, и этот результат в актив нашей команды, хоть это и поражение.
«На последних минутах фон усталости сыграл определенную роль. Футболисты играли с сердцем, для болельщиков», — добавил он.
По словам Семина, он был восхищен тем, как игроки «Локомотива» вели единоборства с соперниками, превосходящими их по классу. «Я восхищен ими, за исключением последнего гола. Дуглас Коста (автор победного мяча — прим. ТАСС) всегда нам забивал, когда я работал в киевском “Динамо” (бразилец раньше выступал за “Шахтер” — прим. ТАСС)», — отметил он.
В следующем туре «Локомотив» сыграет на домашнем стадионе с «Байером», «Ювентус» примет «Атлетико». Обе встречи пройдут 26 ноября.