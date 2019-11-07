Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.11
ПСЖ
Брюгге
10
Футбол. Еврокубки
6.11
Реал
Галатасарай
60
Футбол. Еврокубки
6.11
Црвена Звезда
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Еврокубки
6.11
Динамо З
Шахтер Д
33
Футбол. Еврокубки
6.11
Аталанта
Манчестер Сити
11
Футбол. Еврокубки
6.11
Байер
Атлетико
21
Футбол. Еврокубки
6.11
Локомотив
Ювентус
12
Футбол. Еврокубки
6.11
Бавария
Олимпиакос П
20
Футбол. Еврокубки
6.11
Витория Гимарайнш
Арсенал
11
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
00:05 (мск), источник: ТАСС

Семин: Футболисты «Локомотива» должны занести себе в актив итог матча с «Ювентусом»

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Результат матча Лиги чемпионов в Москве с итальянским «Ювентусом» стоит занести в актив футболистам российского «Локомотива», несмотря на поражение. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» дома в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2, пропустив первый мяч на четвертой минуте, а второй — в добавленное время.

Первый момент после игры — разочарование, могли взять очко, даже выиграть. Но я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже один из лучших. Все задачи, которые мы ставили, игроки выполнили. Они нормально психологически отреагировали на пропущенный первый мяч, и этот результат в актив нашей команды, хоть это и поражение.
Юрий Семин

«На последних минутах фон усталости сыграл определенную роль. Футболисты играли с сердцем, для болельщиков», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Семина, он был восхищен тем, как игроки «Локомотива» вели единоборства с соперниками, превосходящими их по классу. «Я восхищен ими, за исключением последнего гола. Дуглас Коста (автор победного мяча — прим. ТАСС) всегда нам забивал, когда я работал в киевском “Динамо” (бразилец раньше выступал за “Шахтер” — прим. ТАСС)», — отметил он.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на домашнем стадионе с «Байером», «Ювентус» примет «Атлетико». Обе встречи пройдут 26 ноября.

Читайте также
Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26862 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
16Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
14Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Миранчук снова забил «Юве», но этого не хватило даже для ничьей
Лига Европы: как «Краснодару» и ЦСКА не остаться без евровесны
Вызов сборной: что ждет «Красную машину» на Кубке Карьяла
Американский боксер заподозрил Ковалева в сдаче боя с Альваресом
Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка
WADA опровергло данные Зеппельта об ответах, которые не дала РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь